За минувшую неделю ВС РФ добились серьезных успехов сразу на нескольких направлениях СВО – итоговая сводка Readovka
00:05 19.01.2026

Русская армия угрожает коммуникациям Красного Лимана, а на юге идут бои за путь к Доброполью – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Марат Быков

СВО

Новогодние праздники не остановили боевую работу русских войск в зоне СВО.

За минувшую неделю ВС РФ добились серьезных успехов сразу на нескольких направлениях. На Краснолиманском фронте началось взятие Святогорска и расширился прорыв у Дробышево. На Добропольском направлении возобновилось наступление после августовской паузы – штурмовики ворвались в Белицкое. А на Запорожском участке десантники освободили Приморское и открыли путь к перерезанию главной логистической артерии Ореховского укрепрайона. Противник вынужден раздергивать силы между направлениями, переходя к обороне отдельных укрепрайонов там, где не может обеспечить сплошной фронт.



Краснолиманское направление (район Святогорска)

Передовые подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ вышли на северные окраины Святогорска, города на излучине Северского Донца. ВСУ фактически отказались от длительной обороны этого участка – противник перестал упорствовать в районе поселка Яровая, который обеспечивал устойчивость украинской обороны на подступах к городу. Проникновение русских войск в сам Святогорск указывает сразу на две проблемы неприятеля: нехватку сил для удержания прилегающего лесного массива и бессмысленность обороны речной излучины, когда есть возможность отойти на правый берег.

Отступление за Северский Донец дает ВСУ временную гарантию устойчивости фронта по водной преграде и попутно высвобождает силы для переброски на другие участки. Однако полностью бросить Святогорск противник пока не может – гарнизон украинцев будет держаться ради обеспечения защиты переправ – большинство автомобильных мостов уничтожены, поэтому противник навел альтернативные. Одна из них соединяет город со Святогорской лаврой на противоположном берегу, вторая находится восточнее города. Планомерно-поэтапный отвод сил за реку – процесс небыстрый, поэтому городские бои с подразделениями ВСУ, составляющими одновременно и гарнизон Святогорска, и арьергард всей группировки, отступающей из излучины, неизбежны.

С горечью приходится констатировать, что православная святыня, Святогорская лавра, окажется непосредственно на линии боевого соприкосновения по Северскому Донцу. Весьма вероятно, что монастырь войска противника не пощадят, и они превратят его в рубеж обороны. Обитель – группа капитальных строений на возвышенности: неприятель едва ли проигнорирует тактические выгоды, которые предоставляет этот район. Учитывая антихристианскую сущность украинского режима, ВСУ едва ли допустят саму возможность перехода невредимой обители под контроль русской армии.

Краснолиманское направление (район Красного Лимана)

Части 25-й армии ВС РФ преодолели линию обороны ВСУ, условно проходившую от восточного берега Северского Донца у поселка Пришиб через Дробышево. Прорыв у Дробышево был лишь вопросом времени, и теперь наши войска вышли в огромный лесной массив Святые горы, опоясывающий Красный Лиман.

ВСУ теперь придется еще сильнее раздергивать состав гарнизона для формирования оборонительных порядков на всей расширившейся площади боев. "Бутылочное горло" между рекой Северский Донец и Дробышево протяженностью менее трех километров было куда проще оборонять, чем защищаться от подразделений ВС РФ, действующих в лесном массиве. У русской армии есть все шансы на успех при продвижении через леса на коммуникации гарнизона ВСУ в Красном Лимане. Ситуация для противника в районе поселка Диброва откровенно скверная.

ВСУ вряд ли смогут остановить продвижение русских штурмовиков через леса со стороны Дробышево, особенно если наши войска начнут наступление одновременно на обоих участках. Украинскому командованию надо успеть принять единственно верное решение в такой ситуации – немедленно уводить войска за Северский Донец и оставить даже мысли об удержании города. Если противник опоздает с отступлением, разгром гарнизона Красного Лимана неизбежен.

Добропольское направление

Части 51-й гвардейской общевойсковой армии возобновили наступление на Добропольском направлении, которое было прервано в августе 2025 из-за начала встречных сражений у Доброполья и последовавшей ликвидацией Покровского-Мирноградского оборонительного района ВСУ. Подразделения 51-й ОА ворвались в Белицкое с юга, а севернее русские штурмовики возобновили атаки в направлении села Новый Донбасс, восточную часть которого противник уже оставил.

