Понедельник, 19.01.2026
17:21  В Узбекистане началась единая перепись населения и ресурсов сельского хозяйства
16:19  Трамп направил приглашения выступить в его "Совета мира" лидерам около 60 стран (список)
15:35  Правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития животноводства до 2030 года
14:56  Цены на золото и серебро подскочили до рекордных максимумов из-за спора о Гренландии
14:53  Варианты Трампа в Гренландии – от "честной покупки" и "Крыма 2.0" до "восстания эскимосов", - Дмитрий Минин
03:01  Узбекистан создает "цифровой щит" на своих рубежах, - Виктория Панфилова
01:56  Эрдоган представил "Видение тюркского мира"
00:05  За минувшую неделю ВС РФ добились серьезных успехов сразу на нескольких направлениях СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 18.01.2026
20:07  Духовное управление мусульман Казахстана запустит "Imam AI" для ответов на вопросы верующих
16:20  В Таджикистане на сотнях гектаров посажен саксаул с целью предотвращения последствий изменения климата
14:39  Как борьба со смогом в Улан-Баторе стала бизнесом в Монголии (уроки истории)
03:45  Совет мира вместо ООН: Трамп продает абонементы на управление земным шаром
01:38  Sohu(Китай): Россия может помочь Ирану потопить американский авианосец
00:05  ВС РФ освободили населенные пункты Приволье и Прилуки
Суббота, 17.01.2026
22:30  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Минобороны и других силовых ведомствах
16:38  События в Иране: "восстание" за наличный расчет, - Сергей Кожемякин
15:39  Turkmen Serdar: Оппозиция обсуждает похищение Трампом туркменских Аркадагов вместе с газом. Пора звать ОДКБ?
14:59  МЧС Казахстана о Правилах безопасности при Крещенских купаниях (видео)
01:22  Дональд Трамп монетизированный, или Американский культ личности, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ угрожают снабжению ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 16 января
Пятница, 16.01.2026
16:32  Заявление ШОС по ситуации в Иране
15:57  Опасен ли Roblox для детей: депутат обратилась к правительству Казахстана
05:21  Китайский крот в Лондоне. Шпионский скандал вокруг строительства нового посольства КНР
04:28  Тот ли это Мадуро? Кого американские спецслужбы ищут на венесуэльских танкерах, - Алексей Гончаров
01:01  Выступление Постпреда России на заседании СБ ООН по ситуации в Иране
00:05  Русские войска успешно разваливают укрепрайон противника, прикрывающий Константиновку – итоговая сводка Readovka за 15 января
Четверг, 15.01.2026
23:17  10 самых важных дат истории Семипалатинска, - П.В.Густерин
16:02  "Национализация" ФРС может вызвать эффект домино, когда главам ЦБ придется работать в интересах своих стран
15:40  Китай призывает к политическому урегулированию украинского кризиса, которое устранит коренные причины конфликта
15:22  В Таджикистане в конце января отметят праздник Сада - за 50 дней до Навруза
15:00  Ученые Казахстана оцифровали крупнейший комплекс наскальных росписей Центральной Азии
14:52  На долю Китая приходится более 80 процентов внешней торговли Монголии
03:30  Рост охвата детей религиозным образованием: чем это чревато для Казахстана?
02:55  Гостелерадио Ирана: Силы безопасности выявили и задержали почти всех террористов. Иран силен и безопасен
02:28  Ощущаемая инфляция в Узбекистане в декабре вновь выросла после периода снижения
01:26  Таджикистан и Иран отменили визы для водителей-дальнобойщиков
00:23  "Парни пытались потрогать": как афганцы покоряют блогосферу
00:05  Русская армия разваливает оборону ВСУ на подступах к Орехову - итоговая сводка Readovka за 14 января
Среда, 14.01.2026
22:14  Инвестиционная экспансия Китая в Центральной Азии: что это значит для региона?
20:55  МИД Казахстана выражает серьезную озабоченность инцидентами с танкерами в Черном море
20:01  В Ташкенте жалобу в полицию на Трампа за похищение Мадуро приравняли к ложному вызову спецслужб
19:14  Зачем Госдеп США зондирует медиапространство Казахстана
18:27  Совбез Узбекистана обсудил приоритетные задачи укрепления обороноспособности страны
17:10  Скончалась первая женщина-генерал Таджикистана Саодат Амиршоева
15:08  Враги, друзья и провокаторы, - Данияр Ашимбаев
14:18  TNI: Упущенные возможности Ирана в Центральной Азии
13:53  Официальное сообщение Министерства энергетики РК касательно инцидентов с танкерами в Черном море
13:46  В случае роста вероятности морской блокады России: транзитная роль и выгоды Казахстана, - Ермек Ниязов
02:34  "Участок Добра" - крупнейшее на Украине литиевое месторождение переписали на приближенных Трампа
01:18  Что известно о протестах в Иране, и что неизвестно
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 13 января
Вторник, 13.01.2026
18:15  Танкер Matilda получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала КТК
15:20  Таджикистан. Кадровые изменения 12.01.2026 в Судах, МИД и других госорганах
15:01  НГ: Казахстан в очередной раз меняет Конституцию
03:17  МИД Китая прокомментировал высказывания Трампа по Ирану
02:14  Выступление Постоянного представителя России на заседании СБ ООН по Украине
01:49  Каковы шансы США установить контроль над всем Западным полушарием
00:05  Русская армия вошла в Святогорск - итоговая сводка Readovka за 12 января
Понедельник, 12.01.2026
17:08  Центральная Азия замерла в ожидании исхода массовых протестов в Иране, - Виктория Панфилова
13:42  В Туркменистане 2026 год пройдет под девизом "Родина целеустремленных крылатых скакунов"
00:55  Золото вместо долларов: почему весь мир скупает драгметаллы
Архив
Цены на золото и серебро подскочили до рекордных максимумов из-за спора о Гренландии
14:56 19.01.2026
14:56 19.01.2026

