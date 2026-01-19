Цены на золото и серебро подскочили до рекордных максимумов из-за спора о Гренландии

14:56 19.01.2026

Золото продолжает мощный рост и в 2026 году. Цена на золото достигла нового рекордного уровня после угроз Трампа ввести пошлины на импорт товаров и услуг из ряда стран ЕС, пока блок не согласится продать Гренландию Штатам



Цены на золото и серебро достигли рекордных значений из-за нарастающего конфликта вокруг попытки президента Дональда Трампа приобрести Гренландию, что усиливает опасения по поводу возможной торговой войны между США и Европой.



Стоимость спотового золота выросла на 2,1%, приблизившись к 4700 долларам за унцию, а серебро подорожало на 4,4%. Эти изменения произошли из-за давления, оказываемого агрессивной политикой Трампа на доллар, что повысило спрос на защитные активы. США намерены ввести пошлины на товары восьми европейских стран, включая Францию, Германию и Великобританию, которые отвергли план по приобретению Гренландии.



