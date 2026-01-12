 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 20.01.2026
00:05  Русские войска разваливают оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 января
Понедельник, 19.01.2026
17:21  В Узбекистане началась единая перепись населения и ресурсов сельского хозяйства
16:19  Трамп направил приглашения выступить в его "Совета мира" лидерам около 60 стран (список)
15:35  Правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития животноводства до 2030 года
14:56  Цены на золото и серебро подскочили до рекордных максимумов из-за спора о Гренландии
14:53  Варианты Трампа в Гренландии – от "честной покупки" и "Крыма 2.0" до "восстания эскимосов", - Дмитрий Минин
03:01  Узбекистан создает "цифровой щит" на своих рубежах, - Виктория Панфилова
01:56  Эрдоган представил "Видение тюркского мира"
00:05  За минувшую неделю ВС РФ добились серьезных успехов сразу на нескольких направлениях СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 18.01.2026
20:07  Духовное управление мусульман Казахстана запустит "Imam AI" для ответов на вопросы верующих
16:20  В Таджикистане на сотнях гектаров посажен саксаул с целью предотвращения последствий изменения климата
14:39  Как борьба со смогом в Улан-Баторе стала бизнесом в Монголии (уроки истории)
03:45  Совет мира вместо ООН: Трамп продает абонементы на управление земным шаром
01:38  Sohu(Китай): Россия может помочь Ирану потопить американский авианосец
00:05  ВС РФ освободили населенные пункты Приволье и Прилуки
Суббота, 17.01.2026
22:30  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Минобороны и других силовых ведомствах
16:38  События в Иране: "восстание" за наличный расчет, - Сергей Кожемякин
15:39  Turkmen Serdar: Оппозиция обсуждает похищение Трампом туркменских Аркадагов вместе с газом. Пора звать ОДКБ?
14:59  МЧС Казахстана о Правилах безопасности при Крещенских купаниях (видео)
01:22  Дональд Трамп монетизированный, или Американский культ личности, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ угрожают снабжению ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 16 января
Пятница, 16.01.2026
16:32  Заявление ШОС по ситуации в Иране
15:57  Опасен ли Roblox для детей: депутат обратилась к правительству Казахстана
05:21  Китайский крот в Лондоне. Шпионский скандал вокруг строительства нового посольства КНР
04:28  Тот ли это Мадуро? Кого американские спецслужбы ищут на венесуэльских танкерах, - Алексей Гончаров
01:01  Выступление Постпреда России на заседании СБ ООН по ситуации в Иране
00:05  Русские войска успешно разваливают укрепрайон противника, прикрывающий Константиновку – итоговая сводка Readovka за 15 января
Четверг, 15.01.2026
23:17  10 самых важных дат истории Семипалатинска, - П.В.Густерин
16:02  "Национализация" ФРС может вызвать эффект домино, когда главам ЦБ придется работать в интересах своих стран
15:40  Китай призывает к политическому урегулированию украинского кризиса, которое устранит коренные причины конфликта
15:22  В Таджикистане в конце января отметят праздник Сада - за 50 дней до Навруза
15:00  Ученые Казахстана оцифровали крупнейший комплекс наскальных росписей Центральной Азии
14:52  На долю Китая приходится более 80 процентов внешней торговли Монголии
03:30  Рост охвата детей религиозным образованием: чем это чревато для Казахстана?
02:55  Гостелерадио Ирана: Силы безопасности выявили и задержали почти всех террористов. Иран силен и безопасен
02:28  Ощущаемая инфляция в Узбекистане в декабре вновь выросла после периода снижения
01:26  Таджикистан и Иран отменили визы для водителей-дальнобойщиков
00:23  "Парни пытались потрогать": как афганцы покоряют блогосферу
00:05  Русская армия разваливает оборону ВСУ на подступах к Орехову - итоговая сводка Readovka за 14 января
Среда, 14.01.2026
22:14  Инвестиционная экспансия Китая в Центральной Азии: что это значит для региона?
20:55  МИД Казахстана выражает серьезную озабоченность инцидентами с танкерами в Черном море
20:01  В Ташкенте жалобу в полицию на Трампа за похищение Мадуро приравняли к ложному вызову спецслужб
19:14  Зачем Госдеп США зондирует медиапространство Казахстана
18:27  Совбез Узбекистана обсудил приоритетные задачи укрепления обороноспособности страны
17:10  Скончалась первая женщина-генерал Таджикистана Саодат Амиршоева
15:08  Враги, друзья и провокаторы, - Данияр Ашимбаев
14:18  TNI: Упущенные возможности Ирана в Центральной Азии
13:53  Официальное сообщение Министерства энергетики РК касательно инцидентов с танкерами в Черном море
13:46  В случае роста вероятности морской блокады России: транзитная роль и выгоды Казахстана, - Ермек Ниязов
02:34  "Участок Добра" - крупнейшее на Украине литиевое месторождение переписали на приближенных Трампа
01:18  Что известно о протестах в Иране, и что неизвестно
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 13 января
Вторник, 13.01.2026
18:15  Танкер Matilda получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала КТК
15:20  Таджикистан. Кадровые изменения 12.01.2026 в Судах, МИД и других госорганах
15:01  НГ: Казахстан в очередной раз меняет Конституцию
03:17  МИД Китая прокомментировал высказывания Трампа по Ирану
02:14  Выступление Постоянного представителя России на заседании СБ ООН по Украине
01:49  Каковы шансы США установить контроль над всем Западным полушарием
00:05  Русская армия вошла в Святогорск - итоговая сводка Readovka за 12 января
Понедельник, 12.01.2026
17:08  Центральная Азия замерла в ожидании исхода массовых протестов в Иране, - Виктория Панфилова
13:42  В Туркменистане 2026 год пройдет под девизом "Родина целеустремленных крылатых скакунов"
Русские войска разваливают оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 января
00:05 20.01.2026

