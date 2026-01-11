За минувшую неделю ВС РФ добились серьезных успехов сразу на нескольких направлениях СВО – итоговая сводка Readovka

Русская армия угрожает коммуникациям Красного Лимана, а на юге идут бои за путь к Доброполью – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Марат Быков



Новогодние праздники не остановили боевую работу русских войск в зоне СВО.



За минувшую неделю ВС РФ добились серьезных успехов сразу на нескольких направлениях. На Краснолиманском фронте началось взятие Святогорска и расширился прорыв у Дробышево. На Добропольском направлении возобновилось наступление после августовской паузы – штурмовики ворвались в Белицкое. А на Запорожском участке десантники освободили Приморское и открыли путь к перерезанию главной логистической артерии Ореховского укрепрайона. Противник вынужден раздергивать силы между направлениями, переходя к обороне отдельных укрепрайонов там, где не может обеспечить сплошной фронт.



