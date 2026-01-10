В Таджикистане на сотнях гектаров посажен саксаул с целью предотвращения последствий изменения климата

16:20 18.01.2026

ДУШАНБЕ, 18.01.2026 /НИАТ "Ховар"/. С целью предотвращения последствий изменения климата в Шахритусском районе Хатлонской области на площади более 250 гектаров, а также в Аштском районе Согдийской области на 70 гектарах посажен саксаул. Планируется, что до 2027 года в Аштском районе саксаул будет высажен более чем на 350 гектарах. Об этом НИАТ "Ховар" сообщили в Государственном учреждении "Научно-исследовательский институт лесного хозяйства".



