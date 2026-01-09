ВС РФ освободили населенные пункты Приволье и Прилуки

00:05 18.01.2026

Сергей Петров



СВО



Операции провели соединения ГрВ "Юг" и "Восток"



Российские войска взяли под свой контроль село Приволье на территории ДНР. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.



Населенный пункт от ВСУ освободили подразделения ГрВ "Юг". На другом участке фронта, в Запорожской области, бойцы группировки войск "Восток" выбили украинские части из села Прилуки. В результате боев противник лишился оборудованных позиций площадью 15 кв км.



ВС РФ не в первый раз удается продвигаться на двух участках фронта одновременно. Ранее российские войска за один день выбили ВСУ из Закотного и Жовтневого.