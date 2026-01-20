Ареал МТК "Север – Юг" расширяется на Средний Восток и бассейн Красного моря, - Алексей Балиев

Ареал МТК "Север – Юг" расширяется на Средний Восток и бассейн Красного моря



20.01.2026 | Алексей БАЛИЕВ



Россия и Ирак в конце 2025 г. договорились о новом трансрегиональном маршруте МТК "Север – Юг" с использованием порта Астрахань, иракских портов, ответвлений нового маршрута к портам Восточного Средиземноморья и Красного моря. Тем самым в грузовой транзит между Европой и Азией вовлекается большее число стран, что повышает конкурентоспособность МТК, снижая его зависимость от транзита только через Иран. Снижение этой зависимости, заметим, все более востребовано и в политическом плане.



Основные подробности нового комплексного маршрута, о котором договорились Астраханская область и Минтранс Ирака, обозначены в ходе III Международного форума "МТК Север – Юг: новые горизонты" в конце ноября 2025 г. представителями правительства области и замминистром транспорта Ирака Садеком Асси Абаасом Аль-Замили.



