Русские войска разваливают оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 января

00:05 20.01.2026

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 19 января в разрезе СВО. Русские войска продолжили обвал украинской обороны к западу от Гуляйполя. Редакция Readovka рассмотрела интервью главкома ВСУ Сырского.



