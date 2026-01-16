 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 18.01.2026
01:38  Sohu(Китай): Россия может помочь Ирану потопить американский авианосец
00:05  ВС РФ освободили населенные пункты Приволье и Прилуки
Суббота, 17.01.2026
22:30  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Минобороны и других силовых ведомствах
16:38  События в Иране: "восстание" за наличный расчет, - Сергей Кожемякин
15:39  Turkmen Serdar: Оппозиция обсуждает похищение Трампом туркменских Аркадагов вместе с газом. Пора звать ОДКБ?
14:59  МЧС Казахстана о Правилах безопасности при Крещенских купаниях (видео)
01:22  Дональд Трамп монетизированный, или Американский культ личности, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ угрожают снабжению ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 16 января
Пятница, 16.01.2026
16:32  Заявление ШОС по ситуации в Иране
15:57  Опасен ли Roblox для детей: депутат обратилась к правительству Казахстана
05:21  Китайский крот в Лондоне. Шпионский скандал вокруг строительства нового посольства КНР
04:28  Тот ли это Мадуро? Кого американские спецслужбы ищут на венесуэльских танкерах, - Алексей Гончаров
01:01  Выступление Постпреда России на заседании СБ ООН по ситуации в Иране
00:05  Русские войска успешно разваливают укрепрайон противника, прикрывающий Константиновку – итоговая сводка Readovka за 15 января
Четверг, 15.01.2026
23:17  10 самых важных дат истории Семипалатинска, - П.В.Густерин
16:02  "Национализация" ФРС может вызвать эффект домино, когда главам ЦБ придется работать в интересах своих стран
15:40  Китай призывает к политическому урегулированию украинского кризиса, которое устранит коренные причины конфликта
15:22  В Таджикистане в конце января отметят праздник Сада - за 50 дней до Навруза
15:00  Ученые Казахстана оцифровали крупнейший комплекс наскальных росписей Центральной Азии
14:52  На долю Китая приходится более 80 процентов внешней торговли Монголии
03:30  Рост охвата детей религиозным образованием: чем это чревато для Казахстана?
02:55  Гостелерадио Ирана: Силы безопасности выявили и задержали почти всех террористов. Иран силен и безопасен
02:28  Ощущаемая инфляция в Узбекистане в декабре вновь выросла после периода снижения
01:26  Таджикистан и Иран отменили визы для водителей-дальнобойщиков
00:23  "Парни пытались потрогать": как афганцы покоряют блогосферу
00:05  Русская армия разваливает оборону ВСУ на подступах к Орехову - итоговая сводка Readovka за 14 января
Среда, 14.01.2026
22:14  Инвестиционная экспансия Китая в Центральной Азии: что это значит для региона?
20:55  МИД Казахстана выражает серьезную озабоченность инцидентами с танкерами в Черном море
20:01  В Ташкенте жалобу в полицию на Трампа за похищение Мадуро приравняли к ложному вызову спецслужб
19:14  Зачем Госдеп США зондирует медиапространство Казахстана
18:27  Совбез Узбекистана обсудил приоритетные задачи укрепления обороноспособности страны
17:10  Скончалась первая женщина-генерал Таджикистана Саодат Амиршоева
15:08  Враги, друзья и провокаторы, - Данияр Ашимбаев
14:18  TNI: Упущенные возможности Ирана в Центральной Азии
13:53  Официальное сообщение Министерства энергетики РК касательно инцидентов с танкерами в Черном море
13:46  В случае роста вероятности морской блокады России: транзитная роль и выгоды Казахстана, - Ермек Ниязов
02:34  "Участок Добра" - крупнейшее на Украине литиевое месторождение переписали на приближенных Трампа
01:18  Что известно о протестах в Иране, и что неизвестно
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 13 января
Вторник, 13.01.2026
18:15  Танкер Matilda получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала КТК
15:20  Таджикистан. Кадровые изменения 12.01.2026 в Судах, МИД и других госорганах
15:01  НГ: Казахстан в очередной раз меняет Конституцию
03:17  МИД Китая прокомментировал высказывания Трампа по Ирану
02:14  Выступление Постоянного представителя России на заседании СБ ООН по Украине
01:49  Каковы шансы США установить контроль над всем Западным полушарием
00:05  Русская армия вошла в Святогорск - итоговая сводка Readovka за 12 января
Понедельник, 12.01.2026
17:08  Центральная Азия замерла в ожидании исхода массовых протестов в Иране, - Виктория Панфилова
13:42  В Туркменистане 2026 год пройдет под девизом "Родина целеустремленных крылатых скакунов"
00:55  Золото вместо долларов: почему весь мир скупает драгметаллы
Воскресенье, 11.01.2026
18:02  Как в Америке "прогрессивная идеология" стала механизмом "демографического суицида"
16:08  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть III, - Валентин Катасонов
03:22  Однажды всю первую неделю января Иран сотрясали бунты и беспорядки...
02:18  Археологи экспедиции Лоян-Фергана раскопали в Узбекистане руины городища Кува
01:09  Пять главных событий года в Кыргызстане, - Наталья Крек
Суббота, 10.01.2026
15:35  ФСК: Никто не знает, как комментировать прилет "Орешника"
06:00  Операции "Креветка": Высаживаемся в столице. Захватываем президента. Сбегаем.., - Георгий Зотов
00:49  Zakon.kz: Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году
Пятница, 09.01.2026
22:21  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Министерства внутренних дел
21:34  Как был убит президент Южной Кореи Пак Чон Хи (история), - П.В.Густерин
17:29  Игра в города: как и зачем в Центральной Азии строят новые мегаполисы, - Игорь Кармазин
14:02  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 9 января
Sohu(Китай): Россия может помочь Ирану потопить американский авианосец
01:38 18.01.2026

Sohu Китай
16 января 2026

Иран спасен! В течение 48 часов после рекомендации гражданам США покинуть Иран Путин предупредил Вашингтон о возможном потоплении авианосца
Sohu: Россия может помочь Ирану потопить американский авианосец

В ответ на американские агрессивные заявления в адрес Ирана Россия и Китай выступили с крайне убедительной поддержкой союзника, пишет автор блога на портале Sohu. Есть информация, что Россия даже может помочь Ирану уничтожить американский авианосец.

12 января Вашингтон внезапно рекомендовал своим гражданам, находящимся в Иране, немедленно покинуть эту территорию, и даже сообщил конкретный маршрут для выезда туристов из страны. В международной дипломатии такие меры обычно означают, что ракеты готовы, и вот-вот может начаться война. Весь мир затаил дыхание.

Американские военные окружили Иран. Самолеты-заправщики ВВС США Boeing KC-135 Stratotanker покинули американскую базу в Катаре Аль-Удейд. Авианосная боевая группа "Джеральд Форд" в Персидском заливе готова к запуску самолетов. В администрации президента США Дональда Трампа представили возможные варианты действий в отношении Тегерана, включая кибератаки и масштабные авиаудары. В Белом доме высокомерно заявили, что рассматриваются все варианты. Трамп также применил "экономическую дубинку". Он объявил, что вводит пошлины в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Ираном. Очевидно, что это делается для того, чтобы полностью изолировать Иран на международном уровне. Те, кто осмелятся помочь Тегерану, станут врагом Штатов.



Однако Иран продемонстрировал решимость твердо противостоять огромному давлению. 9 января Тегеран отключил интернет. 12 января 500 000 иранцев вышли на улицы с национальными флагами в поддержку действий правительства. Иранский спикер резко предупредил, что, как только США что-то предпримут, американские военные базы на Ближнем Востоке станут законными целями для контратаки.

