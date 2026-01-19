|Варианты Трампа в Гренландии – от "честной покупки" и "Крыма 2.0" до "восстания эскимосов", - Дмитрий Минин
14:53 19.01.2026
Варианты Трампа в Гренландии – от "честной покупки" и "Крыма 2.0" до "восстания эскимосов"
Идея независимости острова пользуется популярностью среди коренных жителей
19.01.2026 | Дмитрий МИНИН
Сомнений уже ни у кого не осталось. К своему 80-летию 14 июня наступившего года президент США Трамп реально готовит себе подарок (отобранной Нобелевской премии у бедной венесуэлки Мачадо, видимо, недостаточно) в виде 2,17 млн кв. км гренландской территории (более 20% нынешней территории США и свыше 50% площади всего Евросоюза). Это, кстати, больше, чем присоединил к Соединенным Штатам любой другой президент до Трампа. Над теми, кто против, сгущаются нешуточные тучи.
Последние заявления и решения американского лидера по Гренландии – это просто какое-то "северное сияние" в политическом мышления. 17 января в своем телеграм-канале он пишет: "Китай и Россия хотят заполучить Гренландию, и Дания ничего не может с этим поделать". Только США "при президенте ДОНАЛЬДЕ ТРАМПЕ" могут этому противостоять. Никто, по его словам, "не тронет этот священный клочок Земли, тем более что на карту поставлена национальная безопасность Соединенных Штатов и мира в целом".
Где, когда, хоть единым намеком покушались Пекин или Москва на эту "священную землю"? Никто не знает. Но ведь сказано. Впрочем, владеющая ею Дания, да и Евросоюз в целом сами виноваты в том, что их так бесстыдно "раскулачивают". Даже сейчас, словно загипнотизированные, они продолжают повторять вслед за "боссом", что главная угроза в этих водах действительно исходит от КНР и РФ, а Вашингтон лишь умилительно просят проявить снисходительность. Как будто не понятно, что из первого утверждения органически вытекают и американские требования.
Например, генерал-майор Сорен Андерсен, командующий Объединенным арктическим командованием Дании в Гренландии, сознается, что за многие годы в ее окрестностях он не наблюдал ни одного русского или китайского военного корабля, которые, по утверждениям Трампа, якобы ежедневно "шныряют" там в огромных количествах. Но при этом датский военный же заявляет, что русско-китайская угроза острову остается доминирующей. Ну разве что в навек простуженных ветрами "холодной войны" мозгах натовских военных.
Робкие поползновения европейцев отправить дополнительные в трамповской терминологии "собачьи упряжки" для защиты Гренландии президент США объявляет "очень опасной ситуацией для безопасности и выживания нашей планеты". Однако всерьез воевать с ними он вряд ли собирается. По заявлению Трампа, начиная с 1 февраля 2026 года Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия, "отправившиеся в Гренландию с неизвестными целями", будут облагаться пошлиной в размере 10% на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты Америки. Помилуйте, но если цели не известны, то пошлины-то за что? С 1 июня 2026 года тариф увеличится до 25%. "Этот тариф будет действовать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о полной покупке Гренландии". Есть уже первые прогнувшиеся. Берлин 18 января заявил, что отводит с острова всех своих аж 13 военных. Цели, дескать, достигнуты.
Хватит ли такого откровенного финансового шантажа, чтобы вариант покупки Гренландии состоялся еще до дня рождения Трампа, сказать трудно. Уж очень унизительно выглядели бы элиты перечисленных стран в глазах своих избирателей, если бы они ему поддались. Хотя и по этому поводу среди европейцев также назревает раскол. Страны Южной Европы, не так задетые претензиями Белого дома, а также условные европейские трамписты смотрят на указанную проблему гораздо легче. Так, президент Хорватии Зоран Миланович вполне серьезно предложил передать США, помимо Гренландии, еще и Исландию. Не ясен и размер американского "выкупа". Цифра в 700 млрд долл., иногда мелькающая в печати, явно взята с потолка и не имеет ничего общего с действительностью. Возможно, имеются в виду перспективные американские инвестиции в развитие острова с горизонтом на многие десятилетия вперед. Подобные обещания Трамп легко раздает по всему миру. Поди потом проверь. "На руки" же Дании американцы пока более 1,5 млрд долл. не предлагали. Эта сумма может быть повышена до трехлетних датских дотаций в островной бюджет (в год Копенгаген выделяет Гренландии 620 млн долл.).
А если не согласятся, Трамп может и даром забрать, только это потребует больше времени, а он торопится. В любом случае, помимо покупки, у него имеются и другие относительно бескровные методы сравнительно "честного отъема" Гренландии.
