Понедельник, 19.01.2026
22:44  В Кыргызстане сломался институт семьи? Депутаты обсуждают реформу алиментов
17:21  В Узбекистане началась единая перепись населения и ресурсов сельского хозяйства
16:19  Трамп направил приглашения выступить в его "Совета мира" лидерам около 60 стран (список)
15:35  Правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития животноводства до 2030 года
14:56  Цены на золото и серебро подскочили до рекордных максимумов из-за спора о Гренландии
14:53  Варианты Трампа в Гренландии – от "честной покупки" и "Крыма 2.0" до "восстания эскимосов", - Дмитрий Минин
03:01  Узбекистан создает "цифровой щит" на своих рубежах, - Виктория Панфилова
01:56  Эрдоган представил "Видение тюркского мира"
00:05  За минувшую неделю ВС РФ добились серьезных успехов сразу на нескольких направлениях СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 18.01.2026
20:07  Духовное управление мусульман Казахстана запустит "Imam AI" для ответов на вопросы верующих
16:20  В Таджикистане на сотнях гектаров посажен саксаул с целью предотвращения последствий изменения климата
14:39  Как борьба со смогом в Улан-Баторе стала бизнесом в Монголии (уроки истории)
03:45  Совет мира вместо ООН: Трамп продает абонементы на управление земным шаром
01:38  Sohu(Китай): Россия может помочь Ирану потопить американский авианосец
00:05  ВС РФ освободили населенные пункты Приволье и Прилуки
Суббота, 17.01.2026
22:30  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Минобороны и других силовых ведомствах
16:38  События в Иране: "восстание" за наличный расчет, - Сергей Кожемякин
15:39  Turkmen Serdar: Оппозиция обсуждает похищение Трампом туркменских Аркадагов вместе с газом. Пора звать ОДКБ?
14:59  МЧС Казахстана о Правилах безопасности при Крещенских купаниях (видео)
01:22  Дональд Трамп монетизированный, или Американский культ личности, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ угрожают снабжению ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 16 января
Пятница, 16.01.2026
16:32  Заявление ШОС по ситуации в Иране
15:57  Опасен ли Roblox для детей: депутат обратилась к правительству Казахстана
05:21  Китайский крот в Лондоне. Шпионский скандал вокруг строительства нового посольства КНР
04:28  Тот ли это Мадуро? Кого американские спецслужбы ищут на венесуэльских танкерах, - Алексей Гончаров
01:01  Выступление Постпреда России на заседании СБ ООН по ситуации в Иране
00:05  Русские войска успешно разваливают укрепрайон противника, прикрывающий Константиновку – итоговая сводка Readovka за 15 января
Четверг, 15.01.2026
23:17  10 самых важных дат истории Семипалатинска, - П.В.Густерин
16:02  "Национализация" ФРС может вызвать эффект домино, когда главам ЦБ придется работать в интересах своих стран
15:40  Китай призывает к политическому урегулированию украинского кризиса, которое устранит коренные причины конфликта
15:22  В Таджикистане в конце января отметят праздник Сада - за 50 дней до Навруза
15:00  Ученые Казахстана оцифровали крупнейший комплекс наскальных росписей Центральной Азии
14:52  На долю Китая приходится более 80 процентов внешней торговли Монголии
03:30  Рост охвата детей религиозным образованием: чем это чревато для Казахстана?
02:55  Гостелерадио Ирана: Силы безопасности выявили и задержали почти всех террористов. Иран силен и безопасен
02:28  Ощущаемая инфляция в Узбекистане в декабре вновь выросла после периода снижения
01:26  Таджикистан и Иран отменили визы для водителей-дальнобойщиков
00:23  "Парни пытались потрогать": как афганцы покоряют блогосферу
00:05  Русская армия разваливает оборону ВСУ на подступах к Орехову - итоговая сводка Readovka за 14 января
Среда, 14.01.2026
22:14  Инвестиционная экспансия Китая в Центральной Азии: что это значит для региона?
20:55  МИД Казахстана выражает серьезную озабоченность инцидентами с танкерами в Черном море
20:01  В Ташкенте жалобу в полицию на Трампа за похищение Мадуро приравняли к ложному вызову спецслужб
19:14  Зачем Госдеп США зондирует медиапространство Казахстана
18:27  Совбез Узбекистана обсудил приоритетные задачи укрепления обороноспособности страны
17:10  Скончалась первая женщина-генерал Таджикистана Саодат Амиршоева
15:08  Враги, друзья и провокаторы, - Данияр Ашимбаев
14:18  TNI: Упущенные возможности Ирана в Центральной Азии
13:53  Официальное сообщение Министерства энергетики РК касательно инцидентов с танкерами в Черном море
13:46  В случае роста вероятности морской блокады России: транзитная роль и выгоды Казахстана, - Ермек Ниязов
02:34  "Участок Добра" - крупнейшее на Украине литиевое месторождение переписали на приближенных Трампа
01:18  Что известно о протестах в Иране, и что неизвестно
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 13 января
Вторник, 13.01.2026
18:15  Танкер Matilda получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала КТК
15:20  Таджикистан. Кадровые изменения 12.01.2026 в Судах, МИД и других госорганах
15:01  НГ: Казахстан в очередной раз меняет Конституцию
03:17  МИД Китая прокомментировал высказывания Трампа по Ирану
02:14  Выступление Постоянного представителя России на заседании СБ ООН по Украине
01:49  Каковы шансы США установить контроль над всем Западным полушарием
00:05  Русская армия вошла в Святогорск - итоговая сводка Readovka за 12 января
Понедельник, 12.01.2026
17:08  Центральная Азия замерла в ожидании исхода массовых протестов в Иране, - Виктория Панфилова
13:42  В Туркменистане 2026 год пройдет под девизом "Родина целеустремленных крылатых скакунов"
В Кыргызстане сломался институт семьи? Депутаты обсуждают реформу алиментов
22:44 19.01.2026

