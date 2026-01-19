В Кыргызстане сломался институт семьи? Депутаты обсуждают реформу алиментов

22:44 19.01.2026

"Делать ребенка - легко, ходит в другую и третью семью, и делает, не думая". Депутат предлагает реформу алиментов и обязать мужчин перед государством

19 января 2026



Бишкек (АКИpress) – В Кыргызстане надо упростить систему алиментов, она уже не работает, надо уходить к другому институту, заявил депутат Дастан Бекешев (округ №22) 19 января на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету.



Он попросил заместителя генерального прокурора Үмүткан Конкубаеву поручить судебным исполнителям проанализировать систему алиментов в стране: сколько оплачивают, а сколько не платят.



По словам депутата, только женщина мучается и виновата. "Не пойдет система алиментов, не работает. Только женщина виновата: ходит в суд, банк, РОВД, к нам приходит, плачет.



Давайте делать так: ребенок родился, и пара разводится, давайте установим минимальный размер. Пусть государство оплачивает это, а тот, кто должен платить, будет должен уже государству. Давайте как осла заставим работать. Он должен платить.



Он сделал ребенка? Он обязательно должен обеспечивать, неважно каким образом. Ребенка делать легко, пусть думает, может про финансовую часть думает. У нас просто делают и делают: идет в другую семью - делает, в третью семью - делает, еще и с другой женщиной ходит и делает. Делает, не думая. А потом кто виноват? Виноваты правительство, депутаты, суды, но только не этот человек. Давайте проанализируем. Мы должны отходить от старой системы. Разводится, то он должен государству, неважно - куда ни пойдет - государство должно взыскивать. То есть государство в качестве пособия оплачивает, а он оплачивает государству - заявил он.



Заместитель генерального прокурора согласилась с мнением и с юмором добавила, что в таких случаях люди могут не жениться. По статистике, с 2019 года в среднем за год разводятся 22% семей.



Депутат Бекешев отметил, что многие из них не платят алименты. По словам Конкубаевой, в 2025 году 341 мужчина был лишен прав отца; большинство не хотят платить алименты и поэтому отказываются. Всего существует около 60 тыс. протоколов по судебным исполнителям по алиментам, а точную сумму определить невозможно, так как она ежемесячно меняется.



Депутат заявил, что нужно обязать тех, кто заставляет создавать семью. "Пусть те, кто говорит: "Когда замуж? Когда женишься?" - финансово несут ответственность, так как у них есть вес в этом вопросе", - озвучил он.



По словам Конкубаевой, сейчас рассматривается подход, при котором государство оплачивает алименты, а затем прокуратура взыскивает их уже с должника.



Депутат: В Кыргызстане сломался институт семьи, и нужно менять не систему алиментов, а укреплять семью

19 января 2026



Бишкек (АКИpress) – В Кыргызстане сломался институт семьи, и менять нужно не систему алиментов, а укреплять семью, заявила депутат Камила Талиева (округ №1) 19 января на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету.



Она отметила, что 60 тыс. протоколов по алиментам - это трагедия.



"По вопросу алиментов, Дастан Далабайевич [депутат Дастан Бекешев], вы очень сильно сказали, вы могли просто сказать: в чем вина ребенка? Теперь это может стать мемом. Да, здесь нет вины ребенка, нельзя разрушать его судьбу. В первую очередь это семья. Разрушен институт семьи, мы говорим, что система алиментов устарела, на самом деле, институт семьи разрушен. Статистика в 60 тыс. - это трагедия", - сказала она.



Депутат добавила, что необходимо уделять больше внимания институту семьи. По алиментам парламентом 7 созыва были внесены правки и ужесточена ответственность для тех, кто не платит. Но при этом, это не привело к тому, что все платят алименты, пояснила она.