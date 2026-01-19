В Узбекистане началась единая перепись населения и ресурсов сельского хозяйства

17:21 19.01.2026

Рассмотрен ход переписи населения и сельского хозяйства

19.01.2026



Президенту Шавкату Мирзиееву доложено о ходе работ по организации и проведению переписи населения и сельского хозяйства.



Данное мероприятие имеет ключевое значение для научно обоснованного планирования демографических процессов, развития регионов, трудовых ресурсов и социальной инфраструктуры страны. Процесс переписи осуществляется в соответствии с международными стандартами с применением современных цифровых решений.



