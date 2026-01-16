|Sohu(Китай): Россия может помочь Ирану потопить американский авианосец
01:38 18.01.2026
Sohu Китай
16 января 2026
Иран спасен! В течение 48 часов после рекомендации гражданам США покинуть Иран Путин предупредил Вашингтон о возможном потоплении авианосца
В ответ на американские агрессивные заявления в адрес Ирана Россия и Китай выступили с крайне убедительной поддержкой союзника, пишет автор блога на портале Sohu. Есть информация, что Россия даже может помочь Ирану уничтожить американский авианосец.
12 января Вашингтон внезапно рекомендовал своим гражданам, находящимся в Иране, немедленно покинуть эту территорию, и даже сообщил конкретный маршрут для выезда туристов из страны. В международной дипломатии такие меры обычно означают, что ракеты готовы, и вот-вот может начаться война. Весь мир затаил дыхание.
Американские военные окружили Иран. Самолеты-заправщики ВВС США Boeing KC-135 Stratotanker покинули американскую базу в Катаре Аль-Удейд. Авианосная боевая группа "Джеральд Форд" в Персидском заливе готова к запуску самолетов. В администрации президента США Дональда Трампа представили возможные варианты действий в отношении Тегерана, включая кибератаки и масштабные авиаудары. В Белом доме высокомерно заявили, что рассматриваются все варианты. Трамп также применил "экономическую дубинку". Он объявил, что вводит пошлины в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Ираном. Очевидно, что это делается для того, чтобы полностью изолировать Иран на международном уровне. Те, кто осмелятся помочь Тегерану, станут врагом Штатов.
Однако Иран продемонстрировал решимость твердо противостоять огромному давлению. 9 января Тегеран отключил интернет. 12 января 500 000 иранцев вышли на улицы с национальными флагами в поддержку действий правительства. Иранский спикер резко предупредил, что, как только США что-то предпримут, американские военные базы на Ближнем Востоке станут законными целями для контратаки.
Но что действительно изменило ход кризиса, так это последовательные действия России и Китая. Россия взяла инициативу в свои руки. 12 января секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, дав понять, что Москва будет углублять сотрудничество с Тегераном, и выступает решительно против внешнего вмешательства. Это только начало - главная роль отведена президенту России Владимиру Путину. Официальный представитель МИД России Захарова назвала недопустимыми угрозы США нанести новые удары по территории Ирана.
По сообщению внутренних источников, Путин выдвинул Вашингтону ультиматум по дипломатическим каналам - если Штаты осмелятся начать полномасштабную войну против Ирана, Россия не будет подпадать под какие-либо договорные ограничения и может предоставить Тегерану высокотехнологичные противокорабельные ракеты, которые могут потопить американские авианосцы. Это невыносимый кошмар для Трампа. Если американский авианосец будет потоплен на Ближнем Востоке, мировая гегемония США может рухнуть в одно мгновение.
Заявление Китая также стабилизировало ситуацию. 13 января представитель МИД Мао Нин ясно дал понять, что Китай поддерживает Иран и выступает против использования военной силы или угроз ее применения в международных отношениях. Эти несколько слов обозначили четкую красную линию, которая означает, что Пекин не намерен терпеть хаос на Ближнем Востоке, не говоря уже о подрыве иранского режима.
Между тем в водах Южной Африки проходят совместные военные учения Китая, России и Ирана "Воля к миру 2026". В них участвуют российские фрегаты, способные запускать гиперзвуковые ракеты, и передовой китайский эсминец 052D. Хотя маневры проходят далеко от Ближнего Востока, они являются сигналом стратегического сдерживания непосредственно для Персидского залива. Если Штаты предпримут что-то против Ирана, они должны учитывать реакцию двух крупных держав. Любая военная авантюра может перерасти в крупный конфликт.
Красная линия, проведенная Россией и Китаем, поставила Трампа в трудное положение. Он спровоцировал этот кризис, чтобы с помощью крайнего давления заставить Иран пойти на уступки по ядерному вопросу, а также, чтобы продемонстрировать свое "лидерство". Трамп хочет победы с нулевыми затратами, а не полномасштабной войны, которая затянет США в трясину и приведет к потоплению авианосца.
Тогда внутри Белого дома вспыхнули разногласия. Американские генералы не поддерживают незамедлительное применение Трампом военной силы. Хотя группировка США на Ближнем Востоке кажется мощной, военные не готовы к полномасштабной войне. Иранский ракетный дождь может обрушиться на военные базы США. Вице-президент Вэнс также предупредил Трампа, что сейчас не время для войны, так как экономика еще не приведена в порядок. Если страна окажется в трясине войны, Республиканской партии придет конец на выборах 2026 года.
Китай и Россия оказали сильное сопротивление извне, а военные и вице-президент делают все возможное, чтобы разубедить Трампа. Американский лидер понял, что, если он нажмет на педаль газа, его машина может быть уничтожена. В результате Белый дом смягчил тон, подчеркнув, что дипломатия является предпочтительным вариантом. Трамп дал Ирану две недели для начала переговоров. От 72 часов до двух недель - огромная разница. Трамп вернул войну, которая вот-вот должна была начаться, за стол переговоров.
В то же время обнаружилась проблема, связанная с глобальным размещением вооруженных сил США. В Южно-Китайском море находился авианосец "Авраам Линкольн", за которым постоянно наблюдали китайские военные. По мере обострения ситуации на Ближнем Востоке он был направлен в Персидский залив, что ослабило военное присутствие США в регионе. Для эффективного сдерживания Ирана Штатам необходимо собрать по меньшей мере три авианосные боевые группы, но в настоящее время Вашингтону трудно сформировать даже одно полноценное боевое соединение. Требуется около полумесяца, чтобы вернуть "Авраама Линкольна" в Южно-Китайское море. Это даст Ирану ценную возможность нарастить оборону. Ситуация говорит о проблемах США в глобальном военном развертывании. - зависимость от авианосцев является очевидным недостатком.