Чаще других среди них в последнее время упоминается операция, похожая на действия России в 2014 году, своего рода "Крым 2.0", делающая акцент на коренной идентичности местных инуитов (ранее назывались эскимосами), составляющих свыше 90% из примерно 60 тыс. населения острова. Гренландия при этом выставляется не автономной частью Королевства Дания, а "колониальным субъектом" в соответствии с определением ООН. Предполагается, что на первом этапе при американской помощи будут провозглашены независимость Гренландии, а затем без затягивания – ее вхождение в состав США. Причем Трамп хочет это сделать сразу в полном объеме, обходя всякие промежуточные формы в виде ассоциированного членства по типу Пуэрто-Рико и т. п.
Американские войска, необходимые для поддержки, уже находятся на острове легально в соответствии с соглашением от 1951 г. с Данией. Их местопребыванием является база радио-космической разведки Питуффик (бывшая Туле). На пике там находились до 6 тыс. американских военнослужащих, сейчас около 200. Увеличить их количество и поменять на спецназовцев Вашингтон может на вполне законных основаниях. А затем, "следуя пожеланиям" местных жителей, в целях сохранения "закона и порядка" занять все ключевые точки, включая региональную столицу – городок Нуук (около 10 тыс. жителей). Узаконить эту процедуру может местный парламент, а при необходимости и референдум. Этот путь был бы наиболее быстрым, но содержащим определенные риски. Даже небольшое количество потенциальных жертв серьезно подорвет американский престиж в мире.
Реже упоминается, но является более надежным вариант "национально-освободительного движения". Проведенные среди здешних инуитов Копенгагеном опросы, по которым 85% из них якобы не хотят "в Америку", равно как и привлечение их к демонстрациям протеста против намерений Трампа "длинной, но весьма тонкой колонной", не должны никого обманывать. Это такая же фикция, как и миф о "русско-китайской угрозе" местному населению.
Инуиты уже пребывают в Америке вместе со своими соплеменниками, населяющими север Канады и американскую Аляску, представители которой, кстати, и являются самыми активными и успешными пропагандистами "воссоединения" своего народа в рамках единой державы – США. Смена одной малозначительной и далекой метрополии Копенгагена на более близкую, мощную и богатую для них совсем не конец света. Как заявляет лидер лояльной к Вашингтону гренландской оппозиции Пеле Броберг, "все, похоже, говорят об аннексии со стороны США как угрозе, полностью игнорируют тот факт, что Гренландия уже была аннексирована Данией".
Идею проведения референдума о полной национальной независимости Страны гренландцев (Kalaallit Nunaat) формально поддерживают абсолютно все местные партии. Разница только в том, что оппозиция в лице движения Naleraq Броберга требует сделать это немедленно, а подконтрольная Копенгагену правящая коалиция в региональном парламенте, не отказываясь от данной идеи в принципе, ее реализацию всячески оттягивает. При этом все, естественно, понимают, что самостоятельно Гренландия существовать не сможет и после короткого "вкушения благ" суверенитета неизбежно вручит его Вашингтону.
Достаточно сказать, что свыше половины бюджета острова состоит из датских государственных дотаций, Белый дом же обещает увеличить эти ежегодные выплаты в 5 (!) раз до 3 млрд долл. Ну и какой же инуит в здравом уме от этого откажется? И ради кого? Совместная жизнь коренного населения и его колонизаторов, вопреки уверениям Копенгагена, была отнюдь не усеяна розами.
Мощная пропагандистская машина США буквально в эти дни переполняет местные социальные сети историями, совсем не фейковыми, о том, как датчане, например, искусственно ограничивали численность инуитов, чтобы сэкономить на социальных расходах. В этих целях, в частности, над тысячами местных женщин во время медицинских осмотров проводились специальные манипуляции по стерилизации.
Сотни инуитских детей из "неблагополучных семей" (а какая из них здесь была благополучной?) принудительно вывозились в Данию для усыновления и т. д. Ключевые фигуры местной администрации, начиная с премьера Нильсена, это, как правило, выходцы из смешанных инуитско-датских семей, которых и всего-то насчитывается, может быть, несколько сот. Подавляющая масса коренных инуитов каких-либо карьерных перспектив не имеет.
Более объективные, чем датские, замеры показывают, что за период правления в США Д. Трампа число сторонников независимости среди инуитов Гренландии реально превратилось из меньшинства в абсолютное большинство. Потому, видимо, последний и демонстрирует такую уверенность в том, что рано или поздно он ее все равно заполучит. И если даже отбросить фантастические призывы Трампа о необходимости спасения Гренландии от вездесущих России и Китая, то требования о проведении на острове референдума о независимости, за который выступают все гренландские общественные силы, долго игнорировать действительно не получится.
Вот тут-то, наверно, европейским политикам вспомнятся и югославская война, и Косово, и ливийская авантюра и поддержка террористов на Северном Кавказе. А может быть и не вспомнятся. Степень зомбированности указанных деятелей, когда Вашингтон отбирает у них территорию величиной с пол-Евросоюза, а они продолжают твердить, что во всем виновата Россия, – просто какой-то диагноз.