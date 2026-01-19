 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 19.01.2026
17:21  В Узбекистане началась единая перепись населения и ресурсов сельского хозяйства
16:19  Трамп направил приглашения выступить в его "Совета мира" лидерам около 60 стран (список)
15:35  Правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития животноводства до 2030 года
14:56  Цены на золото и серебро подскочили до рекордных максимумов из-за спора о Гренландии
14:53  Варианты Трампа в Гренландии – от "честной покупки" и "Крыма 2.0" до "восстания эскимосов", - Дмитрий Минин
03:01  Узбекистан создает "цифровой щит" на своих рубежах, - Виктория Панфилова
01:56  Эрдоган представил "Видение тюркского мира"
00:05  За минувшую неделю ВС РФ добились серьезных успехов сразу на нескольких направлениях СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 18.01.2026
20:07  Духовное управление мусульман Казахстана запустит "Imam AI" для ответов на вопросы верующих
16:20  В Таджикистане на сотнях гектаров посажен саксаул с целью предотвращения последствий изменения климата
14:39  Как борьба со смогом в Улан-Баторе стала бизнесом в Монголии (уроки истории)
03:45  Совет мира вместо ООН: Трамп продает абонементы на управление земным шаром
01:38  Sohu(Китай): Россия может помочь Ирану потопить американский авианосец
00:05  ВС РФ освободили населенные пункты Приволье и Прилуки
Суббота, 17.01.2026
22:30  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Минобороны и других силовых ведомствах
16:38  События в Иране: "восстание" за наличный расчет, - Сергей Кожемякин
15:39  Turkmen Serdar: Оппозиция обсуждает похищение Трампом туркменских Аркадагов вместе с газом. Пора звать ОДКБ?
14:59  МЧС Казахстана о Правилах безопасности при Крещенских купаниях (видео)
01:22  Дональд Трамп монетизированный, или Американский культ личности, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ угрожают снабжению ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 16 января
Пятница, 16.01.2026
16:32  Заявление ШОС по ситуации в Иране
15:57  Опасен ли Roblox для детей: депутат обратилась к правительству Казахстана
05:21  Китайский крот в Лондоне. Шпионский скандал вокруг строительства нового посольства КНР
04:28  Тот ли это Мадуро? Кого американские спецслужбы ищут на венесуэльских танкерах, - Алексей Гончаров
01:01  Выступление Постпреда России на заседании СБ ООН по ситуации в Иране
00:05  Русские войска успешно разваливают укрепрайон противника, прикрывающий Константиновку – итоговая сводка Readovka за 15 января
Четверг, 15.01.2026
23:17  10 самых важных дат истории Семипалатинска, - П.В.Густерин
16:02  "Национализация" ФРС может вызвать эффект домино, когда главам ЦБ придется работать в интересах своих стран
15:40  Китай призывает к политическому урегулированию украинского кризиса, которое устранит коренные причины конфликта
15:22  В Таджикистане в конце января отметят праздник Сада - за 50 дней до Навруза
15:00  Ученые Казахстана оцифровали крупнейший комплекс наскальных росписей Центральной Азии
14:52  На долю Китая приходится более 80 процентов внешней торговли Монголии
03:30  Рост охвата детей религиозным образованием: чем это чревато для Казахстана?
02:55  Гостелерадио Ирана: Силы безопасности выявили и задержали почти всех террористов. Иран силен и безопасен
02:28  Ощущаемая инфляция в Узбекистане в декабре вновь выросла после периода снижения
01:26  Таджикистан и Иран отменили визы для водителей-дальнобойщиков
00:23  "Парни пытались потрогать": как афганцы покоряют блогосферу
00:05  Русская армия разваливает оборону ВСУ на подступах к Орехову - итоговая сводка Readovka за 14 января
Среда, 14.01.2026
22:14  Инвестиционная экспансия Китая в Центральной Азии: что это значит для региона?
20:55  МИД Казахстана выражает серьезную озабоченность инцидентами с танкерами в Черном море
20:01  В Ташкенте жалобу в полицию на Трампа за похищение Мадуро приравняли к ложному вызову спецслужб
19:14  Зачем Госдеп США зондирует медиапространство Казахстана
18:27  Совбез Узбекистана обсудил приоритетные задачи укрепления обороноспособности страны
17:10  Скончалась первая женщина-генерал Таджикистана Саодат Амиршоева
15:08  Враги, друзья и провокаторы, - Данияр Ашимбаев
14:18  TNI: Упущенные возможности Ирана в Центральной Азии
13:53  Официальное сообщение Министерства энергетики РК касательно инцидентов с танкерами в Черном море
13:46  В случае роста вероятности морской блокады России: транзитная роль и выгоды Казахстана, - Ермек Ниязов
02:34  "Участок Добра" - крупнейшее на Украине литиевое месторождение переписали на приближенных Трампа
01:18  Что известно о протестах в Иране, и что неизвестно
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 13 января
Вторник, 13.01.2026
18:15  Танкер Matilda получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала КТК
15:20  Таджикистан. Кадровые изменения 12.01.2026 в Судах, МИД и других госорганах
15:01  НГ: Казахстан в очередной раз меняет Конституцию
03:17  МИД Китая прокомментировал высказывания Трампа по Ирану
02:14  Выступление Постоянного представителя России на заседании СБ ООН по Украине
01:49  Каковы шансы США установить контроль над всем Западным полушарием
00:05  Русская армия вошла в Святогорск - итоговая сводка Readovka за 12 января
Понедельник, 12.01.2026
17:08  Центральная Азия замерла в ожидании исхода массовых протестов в Иране, - Виктория Панфилова
13:42  В Туркменистане 2026 год пройдет под девизом "Родина целеустремленных крылатых скакунов"
00:55  Золото вместо долларов: почему весь мир скупает драгметаллы
Правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития животноводства до 2030 года
15:35 19.01.2026

