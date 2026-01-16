Sohu(Китай): Россия может помочь Ирану потопить американский авианосец

01:38 18.01.2026

Sohu Китай

16 января 2026



Sohu: Россия может помочь Ирану потопить американский авианосец



В ответ на американские агрессивные заявления в адрес Ирана Россия и Китай выступили с крайне убедительной поддержкой союзника, пишет автор блога на портале Sohu. Есть информация, что Россия даже может помочь Ирану уничтожить американский авианосец.



12 января Вашингтон внезапно рекомендовал своим гражданам, находящимся в Иране, немедленно покинуть эту территорию, и даже сообщил конкретный маршрут для выезда туристов из страны. В международной дипломатии такие меры обычно означают, что ракеты готовы, и вот-вот может начаться война. Весь мир затаил дыхание.



Американские военные окружили Иран. Самолеты-заправщики ВВС США Boeing KC-135 Stratotanker покинули американскую базу в Катаре Аль-Удейд. Авианосная боевая группа "Джеральд Форд" в Персидском заливе готова к запуску самолетов. В администрации президента США Дональда Трампа представили возможные варианты действий в отношении Тегерана, включая кибератаки и масштабные авиаудары. В Белом доме высокомерно заявили, что рассматриваются все варианты. Трамп также применил "экономическую дубинку". Он объявил, что вводит пошлины в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Ираном. Очевидно, что это делается для того, чтобы полностью изолировать Иран на международном уровне. Те, кто осмелятся помочь Тегерану, станут врагом Штатов.