ВС РФ возобновили наступление к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 января

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 19 января в разрезе СВО. Русские войска продолжили обвал украинской обороны к западу от Гуляйполя. Редакция Readovka рассмотрела интервью главкома ВСУ Сырского.



"Плуг" снова за работой

Части 5-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ продолжают наступление на запад от Гуляйполя, снося полосы неприятельской обороны, обращенные на юг. Передовые подразделения русской армии овладели селом Святопетровка и вышли непосредственно на окраины Зализничного и Староукраинки. Сейчас готовится штурм населенных пунктов.

Потеряв Гуляйполе, противник вряд ли сможет удержать Староукраинку и Зализничное, так как сектор держится на фактически утративших боеспособность подразделениях 102-й бригады ТрО при контингенте из 108-й бригады тероборонщиков. При этом фронт, который им нужно удержать, несопоставим с возможностями. Все оттого, что вышеупомянутые села прикрывают фланг сети позиций в населенных пунктах по реке Жеребец. Но то обстоятельство, что они расположены фронтом на юг, делает их бесполезными для ВСУ в актуальной оперативной картине. Единственное, что существенно усложняет действия ВС РФ – это наличие второй линии обороны севернее течения реки Жеребец, которая как бы страхует украинские передовые порядки. Однако с овладением Зализничным и Староукраинкой весьма вероятно, что русские войска не пойдут сразу на запад, а предпочтут нанести удар северо-западнее в направлении Верхней Терсы. Овладение этим населенным пунктом будет означать прорыв и вспомогательной линии обороны ВСУ, в которой Верхняя Терса стоит как бы "на углу" общей фортификационной конфигурации. То есть ВС РФ фактически выйдут в тыл всем украинским укреплениям, устроенным "волнорезом" с севера на юг и с востока на запад.

Вкупе со скорым овладением селом Терноватое украинская армия неминуемо откатится с правого берега реки Гайчур до западного берега реки Верхняя Терса. История с боями в междуречье Янчура и Гайчура имеет все возможности повториться. Но ее главной особенностью является то, что берега Верхней Терсы – последняя естественная преграда, стоящая перед русскими войсками на пути для удара по восточному флангу Ореховского укрепрайона ВСУ. Таким образом, можно смело говорить, что эпопея боев за степи к западу от Угледара, которая идет с октября 2024 года, в скором времени завершится. Орехов остался последним неприятельским бастионом, отделяющим ВС РФ от возможности действовать непосредственно против областного центра – города Запорожье.

Откровенность главкома

Главком ВСУ Сырский накануне сделал ряд знаковых заявлений, которые касаются как судьбы украинских дезертиров, так и концепции действий, которые войска незалежной попытаются применить в наступившем году. Обо всем по порядку.