"Делать ребенка - легко, ходит в другую и третью семью, и делает, не думая". Депутат предлагает реформу алиментов и обязать мужчин перед государством
19 января 2026

Бишкек (АКИpress) – В Кыргызстане надо упростить систему алиментов, она уже не работает, надо уходить к другому институту, заявил депутат Дастан Бекешев (округ №22) 19 января на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету.

Он попросил заместителя генерального прокурора Үмүткан Конкубаеву поручить судебным исполнителям проанализировать систему алиментов в стране: сколько оплачивают, а сколько не платят.

По словам депутата, только женщина мучается и виновата. "Не пойдет система алиментов, не работает. Только женщина виновата: ходит в суд, банк, РОВД, к нам приходит, плачет.

Давайте делать так: ребенок родился, и пара разводится, давайте установим минимальный размер. Пусть государство оплачивает это, а тот, кто должен платить, будет должен уже государству. Давайте как осла заставим работать. Он должен платить.

Он сделал ребенка? Он обязательно должен обеспечивать, неважно каким образом. Ребенка делать легко, пусть думает, может про финансовую часть думает. У нас просто делают и делают: идет в другую семью - делает, в третью семью - делает, еще и с другой женщиной ходит и делает. Делает, не думая. А потом кто виноват? Виноваты правительство, депутаты, суды, но только не этот человек. Давайте проанализируем. Мы должны отходить от старой системы. Разводится, то он должен государству, неважно - куда ни пойдет - государство должно взыскивать. То есть государство в качестве пособия оплачивает, а он оплачивает государству - заявил он.

Заместитель генерального прокурора согласилась с мнением и с юмором добавила, что в таких случаях люди могут не жениться. По статистике, с 2019 года в среднем за год разводятся 22% семей.

Депутат Бекешев отметил, что многие из них не платят алименты. По словам Конкубаевой, в 2025 году 341 мужчина был лишен прав отца; большинство не хотят платить алименты и поэтому отказываются. Всего существует около 60 тыс. протоколов по судебным исполнителям по алиментам, а точную сумму определить невозможно, так как она ежемесячно меняется.

Депутат заявил, что нужно обязать тех, кто заставляет создавать семью. "Пусть те, кто говорит: "Когда замуж? Когда женишься?" - финансово несут ответственность, так как у них есть вес в этом вопросе", - озвучил он.

По словам Конкубаевой, сейчас рассматривается подход, при котором государство оплачивает алименты, а затем прокуратура взыскивает их уже с должника.

***

Депутат: В Кыргызстане сломался институт семьи, и нужно менять не систему алиментов, а укреплять семью
19 января 2026

Бишкек (АКИpress) – В Кыргызстане сломался институт семьи, и менять нужно не систему алиментов, а укреплять семью, заявила депутат Камила Талиева (округ №1) 19 января на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету.

Она отметила, что 60 тыс. протоколов по алиментам - это трагедия.

"По вопросу алиментов, Дастан Далабайевич [депутат Дастан Бекешев], вы очень сильно сказали, вы могли просто сказать: в чем вина ребенка? Теперь это может стать мемом. Да, здесь нет вины ребенка, нельзя разрушать его судьбу. В первую очередь это семья. Разрушен институт семьи, мы говорим, что система алиментов устарела, на самом деле, институт семьи разрушен. Статистика в 60 тыс. - это трагедия", - сказала она.

Депутат добавила, что необходимо уделять больше внимания институту семьи. По алиментам парламентом 7 созыва были внесены правки и ужесточена ответственность для тех, кто не платит. Но при этом, это не привело к тому, что все платят алименты, пояснила она.

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768851840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената выступил с лекцией "Государственное управление и аналитика в эпоху ИИ" перед слушателями школы аналитики
- Мажилис рассмотрит Соглашение о пунктах пропуска на казахстанско-кыргызской границе
- Олжас Бектенов провел заседание Координационного совета по сотрудничеству с международными финансовыми организациями
- Правительство выявило множество нарушений в финансировании медорганизаций: Олжас Бектенов поручил передать ФСМС в Минфин
- Кадровые перестановки
- Роман Скляр ознакомился с ходом реализации энергетических, промышленных и социальных проектов Павлодарской области
- В Казахстане открыт Национальный научный центр инфекционных болезней
- Проект Комплексного плана развития животноводства до 2030 года рассмотрен с участием регионов
- "Права на ошибку у нас нет!"