Ситуация стала следствием двух факторов. Главным – успешное завершение операции по уничтожению большого оборонительного района неприятеля в Покровске и Мирнограде. Вторым – то, что после провала деблокады Мирнограда украинское командование сняло с этого сектора ударные части и разбросало их по различным направлениям, в частности, под Купянск. Таким образом, окрестности Доброполья из приоритетного участка превратились для Киева во второстепенный, а ВСУ вогнаны в оборонительную схему отдельных укрепрайонов – "тактику фестунгов" (Festung – нем. крепость).

Отдельно стоит остановиться на характере обороны ВСУ. Город Белицкое – компактный населенный пункт со множеством многоквартирных домов, цепляться за него неприятель может и, вероятно, будет. Севернее находятся террикон и шахта "Белицкая" с прилегающей группой сел. Таким образом, Белицкое является главной, но не единственной частью оборонительного района, прикрывающего Доброполье с юга.

Запорожское направление

Подразделения 7-й гвардейской ДШД добились крупных успехов на двух участках Запорожского направления. На восточном секторе русская армия выбила ВСУ из Приморского и продвигается по берегам реки Конка к Камышевахе, через которую проходит главная логистическая артерия Ореховского укрепрайона. Успех резко удлинит логистическое плечо противника – альтернативная трасса будет проходить в 25 км от Гуляйполя, где обосновались наши операторы дронов.

К северо-востоку от Орехова русские десантники добились развала обороны неприятеля в малой сельской агломерации. После взятия Лукьяновского наша армия заняла Новояковлевку – центр оборонительного района оказался под контролем ВС РФ. Помимо этого, подразделения 7-й гвардейской ДШД заняли ключевую позицию – Таврический ГОК с развитыми подземными коммуникациями. Подземная инфраструктура промобъекта позволяла бы выдерживать авиаудары, но угроза окружения вынудила противника бросить рубеж. Овладение районом Таврического ГОК равно по значимости взятию малой крепости - подземная инфраструктура предприятия могла бы удерживать даже авиаудары.

Константиновское направление

20-я гвардейская мотострелковая дивизия 8-й гв. ОА добилась значительного успеха к югу от Константиновки. Русские штурмовики пробились к селам Бересток и Ильиновка, закрепившись у их окраин. Этот участок чрезвычайно важен и может превышать в значении район прорыва 98-й гв. ВДД в сам город.

Неприятель собрал севернее значительные силы для недопущения прорыва по направлению Алексеево-Дружковки, однако южнее состав обороняющихся послабее. Противник посчитал группу сел Долгая Балка – Степановка – Ильиновка – Бересток, образующих самостоятельный укрепрайон, устойчивым. Складывающаяся ситуация намекает, что связь между рубежами обороны внутри "сельского квартета" вскоре будет нарушена. Укрепрайон будет расчленен после того, как ВСУ оставят Ильиновку, а оставшиеся к западу села станут "чемоданом без ручки". Ликвидация этого укрепрайона открывает перспективу выхода к южному флангу гарнизона ВСУ в Константиновке и на коммуникации противника через микрорайон Новоселовка.

Вчера, 18 января, в редакторской колонке Readovka вышел материал о событии уходящей недели – трагедии в роддоме Новокузнецка.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768770300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената выступил с лекцией "Государственное управление и аналитика в эпоху ИИ" перед слушателями школы аналитики
- Мажилис рассмотрит Соглашение о пунктах пропуска на казахстанско-кыргызской границе
- Олжас Бектенов провел заседание Координационного совета по сотрудничеству с международными финансовыми организациями
- Правительство выявило множество нарушений в финансировании медорганизаций: Олжас Бектенов поручил передать ФСМС в Минфин
- Кадровые перестановки
- Роман Скляр ознакомился с ходом реализации энергетических, промышленных и социальных проектов Павлодарской области
- В Казахстане открыт Национальный научный центр инфекционных болезней
- Проект Комплексного плана развития животноводства до 2030 года рассмотрен с участием регионов
- "Права на ошибку у нас нет!"