Цены на золото и серебро подскочили до рекордных максимумов на фоне угрозы введения тарифов из-за спора о Гренландии
19.01.2026

Золото продолжает мощный рост и в 2026 году. Цена на золото достигла нового рекордного уровня после угроз Трампа ввести пошлины на импорт товаров и услуг из ряда стран ЕС, пока блок не согласится продать Гренландию Штатам

Цены на золото и серебро достигли рекордных значений из-за нарастающего конфликта вокруг попытки президента Дональда Трампа приобрести Гренландию, что усиливает опасения по поводу возможной торговой войны между США и Европой.

Стоимость спотового золота выросла на 2,1%, приблизившись к 4700 долларам за унцию, а серебро подорожало на 4,4%. Эти изменения произошли из-за давления, оказываемого агрессивной политикой Трампа на доллар, что повысило спрос на защитные активы. США намерены ввести пошлины на товары восьми европейских стран, включая Францию, Германию и Великобританию, которые отвергли план по приобретению Гренландии.



Пошлины в размере 10% вступят в силу 1 февраля и увеличатся до 25% к июню. Европейские лидеры обсуждают ответные меры, включая введение пошлин на американские товары на сумму 93 миллиарда евро (108 миллиардов долларов).

Ларс Клингбайль, министр финансов Германии, и его французский коллега Ролан Лескюр заявили в Берлине, что европейские страны должны четко обозначить пределы терпения в ответ на провокационную политику Трампа.

Bloomberg сообщает, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность активации инструмента Европейского союза по противодействию принуждению, который является самым мощным средством защиты блока и позволяет ЕС принимать разнообразные меры в ответ на принудительные торговые действия.

Аналитик Peel Hunt LLP Питер Маллин-Джонс сравнил угрозы США по поводу Гренландии с вымогательством мафии, подчеркнув, что цены на драгоценные металлы реагируют на отказ от активов, номинированных в долларах США, а также на потенциальное инфляционное давление, вызванное торговой войной между США и ЕС.

В этом году цены на драгоценные металлы значительно выросли после впечатляющего роста в 2025 году, когда США усилили давление на Венесуэлу и Гренландию. Администрация Трампа также возобновила критику Федеральной резервной системы, усилив опасения относительно независимости центрального банка и спровоцировав так называемую "торговлю обесцениванием", когда инвесторы стремятся избегать валют и государственных облигаций из-за растущих долгов.

Конфликт вокруг Гренландии отличается от прошлогодних торговых тарифов, поскольку указывает на глубокий геополитический разлом, сказала Чару Чанана, главный инвестиционный стратег Saxo Markets в Сингапуре. Угроза введения пошлин внутри альянса рассматривается как шок доверия, который может повысить премию за риск, особенно в контексте НАТО.

Рост цен на золото и серебро также ускорился из-за увеличения инвестиций в металлургический сектор, особенно со стороны китайских инвесторов. Запасы золота в биржевых фондах за последнюю неделю выросли более чем на 28 тонн, что является максимальным приростом с сентября и седьмым увеличением за последние восемь недель.

Многие эксперты ожидают дальнейшего роста цен. Citigroup Inc. прогнозирует, что золото достигнет 5000 долларов за унцию в течение трех месяцев, а серебро - 100 долларов.

На 10:01 утра по лондонскому времени спотовое золото подорожало на 1,6% до 4668,46 долларов за унцию (ранее оно достигало 4690,59 долларов), а серебро выросло на 3,3% до 93,0744 долларов (ранее - 94,1213 долларов). Платина и палладий также показали незначительный рост. Индекс Bloomberg Dollar Spot Index упал на 0,2%.

Инвесторы будут внимательно следить за рассмотрением Верховным судом США дела об увольнении Лизы Кук, главы Федеральной резервной системы. Это дело, запланированное на среду, может иметь решающее значение для независимости центрального банка.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg

Источник - ProFinance.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768823760


