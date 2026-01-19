|Цены на золото и серебро подскочили до рекордных максимумов из-за спора о Гренландии
Цены на золото и серебро подскочили до рекордных максимумов на фоне угрозы введения тарифов из-за спора о Гренландии
Золото продолжает мощный рост и в 2026 году. Цена на золото достигла нового рекордного уровня после угроз Трампа ввести пошлины на импорт товаров и услуг из ряда стран ЕС, пока блок не согласится продать Гренландию Штатам
Цены на золото и серебро достигли рекордных значений из-за нарастающего конфликта вокруг попытки президента Дональда Трампа приобрести Гренландию, что усиливает опасения по поводу возможной торговой войны между США и Европой.
Стоимость спотового золота выросла на 2,1%, приблизившись к 4700 долларам за унцию, а серебро подорожало на 4,4%. Эти изменения произошли из-за давления, оказываемого агрессивной политикой Трампа на доллар, что повысило спрос на защитные активы. США намерены ввести пошлины на товары восьми европейских стран, включая Францию, Германию и Великобританию, которые отвергли план по приобретению Гренландии.
Пошлины в размере 10% вступят в силу 1 февраля и увеличатся до 25% к июню. Европейские лидеры обсуждают ответные меры, включая введение пошлин на американские товары на сумму 93 миллиарда евро (108 миллиардов долларов).
Ларс Клингбайль, министр финансов Германии, и его французский коллега Ролан Лескюр заявили в Берлине, что европейские страны должны четко обозначить пределы терпения в ответ на провокационную политику Трампа.
Bloomberg сообщает, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность активации инструмента Европейского союза по противодействию принуждению, который является самым мощным средством защиты блока и позволяет ЕС принимать разнообразные меры в ответ на принудительные торговые действия.
Аналитик Peel Hunt LLP Питер Маллин-Джонс сравнил угрозы США по поводу Гренландии с вымогательством мафии, подчеркнув, что цены на драгоценные металлы реагируют на отказ от активов, номинированных в долларах США, а также на потенциальное инфляционное давление, вызванное торговой войной между США и ЕС.
В этом году цены на драгоценные металлы значительно выросли после впечатляющего роста в 2025 году, когда США усилили давление на Венесуэлу и Гренландию. Администрация Трампа также возобновила критику Федеральной резервной системы, усилив опасения относительно независимости центрального банка и спровоцировав так называемую "торговлю обесцениванием", когда инвесторы стремятся избегать валют и государственных облигаций из-за растущих долгов.
Конфликт вокруг Гренландии отличается от прошлогодних торговых тарифов, поскольку указывает на глубокий геополитический разлом, сказала Чару Чанана, главный инвестиционный стратег Saxo Markets в Сингапуре. Угроза введения пошлин внутри альянса рассматривается как шок доверия, который может повысить премию за риск, особенно в контексте НАТО.
Рост цен на золото и серебро также ускорился из-за увеличения инвестиций в металлургический сектор, особенно со стороны китайских инвесторов. Запасы золота в биржевых фондах за последнюю неделю выросли более чем на 28 тонн, что является максимальным приростом с сентября и седьмым увеличением за последние восемь недель.
Многие эксперты ожидают дальнейшего роста цен. Citigroup Inc. прогнозирует, что золото достигнет 5000 долларов за унцию в течение трех месяцев, а серебро - 100 долларов.
На 10:01 утра по лондонскому времени спотовое золото подорожало на 1,6% до 4668,46 долларов за унцию (ранее оно достигало 4690,59 долларов), а серебро выросло на 3,3% до 93,0744 долларов (ранее - 94,1213 долларов). Платина и палладий также показали незначительный рост. Индекс Bloomberg Dollar Spot Index упал на 0,2%.
Инвесторы будут внимательно следить за рассмотрением Верховным судом США дела об увольнении Лизы Кук, главы Федеральной резервной системы. Это дело, запланированное на среду, может иметь решающее значение для независимости центрального банка.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg