|Русские войска разваливают оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 января
00:05 20.01.2026
ВС РФ возобновили наступление к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 января
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 19 января в разрезе СВО. Русские войска продолжили обвал украинской обороны к западу от Гуляйполя. Редакция Readovka рассмотрела интервью главкома ВСУ Сырского.
"Плуг" снова за работой
Части 5-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ продолжают наступление на запад от Гуляйполя, снося полосы неприятельской обороны, обращенные на юг. Передовые подразделения русской армии овладели селом Святопетровка и вышли непосредственно на окраины Зализничного и Староукраинки. Сейчас готовится штурм населенных пунктов.
Потеряв Гуляйполе, противник вряд ли сможет удержать Староукраинку и Зализничное, так как сектор держится на фактически утративших боеспособность подразделениях 102-й бригады ТрО при контингенте из 108-й бригады тероборонщиков. При этом фронт, который им нужно удержать, несопоставим с возможностями. Все оттого, что вышеупомянутые села прикрывают фланг сети позиций в населенных пунктах по реке Жеребец. Но то обстоятельство, что они расположены фронтом на юг, делает их бесполезными для ВСУ в актуальной оперативной картине. Единственное, что существенно усложняет действия ВС РФ – это наличие второй линии обороны севернее течения реки Жеребец, которая как бы страхует украинские передовые порядки. Однако с овладением Зализничным и Староукраинкой весьма вероятно, что русские войска не пойдут сразу на запад, а предпочтут нанести удар северо-западнее в направлении Верхней Терсы. Овладение этим населенным пунктом будет означать прорыв и вспомогательной линии обороны ВСУ, в которой Верхняя Терса стоит как бы "на углу" общей фортификационной конфигурации. То есть ВС РФ фактически выйдут в тыл всем украинским укреплениям, устроенным "волнорезом" с севера на юг и с востока на запад.
Вкупе со скорым овладением селом Терноватое украинская армия неминуемо откатится с правого берега реки Гайчур до западного берега реки Верхняя Терса. История с боями в междуречье Янчура и Гайчура имеет все возможности повториться. Но ее главной особенностью является то, что берега Верхней Терсы – последняя естественная преграда, стоящая перед русскими войсками на пути для удара по восточному флангу Ореховского укрепрайона ВСУ. Таким образом, можно смело говорить, что эпопея боев за степи к западу от Угледара, которая идет с октября 2024 года, в скором времени завершится. Орехов остался последним неприятельским бастионом, отделяющим ВС РФ от возможности действовать непосредственно против областного центра – города Запорожье.
Откровенность главкома
Главком ВСУ Сырский накануне сделал ряд знаковых заявлений, которые касаются как судьбы украинских дезертиров, так и концепции действий, которые войска незалежной попытаются применить в наступившем году. Обо всем по порядку.
"Пойманные сбежавшие военнослужащие будут направляться в штурмовые подразделения", – заявил он.
Этим самым главком ВСУ попросту обвалил пропагандистскую работу ряда украинских частей, которые предлагали службу самовольно оставившим свои прежние части солдатам. Теперь вне зависимости от обстоятельств, условий возвращения или поимки дезертира он обязательно будет направляться в штурмовое подразделение – в один конец. Помимо схемы постоянного восполнения потерь в "мясных" частях, Сырский отдал подобное распоряжение для одной конкретной задачи.
"Мы будем проводить стратегическую оборонную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не добудешь. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции", – добавил главком ВСУ.
Он также подчеркнул, что речь идет о перехвате оперативной инициативы. А это значит, что украинские войска намерены вынуждать ВС РФ отвлекаться от приоритетных направлений и маневрировать силами для реагирования на рост активности противника в других местах. То есть Сырский прямо сказал, что ВСУ планируют проводить атаки на статичных участках с целью срыва сосредоточения русских соединений для действий на Константиновском, Добропольском и Запорожском направлениях. Именно они являются ключевыми для ВС РФ и именно на одном из них наше командование весьма вероятно сосредоточит все усилия в рамках весенне-летней кампании 2026 года.
Сырский намекнул, где именно ВСУ собираются атаковать. И этот намек целиком заключен в его распоряжении направлять дезертиров в штурмовики. Известно, что часть, укомплектованная по принципу штрафной, с точки зрения боеспособности является крайне сомнительной боевой единицей. Немотивированное, запуганное и деморализованное подразделение с точки зрения оперативных возможностей может вынудить наши войска лишь к перерасходу боекомплекта, а не создать для них какие-то реальные оперативные кризисы. При том, что в ВСУ у штурмовых войск "2 лица". Первое – это части и отдельные подразделения, укомплектованные высококлассным и хорошо оснащенным личным составом, которые как раз и действуют в маневренной обороне против ВС РФ. То есть проводят локальные контратаки и пытаются навязать русским войскам свое видение развития событий. Второе – это одноразовые подразделения, которые предназначены для торможения ВС РФ собственным лбом любой ценой. Но такие части уже условно десятого переформирования, как 425-й ОШП, ввиду особенностей применения при слабой подготовке личного состава имеют весьма ограниченную ценность при высочайшем показателе среднесуточных потерь.
Если противник отойдет от затеи пытаться пробивать одноразовыми солдатами наш фронт в рамках общевойсковых боев в зоне СВО, то у него останется только один вариант. Идти на рецидив августа 2024 года, то есть вводить эти условно боеспособные силы в дело лишь при условиях, когда их ограниченные возможности можно будет реализовать на максимум. То есть бить туда, где не ждут, пользуясь эффектом неожиданности при локальном численном перевесе во время так называемых "суток хаоса", которые представляют собой естественное явление для обороняющихся при внезапности атаки.
И учитывая практику противника и его законодательную базу, этот удар может быть в любом месте. В зоне риска находятся пограничье Брянской области и Приднестровье. ВС РФ в случае реализации одного из этих вариантов, которые двумя указанными пунктами на самом деле не ограничиваются, просто не смогут игнорировать активизацию неприятеля и будут вынуждены перебрасывать войска, например, как это было в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах Курской области в конце лета 2024 года. Транжирить силы на очевидно бесперспективные затеи в рамках "стратегии прямых действий" Киев себе позволить не может.
