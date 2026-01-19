Варианты Трампа в Гренландии – от "честной покупки" и "Крыма 2.0" до "восстания эскимосов", - Дмитрий Минин

14:53 19.01.2026

Идея независимости острова пользуется популярностью среди коренных жителей



19.01.2026 | Дмитрий МИНИН



Сомнений уже ни у кого не осталось. К своему 80-летию 14 июня наступившего года президент США Трамп реально готовит себе подарок (отобранной Нобелевской премии у бедной венесуэлки Мачадо, видимо, недостаточно) в виде 2,17 млн кв. км гренландской территории (более 20% нынешней территории США и свыше 50% площади всего Евросоюза). Это, кстати, больше, чем присоединил к Соединенным Штатам любой другой президент до Трампа. Над теми, кто против, сгущаются нешуточные тучи.



