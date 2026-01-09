|Совет мира вместо ООН: Трамп продает абонементы на управление земным шаром
03:45 18.01.2026
Трамп хочет, чтобы страны платили по $1 млрд за постоянное место в его новом Совете мира - Bloomberg. Агентство ознакомилось с проектом устава.
В документе совет описывается как "международная организация, стремящаяся содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта".
Агентство отмечает: критики опасаются, что президент США пытается создать альтернативу ООН, которую он давно критикует.
По данным Bloomberg, председатель совета Трамп лично будет принимать решения о членстве. Странам-участникам предоставят право голоса. Быть членом можно три года, за больший срок придется заплатить. Предполагается, что совет будет принимать решения большинством голосов, но после их должен будет утвердить председатель.
Источники агентства говорят, что США уже предложили нескольким странам Европы присоединиться к совету. По их данным, ряд государств решительно выступают против проекта и работают над коллективным противодействием этим предложениям.
- Администрация Трампа просит страны внести не менее 1 миллиарда долларов, чтобы получить постоянное место в новом Совете мира.
- Президент Дональд Трамп станет первым председателем Совета мира и будет принимать решения о том, кто будет приглашен в его состав, при этом все решения будут подлежать его утверждению.
- Критики опасаются, что Трамп пытается создать альтернативу Организации Объединенных Наций, которую он давно критикует, - Совет мира, цель которого - содействие стабильности и обеспечение прочного мира в районах, затронутых конфликтами.
Администрация Трампа просит страны, желающие получить постоянное место в его новом Совете мира, внести не менее 1 миллиарда долларов.
Согласно проекту устава предлагаемой группы, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, президент Дональд Трамп станет ее первым председателем и будет принимать решения о том, кто будет приглашен в члены. Решения будут приниматься большинством голосов, при этом каждое присутствующее государство-член будет иметь один голос, но все они будут подлежать утверждению председателем.
"Каждое государство-член занимает свой пост не более трех лет с момента вступления в силу настоящей Устава, с возможностью продления председателем. Трехлетний срок членства не распространяется на государства-члены, которые вносят в Совет мира более 1 000 000 000 долларов США наличными средствами в течение первого года после вступления Устава в силу", - говорится в проекте.
Критики опасаются, что Трамп пытается создать альтернативу или соперника Организации Объединенных Наций, которую он давно критикует.
В уставе совет описывается как "международная организация, стремящаяся содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта". Он станет официальным после того, как три государства-члена согласятся с уставом.
В документе также говорится, что Трамп будет отвечать за утверждение официальной печати группы.
Представители Белого дома не сразу ответили на запрос о комментарии.
Трамп пригласил ряд мировых лидеров, в том числе президента Аргентины Хавьера Милеи и президента Канады Марка Карни, войти в состав Совета мира для Газы, который будет сформирован в рамках более широкой структуры его нового Совета мира.
Этот план вызвал резкую критику со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что детали не были согласованы с его страной.
По словам источников, знакомых с ситуацией, нескольким европейским странам было предложено присоединиться к мирному совету. Судя по проекту, предполагается, что Трамп будет контролировать средства, что было бы неприемлемо для большинства стран, которые потенциально могли бы присоединиться к совету, сообщили источники, говорившие на условиях анонимности, чтобы обсудить конфиденциальную информацию.
По словам источников, ряд стран решительно выступают против проекта устава Трампа и работают над коллективным противодействием этим предложениям.
В проекте устава говорится, что Совет мира будет проводить заседания с правом голоса не реже одного раза в год, а также "в любое другое время и в любом другом месте, которые председатель сочтет целесообразными". Повестка дня подлежит утверждению председателем. Совет мира будет проводить регулярные заседания без права голоса со своим исполнительным советом. Такие заседания будут проводиться не реже одного раза в квартал.
Трамп также будет иметь право отстранить члена от должности, при условии, что это право будет наложено вето двумя третями голосов государств-членов. "Председатель всегда должен назначать преемника на должность Председателя", - говорится в уставе.
В пятницу Белый дом объявил о создании первой исполнительной комиссии, в состав которой войдут госсекретарь Марко Рубио, специальный посланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, прежде чем будет сформирована общая комиссия.