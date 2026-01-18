Эрдоган представил "Видение тюркского мира"

Визионный документ тюркского мира подготовлен на шести диалектах с использованием единого тюркского алфавита



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что документ "Видение тюркского мира" (Türk Dünyası Vizyon Belgesi) является первым политическим текстом, опубликованным с использованием единого тюркского алфавита, и содержит общие политические ориентиры, механизмы сотрудничества и экономические цели.



Выступая на презентации в Ак-Сарае в Анкаре, Эрдоган подчеркнул, что документ, основанный на историческом наследии тюркских народов, создан на основе комплексного подхода Партией справедливости и развития (AK Parti), станет важным ориентиром для формирования общего будущего тюркского мира.



Турецкий лидер указав на огромный потенциал тюркского мира, призвал к углублению интеграции в сферах энергетики, логистики и цифровой инфраструктуры.



Эрдоган сообщил о планах своего государства увеличить товарооборот с тюркскими странами до 60 млрд долларов в среднесрочной и до 100 млрд долларов в долгосрочной перспективе, напомнив о ведущей роли Анкары в развитии тюркского сотрудничества с начала 1990-х годов.



Со слов главы турецкой державы, "документ, объединяющий накопленный опыт, знания и стратегические цели тюркских народов в рамках единого видения, является важным ориентиром в процессе формирования будущего столетия".



"Я выражаю надежду, что "Визионный документ тюркского мира", включающий 61 взаимосвязанный раздел, был создан на основе комплексного подхода Партией справедливости и развития (AK Parti) принесет благо тюркскому миру и всему человечеству", - заявил Эрдоган.



А не потребует Реджеп Тайип Нобелевскую "за блага всему человечеству"? Эрдоган продолжает придерживаться бренда "тюркский мир" для Организации тюркских государств (ОТГ), хотя по геополитическим целям и задачам вырисовывается аналог ЕС и НАТО, - некий тюркский союз, который сопровождается действиями, противоречащими интересам России и ее безопасности.



По информации портала theotherukraine.info, Анкара поставила киевскому режиму ракеты ATACMS; РСЗО MRLS; системы T-300 Kasirga и дальнобойные боеприпасы к ним; САУ и партии 155-мм снарядов; 746 ракет калибра 300 мм; 9 РСЗО Kasirga.



Дополнительно планируется поставка 70 ракет ATACMS (165 км), 12 установок MRLS, 16 724 снарядов 155 мм, 24 САУ T-155 Furtina и, по остаточной цене, 40 списанных САУ M44 и 46 орудий M79 времен Корейской войны.



Все это говорит само за себя.



