В Таджикистане на сотнях гектаров посажен саксаул с целью предотвращения последствий изменения климата

16:20 18.01.2026
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА. Во избежание его последствий в Таджикистане на сотнях гектаров посажен саксаул
ДУШАНБЕ, 18.01.2026 /НИАТ "Ховар"/. С целью предотвращения последствий изменения климата в Шахритусском районе Хатлонской области на площади более 250 гектаров, а также в Аштском районе Согдийской области на 70 гектарах посажен саксаул. Планируется, что до 2027 года в Аштском районе саксаул будет высажен более чем на 350 гектарах. Об этом НИАТ "Ховар" сообщили в Государственном учреждении "Научно-исследовательский институт лесного хозяйства".
Следует отметить, что в результате деградации земель ежегодно на планете Земля уничтожается более 12 миллионов гектаров плодородных земель. По оценкам экспертов, к 2050 году засуха может охватить около трех четвертей государств мира.
Эрозия почвы, то есть снижение или утрата биологической и экономической продуктивности, сложных систем орошаемых и богарных земель, пастбищ, лесов и отдельных лесных участков в жарких, умеренных и холодных регионах, возникающая вследствие землепользования и воздействия одного или нескольких процессов, в том числе в результате деятельности человека, становится причиной опустынивания. Ветровая и водная эрозия почв, деградация пастбищ, засоление, сели, лавины и другие природные катастрофы также способствуют опустыниванию земель.
В чем цель создания саксаульников?
Целью создания саксаульников является защита местного населения от пылевых и песчаных бурь. Саксаул укрепляет пески, защищая сельскохозяйственные земли и населенные пункты, расположенные вблизи песчаных массивов, от переноса пыли и песка.
Как отметил директор Государственного учреждения "Научно-исследовательский институт лесного хозяйства" Нурали Хусейнов, создание саксаульников способствует предотвращению последствий изменения климата, сохранению среды обитания животного мира и обеспечению благосостояния населения.
"Это растение способствует стабилизации песков и предотвращению возникновения песчаных бурь. Саксаул является полезным растением, так как благодаря мощной корневой системе укрепляет песчаные массивы, эффективно предотвращает опустынивание и распространение пыли. Он улучшает качество почвы, удерживает влагу и повышает ее способность поддерживать рост других растений. Иными словами, это редкое растение защищает почву и поддерживает местные экосистемы", - отметил Нурали Хусейнов.
Следует подчеркнуть, что саксаул обладает особыми биологическими свойствами, поскольку хорошо адаптируется к пустынному климату. Он защищает песчаные почвы от ветров и в определенной степени предотвращает ветровую эрозию, что позволяет пустыне сохранять свою естественную экосистему.
Что такое саксаул?
Саксаул - это вид дерева, основным ареалом произрастания которого являются пустыни. Диаметр ствола достигает 100 сантиметров, высота - около 5-8 метров. Растение устойчиво к сильной засухе, экстремальной жаре и засоленным почвам.
Ствол саксаула изогнутый, но имеет гладкую поверхность, его диаметр достигает одного метра. Дерево обладает крупной ярко-зеленой кроной, заметной издалека.
Помимо своей основной функции саксаул обеспечивает местный домашний скот (крупный рогатый скот, овцы, верблюды) дополнительным источником корма.
Кроме того, древесина саксаула широко используется в деревообрабатывающей промышленности. Саксаул также применяется как высококалорийное топливо для отопления и приготовления пищи.
Зарангези ЛАТИФ