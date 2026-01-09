Совет мира вместо ООН: Трамп продает абонементы на управление земным шаром

03:45 18.01.2026

Трамп хочет, чтобы страны платили по $1 млрд за постоянное место в его новом Совете мира - Bloomberg. Агентство ознакомилось с проектом устава.



В документе совет описывается как "международная организация, стремящаяся содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта".



Агентство отмечает: критики опасаются, что президент США пытается создать альтернативу ООН, которую он давно критикует.



По данным Bloomberg, председатель совета Трамп лично будет принимать решения о членстве. Странам-участникам предоставят право голоса. Быть членом можно три года, за больший срок придется заплатить. Предполагается, что совет будет принимать решения большинством голосов, но после их должен будет утвердить председатель.



Источники агентства говорят, что США уже предложили нескольким странам Европы присоединиться к совету. По их данным, ряд государств решительно выступают против проекта и работают над коллективным противодействием этим предложениям.



