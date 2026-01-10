Духовное управление мусульман Казахстана запустит "Imam AI" для ответов на вопросы верующих

20:07 18.01.2026

Астана, 16 января 2026 г. - Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) анонсировало разработку уникального мобильного приложения "Imam AI". О запуске проекта сообщил Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы в ходе презентации программы развития на 2026 год.



Искусственный интеллект будет обучен на базе исключительно проверенных и достоверных религиозных источников, что позволит пользователям оперативно получать ответы на вопросы, возникающие в повседневной жизни.



По словам муфтия, внедрение ИИ не только повысит доступность качественной духовной информации для населения, но и значительно снизит нагрузку на священнослужителей.



Проект "Imam AI" станет ключевым цифровым продуктом ДУМК в рамках объявленного Президентом Года цифровизации и искусственного интеллекта.