"Пойманные сбежавшие военнослужащие будут направляться в штурмовые подразделения", – заявил он.

Этим самым главком ВСУ попросту обвалил пропагандистскую работу ряда украинских частей, которые предлагали службу самовольно оставившим свои прежние части солдатам. Теперь вне зависимости от обстоятельств, условий возвращения или поимки дезертира он обязательно будет направляться в штурмовое подразделение – в один конец. Помимо схемы постоянного восполнения потерь в "мясных" частях, Сырский отдал подобное распоряжение для одной конкретной задачи.

"Мы будем проводить стратегическую оборонную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не добудешь. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции", – добавил главком ВСУ.

Он также подчеркнул, что речь идет о перехвате оперативной инициативы. А это значит, что украинские войска намерены вынуждать ВС РФ отвлекаться от приоритетных направлений и маневрировать силами для реагирования на рост активности противника в других местах. То есть Сырский прямо сказал, что ВСУ планируют проводить атаки на статичных участках с целью срыва сосредоточения русских соединений для действий на Константиновском, Добропольском и Запорожском направлениях. Именно они являются ключевыми для ВС РФ и именно на одном из них наше командование весьма вероятно сосредоточит все усилия в рамках весенне-летней кампании 2026 года.

Сырский намекнул, где именно ВСУ собираются атаковать. И этот намек целиком заключен в его распоряжении направлять дезертиров в штурмовики. Известно, что часть, укомплектованная по принципу штрафной, с точки зрения боеспособности является крайне сомнительной боевой единицей. Немотивированное, запуганное и деморализованное подразделение с точки зрения оперативных возможностей может вынудить наши войска лишь к перерасходу боекомплекта, а не создать для них какие-то реальные оперативные кризисы. При том, что в ВСУ у штурмовых войск "2 лица". Первое – это части и отдельные подразделения, укомплектованные высококлассным и хорошо оснащенным личным составом, которые как раз и действуют в маневренной обороне против ВС РФ. То есть проводят локальные контратаки и пытаются навязать русским войскам свое видение развития событий. Второе – это одноразовые подразделения, которые предназначены для торможения ВС РФ собственным лбом любой ценой. Но такие части уже условно десятого переформирования, как 425-й ОШП, ввиду особенностей применения при слабой подготовке личного состава имеют весьма ограниченную ценность при высочайшем показателе среднесуточных потерь.

Если противник отойдет от затеи пытаться пробивать одноразовыми солдатами наш фронт в рамках общевойсковых боев в зоне СВО, то у него останется только один вариант. Идти на рецидив августа 2024 года, то есть вводить эти условно боеспособные силы в дело лишь при условиях, когда их ограниченные возможности можно будет реализовать на максимум. То есть бить туда, где не ждут, пользуясь эффектом неожиданности при локальном численном перевесе во время так называемых "суток хаоса", которые представляют собой естественное явление для обороняющихся при внезапности атаки.

И учитывая практику противника и его законодательную базу, этот удар может быть в любом месте. В зоне риска находятся пограничье Брянской области и Приднестровье. ВС РФ в случае реализации одного из этих вариантов, которые двумя указанными пунктами на самом деле не ограничиваются, просто не смогут игнорировать активизацию неприятеля и будут вынуждены перебрасывать войска, например, как это было в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах Курской области в конце лета 2024 года. Транжирить силы на очевидно бесперспективные затеи в рамках "стратегии прямых действий" Киев себе позволить не может.

Вчера, 18 января, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768856700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената выступил с лекцией "Государственное управление и аналитика в эпоху ИИ" перед слушателями школы аналитики
- Мажилис рассмотрит Соглашение о пунктах пропуска на казахстанско-кыргызской границе
- Олжас Бектенов провел заседание Координационного совета по сотрудничеству с международными финансовыми организациями
- Правительство выявило множество нарушений в финансировании медорганизаций: Олжас Бектенов поручил передать ФСМС в Минфин
- Кадровые перестановки
- Роман Скляр ознакомился с ходом реализации энергетических, промышленных и социальных проектов Павлодарской области
- В Казахстане открыт Национальный научный центр инфекционных болезней
- Проект Комплексного плана развития животноводства до 2030 года рассмотрен с участием регионов
- "Права на ошибку у нас нет!"