Правительство одобрило проект Комплексного плана развития животноводства на 2026-2030 годы
19 Январь 2026

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание, в ходе которого был рассмотрен проект Комплексного плана развития животноводства на 2026-2030 годы, разработанный по поручению Главы государства.

В Комплексном плане закреплены подходы и механизмы государственной поддержки отрасли, ориентированные на наращивание поголовья, рост продуктивности и расширение экспортного потенциала.

По данным Министерства сельского хозяйства, животноводство формирует 39% валовой продукции сельского хозяйства. Отмечается незначительное увеличение поголовья КРС на 2,4% и МРС – на 1,6%. Производство молока составило порядка 3,8 млн тонн с ростом на 5%, объем производства мяса достиг 1,2 млн тонн, что на 2,6% выше уровня прошлого года.

Однако при сохраняющемся ежегодном росте валовой продукции на уровне 2–3% текущая динамика в полной мере не раскрывает потенциал отрасли.

Реализация Комплексного плана предполагает увеличение численности поголовья крупного рогатого скота с 7,9 до 12 млн голов и мелкого – с 20,2 до 28 млн голов. Также ожидается рост производства мяса с 1,2 до 1,8 млн тонн и двукратное увеличение его экспорта с 82 до 165 тыс. тонн.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров доложил, что для достижения целевых показателей предлагается комплекс мер финансовой поддержки отрасли по ряду направлений.

- Планируется запуск программы льготного кредитования под 6% годовых на приобретение племенного поголовья всех видов сельхозживотных. Годовая потребность в финансировании составляет 300 млрд тенге. Реализация данной меры позволит ускорить обновление стада и повысить генетический потенциал животноводства.

- Для развития отгонного животноводства и формирования пастбищной инфраструктуры предусмотрен единый льготный кредитный продукт под 6% годовых с объемом финансирования на текущий год 50 млрд тенге.

- Дополнительно предполагается внедрить льготное финансирование под 5% годовых на приобретение кормозаготовительной техники и оборудования с потребностью 50 млрд тенге.

- Также планируется запуск программы льготного кредитования под 5% годовых для пополнения оборотных средств по направлениям животноводства с общей потребностью 225 млрд тенге. Для расширения доступа к финансированию предусмотрено применение механизма гарантирования займов через фонд "Даму".

Также проектом Комплексного плана предусмотрены меры по обеспечению отрасли кадрами и созданию социальных условий для работников животноводства, включая обеспечение права пастухов и чабанов на получение специальных социальных выплат по достижению 55 лет, поддержку строительства жилья для специалистов и др.

Кроме того, предполагается формирование эффективной инфраструктуры маркетинга и расширение рынков сбыта. Ветеринарная безопасность является обязательным условием для выхода на экспортные рынки. В данном направлении будет продолжена работа по модернизации ветеринарных объектов, а также планируется осуществление ежедневного контроля на торговых объектах. Прорабатывается вопрос повышения ответственности владельцев животных.

Следует отметить, что мероприятия Плана будут реализовываться преимущественно на средства, уже предусмотренные в бюджете, за счет бюджетных кредитов и программ субсидирования купонного вознаграждения по облигациям финансовых институтов.

Олжас Бектенов отметил, что меры Комплексного плана должны обеспечить системное насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией и прогнозируемую ценовую стабильность по социально значимым продовольственным товарам. Также необходимо развивать переработку и наращивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Подчеркнута важность обеспечения прозрачности всех этапов производства и обращения продукции. Дано поручение интегрировать результаты Национальной сельскохозяйственной переписи в цифровые платформы и использовать их как единый источник учета.

Руководитель Правительства акцентировал внимание на исполнении поручений Главы государства по вопросу изъятия неиспользуемых сельхозземель. Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров доложил, что ведется работа по проверке рационального использования земель. По трем зерносеющим регионам 330 хозяйств находятся под повышенным контролем. В случае выявления фактов нецелевого использования участки будут возвращены в государственный фонд для дальнейшего перераспределения гражданам.

По итогам совещания Правительство одобрило Комплексный план развития животноводства на 2026-2030 годы. Премьер-министр поручил Министерству сельского хозяйства совместно с заинтересованными госорганами обеспечить координацию работы и качественное исполнение всех предусмотренных мер.

Источник - Primeminister.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768826100