Но что действительно изменило ход кризиса, так это последовательные действия России и Китая. Россия взяла инициативу в свои руки. 12 января секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, дав понять, что Москва будет углублять сотрудничество с Тегераном, и выступает решительно против внешнего вмешательства. Это только начало - главная роль отведена президенту России Владимиру Путину. Официальный представитель МИД России Захарова назвала недопустимыми угрозы США нанести новые удары по территории Ирана.

По сообщению внутренних источников, Путин выдвинул Вашингтону ультиматум по дипломатическим каналам - если Штаты осмелятся начать полномасштабную войну против Ирана, Россия не будет подпадать под какие-либо договорные ограничения и может предоставить Тегерану высокотехнологичные противокорабельные ракеты, которые могут потопить американские авианосцы. Это невыносимый кошмар для Трампа. Если американский авианосец будет потоплен на Ближнем Востоке, мировая гегемония США может рухнуть в одно мгновение.

Заявление Китая также стабилизировало ситуацию. 13 января представитель МИД Мао Нин ясно дал понять, что Китай поддерживает Иран и выступает против использования военной силы или угроз ее применения в международных отношениях. Эти несколько слов обозначили четкую красную линию, которая означает, что Пекин не намерен терпеть хаос на Ближнем Востоке, не говоря уже о подрыве иранского режима.

Между тем в водах Южной Африки проходят совместные военные учения Китая, России и Ирана "Воля к миру 2026". В них участвуют российские фрегаты, способные запускать гиперзвуковые ракеты, и передовой китайский эсминец 052D. Хотя маневры проходят далеко от Ближнего Востока, они являются сигналом стратегического сдерживания непосредственно для Персидского залива. Если Штаты предпримут что-то против Ирана, они должны учитывать реакцию двух крупных держав. Любая военная авантюра может перерасти в крупный конфликт.

Красная линия, проведенная Россией и Китаем, поставила Трампа в трудное положение. Он спровоцировал этот кризис, чтобы с помощью крайнего давления заставить Иран пойти на уступки по ядерному вопросу, а также, чтобы продемонстрировать свое "лидерство". Трамп хочет победы с нулевыми затратами, а не полномасштабной войны, которая затянет США в трясину и приведет к потоплению авианосца.

Тогда внутри Белого дома вспыхнули разногласия. Американские генералы не поддерживают незамедлительное применение Трампом военной силы. Хотя группировка США на Ближнем Востоке кажется мощной, военные не готовы к полномасштабной войне. Иранский ракетный дождь может обрушиться на военные базы США. Вице-президент Вэнс также предупредил Трампа, что сейчас не время для войны, так как экономика еще не приведена в порядок. Если страна окажется в трясине войны, Республиканской партии придет конец на выборах 2026 года.

Китай и Россия оказали сильное сопротивление извне, а военные и вице-президент делают все возможное, чтобы разубедить Трампа. Американский лидер понял, что, если он нажмет на педаль газа, его машина может быть уничтожена. В результате Белый дом смягчил тон, подчеркнув, что дипломатия является предпочтительным вариантом. Трамп дал Ирану две недели для начала переговоров. От 72 часов до двух недель - огромная разница. Трамп вернул войну, которая вот-вот должна была начаться, за стол переговоров.

В то же время обнаружилась проблема, связанная с глобальным размещением вооруженных сил США. В Южно-Китайском море находился авианосец "Авраам Линкольн", за которым постоянно наблюдали китайские военные. По мере обострения ситуации на Ближнем Востоке он был направлен в Персидский залив, что ослабило военное присутствие США в регионе. Для эффективного сдерживания Ирана Штатам необходимо собрать по меньшей мере три авианосные боевые группы, но в настоящее время Вашингтону трудно сформировать даже одно полноценное боевое соединение. Требуется около полумесяца, чтобы вернуть "Авраама Линкольна" в Южно-Китайское море. Это даст Ирану ценную возможность нарастить оборону. Ситуация говорит о проблемах США в глобальном военном развертывании. - зависимость от авианосцев является очевидным недостатком.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768689480


