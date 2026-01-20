|Ареал МТК "Север – Юг" расширяется на Средний Восток и бассейн Красного моря, - Алексей Балиев
02:07 20.01.2026
Ареал МТК "Север – Юг" расширяется на Средний Восток и бассейн Красного моря
20.01.2026 | Алексей БАЛИЕВ
Россия и Ирак в конце 2025 г. договорились о новом трансрегиональном маршруте МТК "Север – Юг" с использованием порта Астрахань, иракских портов, ответвлений нового маршрута к портам Восточного Средиземноморья и Красного моря. Тем самым в грузовой транзит между Европой и Азией вовлекается большее число стран, что повышает конкурентоспособность МТК, снижая его зависимость от транзита только через Иран. Снижение этой зависимости, заметим, все более востребовано и в политическом плане.
Основные подробности нового комплексного маршрута, о котором договорились Астраханская область и Минтранс Ирака, обозначены в ходе III Международного форума "МТК Север – Юг: новые горизонты" в конце ноября 2025 г. представителями правительства области и замминистром транспорта Ирака Садеком Асси Абаасом Аль-Замили.
По информации первого замминистра промышленности, торговли и энергетики области Михаила Кабакова, "у нас сейчас в рамках "Север – Юг" торговля-грузоперевозки акцентируются на российско-иранском направлении. Нужно эту географию расширить: за территорией Ирака открывается большое количество стран Ближнего Востока, с которыми можно расширять торговлю и перевозки. В чем заинтересована и иракская сторона".
В свою очередь, иракский замминистра заявил о высокой заинтересованности Багдада в более активном задействовании в МТК "Север – Юг" и смежных международных грузоперевозках иракской транспортной системы и ее новых проектов. Тем более что Ирак "ищет партнеров для совместной реализации проектов по дальнейшему развитию своей транзитной инфраструктуры". Плюс к тому сказано: "Хотим развивать логистику в страны Персидского залива через Ирак".
Заметим в этой связи, что такие проекты включают, например, регулярное ж/д сообщение со средиземноморскими портами Банияс (Сирия), Сидон (Ливан), красноморским Акаба (Иордания), Мина-аль-Ахмади (Кувейт) в Персидском заливе. Причем регулярное ж/д сообщение между соседними портами Басра (Ирак) и Хорремшехр (Иран), напомним, уже налажено.
В ходе упомянутого форума пояснялось, что при организации смешанного МТК-сообщения в Ирак через Астраханскую область грузы судами будут перемещаться через Каспийское море до иранских портов, затем железными дорогами по территории Ирана в Ирак (действует две соединительные ж/д линии межу Ираком и Ираном). Обратно грузы будут транспортироваться аналогично: транзитом через Иран по Каспию, включая паромный вариант, от северных портов Ирана с последующей перегрузкой в портах Астраханской области на авто- или железнодорожный транспорт.
Параллельный вариант: сперва по ж/д через Турцию, далее до портов Ирака и/или через Ирак до портов Ирана, Ливана, Сирии или Иордании. Как пояснил министр транспорта Ирака Раззак Мухайбис ас-Саадави, такой проект "представляет собой интегрированную транспортную систему, включающую железную дорогу, автомагистраль и растущий порт Фао. Проект также станет региональным экономическим коридором, создающим национальную и региональную, притом интегрированную экономику, где экономические интересы соседних стран будут совпадать".
В свою очередь, глава Минтранса Турции Абдюлькадир Уралоглу разъясняет: "В реализации проекта "Путь развития", который соединит Турцию с портом Фао в Персидском заливе посредством железной дороги и автострады протяженностью 1,2 тысячи километров, достигнута важная стадия. Турция сейчас напрямую работает с Ираком. Катар, Объединенные Арабские Эмираты, а также международные структуры окажут (уже оказывают. – Ред.) финансовую помощь проекту". С технической стороны нет проблем в работе коридора, добавил министр. Он напомнил, что в апреле 2024 года между Турцией, Ираком, ОАЭ и Катаром был подписан меморандум по проекту данной транспортно-логистической системы. Его инвестстоимость указывалась в 17 млрд долл.
Кстати, еще в 2006 году иранские аналитики прогнозировали, что порты Ирака (Басра, Фао, Умм-Каср) могут стать крупнейшими транзитными портами Ближнего-Среднего Востока.
Что касается российско-иракских взаимосвязей, то, как отмечает портал "Поворот России в Азию" (28.09. 2025), "в течение 2025 года произошли некоторые позитивные сдвиги в развитии связей Ирака с Россией. Багдад выразил заинтересованность в присоединении к БРИКС и намерение стать частью МТК "Север – Юг" с расширением до Багдада и Персидского залива. В настоящее время объем двусторонней торговли составляет около 500 млн долл. Она выросла на 27% в 2024 году, при этом аналогичные темпы роста прогнозируются на 2025 год".
Эффективное подключение Ирака к МТК "Север – Юг", равно как и дальнейшее развитие экономических взаимосвязей РФ и Ирака, обусловлены решением ряда двусторонних проблем. По оценке Максима Малярчука, исполнительного директора российско-иракского Делового совета при Торгово-промышленной палате РФ, "главной задачей остается продвижение российского экспорта на иракский рынок. Актуальна в этой связи организация прямых поставок российских товаров в Ирак: львиная доля продукции из России попадает на иракский рынок через Турцию или Иран".
Причина в том, что "нет сквозных логистических сервисов в Ирак из любого региона РФ (с 2025/26 гг. они налаживаются из Дагестана, Краснодарского, Ставропольского краев, Астраханской, Ростовской областей, Татарстана. – Ред.) и прямых путей поставок; есть проблемы с проведением платежей в Россию; в-третьих, развитию сотрудничества не способствует пока еще малая осведомленность отечественных компаний о возможностях рынков Ирака".
Многие эксперты РФ и других стран, задействованных в МТК "Север –Юг", предлагают подготовить и заключить комплексное соглашение ж/д администраций всех стран-участниц, предусматривающее единую транзитно-тарифную политику, унификацию таможенных процедур, процессов перегрузки и т. п. С подключением к такому соглашению портовых администраций. Это позволит сформировать целостную нормативно-эксплуатационную систему маршрутов МТК.