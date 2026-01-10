 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 18.01.2026
20:07  Духовное управление мусульман Казахстана запустит "Imam AI" для ответов на вопросы верующих
16:20  В Таджикистане на сотнях гектаров посажен саксаул с целью предотвращения последствий изменения климата
14:39  Как борьба со смогом в Улан-Баторе стала бизнесом в Монголии (уроки истории)
03:45  Совет мира вместо ООН: Трамп продает абонементы на управление земным шаром
01:38  Sohu(Китай): Россия может помочь Ирану потопить американский авианосец
00:05  ВС РФ освободили населенные пункты Приволье и Прилуки
Суббота, 17.01.2026
22:30  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Минобороны и других силовых ведомствах
16:38  События в Иране: "восстание" за наличный расчет, - Сергей Кожемякин
15:39  Turkmen Serdar: Оппозиция обсуждает похищение Трампом туркменских Аркадагов вместе с газом. Пора звать ОДКБ?
14:59  МЧС Казахстана о Правилах безопасности при Крещенских купаниях (видео)
01:22  Дональд Трамп монетизированный, или Американский культ личности, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ угрожают снабжению ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 16 января
Пятница, 16.01.2026
16:32  Заявление ШОС по ситуации в Иране
15:57  Опасен ли Roblox для детей: депутат обратилась к правительству Казахстана
05:21  Китайский крот в Лондоне. Шпионский скандал вокруг строительства нового посольства КНР
04:28  Тот ли это Мадуро? Кого американские спецслужбы ищут на венесуэльских танкерах, - Алексей Гончаров
01:01  Выступление Постпреда России на заседании СБ ООН по ситуации в Иране
00:05  Русские войска успешно разваливают укрепрайон противника, прикрывающий Константиновку – итоговая сводка Readovka за 15 января
Четверг, 15.01.2026
23:17  10 самых важных дат истории Семипалатинска, - П.В.Густерин
16:02  "Национализация" ФРС может вызвать эффект домино, когда главам ЦБ придется работать в интересах своих стран
15:40  Китай призывает к политическому урегулированию украинского кризиса, которое устранит коренные причины конфликта
15:22  В Таджикистане в конце января отметят праздник Сада - за 50 дней до Навруза
15:00  Ученые Казахстана оцифровали крупнейший комплекс наскальных росписей Центральной Азии
14:52  На долю Китая приходится более 80 процентов внешней торговли Монголии
03:30  Рост охвата детей религиозным образованием: чем это чревато для Казахстана?
02:55  Гостелерадио Ирана: Силы безопасности выявили и задержали почти всех террористов. Иран силен и безопасен
02:28  Ощущаемая инфляция в Узбекистане в декабре вновь выросла после периода снижения
01:26  Таджикистан и Иран отменили визы для водителей-дальнобойщиков
00:23  "Парни пытались потрогать": как афганцы покоряют блогосферу
00:05  Русская армия разваливает оборону ВСУ на подступах к Орехову - итоговая сводка Readovka за 14 января
Среда, 14.01.2026
22:14  Инвестиционная экспансия Китая в Центральной Азии: что это значит для региона?
20:55  МИД Казахстана выражает серьезную озабоченность инцидентами с танкерами в Черном море
20:01  В Ташкенте жалобу в полицию на Трампа за похищение Мадуро приравняли к ложному вызову спецслужб
19:14  Зачем Госдеп США зондирует медиапространство Казахстана
18:27  Совбез Узбекистана обсудил приоритетные задачи укрепления обороноспособности страны
17:10  Скончалась первая женщина-генерал Таджикистана Саодат Амиршоева
15:08  Враги, друзья и провокаторы, - Данияр Ашимбаев
14:18  TNI: Упущенные возможности Ирана в Центральной Азии
13:53  Официальное сообщение Министерства энергетики РК касательно инцидентов с танкерами в Черном море
13:46  В случае роста вероятности морской блокады России: транзитная роль и выгоды Казахстана, - Ермек Ниязов
02:34  "Участок Добра" - крупнейшее на Украине литиевое месторождение переписали на приближенных Трампа
01:18  Что известно о протестах в Иране, и что неизвестно
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 13 января
Вторник, 13.01.2026
18:15  Танкер Matilda получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала КТК
15:20  Таджикистан. Кадровые изменения 12.01.2026 в Судах, МИД и других госорганах
15:01  НГ: Казахстан в очередной раз меняет Конституцию
03:17  МИД Китая прокомментировал высказывания Трампа по Ирану
02:14  Выступление Постоянного представителя России на заседании СБ ООН по Украине
01:49  Каковы шансы США установить контроль над всем Западным полушарием
00:05  Русская армия вошла в Святогорск - итоговая сводка Readovka за 12 января
Понедельник, 12.01.2026
17:08  Центральная Азия замерла в ожидании исхода массовых протестов в Иране, - Виктория Панфилова
13:42  В Туркменистане 2026 год пройдет под девизом "Родина целеустремленных крылатых скакунов"
00:55  Золото вместо долларов: почему весь мир скупает драгметаллы
Воскресенье, 11.01.2026
18:02  Как в Америке "прогрессивная идеология" стала механизмом "демографического суицида"
16:08  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть III, - Валентин Катасонов
03:22  Однажды всю первую неделю января Иран сотрясали бунты и беспорядки...
02:18  Археологи экспедиции Лоян-Фергана раскопали в Узбекистане руины городища Кува
01:09  Пять главных событий года в Кыргызстане, - Наталья Крек
Суббота, 10.01.2026
15:35  ФСК: Никто не знает, как комментировать прилет "Орешника"
06:00  Операции "Креветка": Высаживаемся в столице. Захватываем президента. Сбегаем.., - Георгий Зотов
00:49  Zakon.kz: Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году
Архив
Духовное управление мусульман Казахстана запустит "Imam AI" для ответов на вопросы верующих
20:07 18.01.2026

Астана, 16 января 2026 г. - Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) анонсировало разработку уникального мобильного приложения "Imam AI". О запуске проекта сообщил Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы в ходе презентации программы развития на 2026 год.

Искусственный интеллект будет обучен на базе исключительно проверенных и достоверных религиозных источников, что позволит пользователям оперативно получать ответы на вопросы, возникающие в повседневной жизни.

По словам муфтия, внедрение ИИ не только повысит доступность качественной духовной информации для населения, но и значительно снизит нагрузку на священнослужителей.

Проект "Imam AI" станет ключевым цифровым продуктом ДУМК в рамках объявленного Президентом Года цифровизации и искусственного интеллекта.

Источник - Kazislam.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768756020


