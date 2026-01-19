|В Узбекистане началась единая перепись населения и ресурсов сельского хозяйства
17:21 19.01.2026
Рассмотрен ход переписи населения и сельского хозяйства
19.01.2026
Президенту Шавкату Мирзиееву доложено о ходе работ по организации и проведению переписи населения и сельского хозяйства.
Данное мероприятие имеет ключевое значение для научно обоснованного планирования демографических процессов, развития регионов, трудовых ресурсов и социальной инфраструктуры страны. Процесс переписи осуществляется в соответствии с международными стандартами с применением современных цифровых решений.
Перепись проводится с 15 января по 28 февраля этого года в два этапа. В рамках первого этапа, который продлится с 15 по 31 января, граждане могут принять участие в переписи через специальную информационную систему. Во втором этапе, с 4 по 28 февраля, сотрудники "махаллинской семерки" начнут подомовой обход и заполнят анкеты с использованием планшетов.
Онлайн-перепись осуществляется на портале census.stat.uz с идентификацией через систему OneID. Мониторинг всех данных осуществляется на основе геоинформационной системы. В этих целях по республике сформированы геолокации более чем 7,6 миллиона домохозяйств и жилых объектов, разработаны специальные мониторинговые дашборды, позволяющие отслеживать ход процессов в режиме реального времени.
Все сведения, предоставляемые гражданами, защищены в соответствии с требованиями законодательства, персональные данные конфиденциальны и используются исключительно в статистических целях.
Для проведения мероприятий на высоком организационном уровне созданы 14 региональных и 208 районных и городских штабов. Проведена подготовка около 60 тысяч переписчиков. В частности, к процессу привлечены 54 тысячи представителей "махаллинской семерки", 2,6 тысячи резервных сотрудников и 4 тысячи членов территориальных штабов. Кроме того, обучение прошли 480 тренеров из министерств и ведомств, а также 3 200 волонтеров из высших образовательных учреждений.
Особое внимание было уделено информированию населения. В частности, подготовлено 110 разъяснительных видеороликов и 600 телевизионных сюжетов. В социальных сетях опубликовано 6,3 тысячи, в местах массового скопления людей и общественном транспорте размещено свыше 23 тысяч информационных материалов.
Как отмечено, на данный момент через специальный портал осуществлена перепись 2,48 миллиона домохозяйств, а также 31 тысячи фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий.
Глава нашего государства отметил необходимость качественного проведения мероприятий по переписи населения и сельского хозяйства, обеспечения надежности данных и широкого использования полученной информации при выработке и принятии решений.