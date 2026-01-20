 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 20.01.2026
03:31  Президент Садыр Жапаров о причинах необходимости замены водительских удостоверений
02:07  Ареал МТК "Север – Юг" расширяется на Средний Восток и бассейн Красного моря, - Алексей Балиев
01:18  ПРАЙМ: "Валюты больше не будет". Доллар начал обвальное падение
00:05  Русские войска разваливают оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 января
Понедельник, 19.01.2026
22:44  В Кыргызстане сломался институт семьи? Депутаты обсуждают реформу алиментов
17:21  В Узбекистане началась единая перепись населения и ресурсов сельского хозяйства
16:19  Трамп направил приглашения выступить в его "Совета мира" лидерам около 60 стран (список)
15:35  Правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития животноводства до 2030 года
14:56  Цены на золото и серебро подскочили до рекордных максимумов из-за спора о Гренландии
14:53  Варианты Трампа в Гренландии – от "честной покупки" и "Крыма 2.0" до "восстания эскимосов", - Дмитрий Минин
03:01  Узбекистан создает "цифровой щит" на своих рубежах, - Виктория Панфилова
01:56  Эрдоган представил "Видение тюркского мира"
00:05  За минувшую неделю ВС РФ добились серьезных успехов сразу на нескольких направлениях СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 18.01.2026
20:07  Духовное управление мусульман Казахстана запустит "Imam AI" для ответов на вопросы верующих
16:20  В Таджикистане на сотнях гектаров посажен саксаул с целью предотвращения последствий изменения климата
14:39  Как борьба со смогом в Улан-Баторе стала бизнесом в Монголии (уроки истории)
03:45  Совет мира вместо ООН: Трамп продает абонементы на управление земным шаром
01:38  Sohu(Китай): Россия может помочь Ирану потопить американский авианосец
00:05  ВС РФ освободили населенные пункты Приволье и Прилуки
Суббота, 17.01.2026
22:30  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Минобороны и других силовых ведомствах
16:38  События в Иране: "восстание" за наличный расчет, - Сергей Кожемякин
15:39  Turkmen Serdar: Оппозиция обсуждает похищение Трампом туркменских Аркадагов вместе с газом. Пора звать ОДКБ?
14:59  МЧС Казахстана о Правилах безопасности при Крещенских купаниях (видео)
01:22  Дональд Трамп монетизированный, или Американский культ личности, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ угрожают снабжению ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 16 января
Пятница, 16.01.2026
16:32  Заявление ШОС по ситуации в Иране
15:57  Опасен ли Roblox для детей: депутат обратилась к правительству Казахстана
05:21  Китайский крот в Лондоне. Шпионский скандал вокруг строительства нового посольства КНР
04:28  Тот ли это Мадуро? Кого американские спецслужбы ищут на венесуэльских танкерах, - Алексей Гончаров
01:01  Выступление Постпреда России на заседании СБ ООН по ситуации в Иране
00:05  Русские войска успешно разваливают укрепрайон противника, прикрывающий Константиновку – итоговая сводка Readovka за 15 января
Четверг, 15.01.2026
23:17  10 самых важных дат истории Семипалатинска, - П.В.Густерин
16:02  "Национализация" ФРС может вызвать эффект домино, когда главам ЦБ придется работать в интересах своих стран
15:40  Китай призывает к политическому урегулированию украинского кризиса, которое устранит коренные причины конфликта
15:22  В Таджикистане в конце января отметят праздник Сада - за 50 дней до Навруза
15:00  Ученые Казахстана оцифровали крупнейший комплекс наскальных росписей Центральной Азии
14:52  На долю Китая приходится более 80 процентов внешней торговли Монголии
03:30  Рост охвата детей религиозным образованием: чем это чревато для Казахстана?
02:55  Гостелерадио Ирана: Силы безопасности выявили и задержали почти всех террористов. Иран силен и безопасен
02:28  Ощущаемая инфляция в Узбекистане в декабре вновь выросла после периода снижения
01:26  Таджикистан и Иран отменили визы для водителей-дальнобойщиков
00:23  "Парни пытались потрогать": как афганцы покоряют блогосферу
00:05  Русская армия разваливает оборону ВСУ на подступах к Орехову - итоговая сводка Readovka за 14 января
Среда, 14.01.2026
22:14  Инвестиционная экспансия Китая в Центральной Азии: что это значит для региона?
20:55  МИД Казахстана выражает серьезную озабоченность инцидентами с танкерами в Черном море
20:01  В Ташкенте жалобу в полицию на Трампа за похищение Мадуро приравняли к ложному вызову спецслужб
19:14  Зачем Госдеп США зондирует медиапространство Казахстана
18:27  Совбез Узбекистана обсудил приоритетные задачи укрепления обороноспособности страны
17:10  Скончалась первая женщина-генерал Таджикистана Саодат Амиршоева
15:08  Враги, друзья и провокаторы, - Данияр Ашимбаев
14:18  TNI: Упущенные возможности Ирана в Центральной Азии
13:53  Официальное сообщение Министерства энергетики РК касательно инцидентов с танкерами в Черном море
13:46  В случае роста вероятности морской блокады России: транзитная роль и выгоды Казахстана, - Ермек Ниязов
02:34  "Участок Добра" - крупнейшее на Украине литиевое месторождение переписали на приближенных Трампа
01:18  Что известно о протестах в Иране, и что неизвестно
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 13 января
Вторник, 13.01.2026
18:15  Танкер Matilda получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала КТК
15:20  Таджикистан. Кадровые изменения 12.01.2026 в Судах, МИД и других госорганах
15:01  НГ: Казахстан в очередной раз меняет Конституцию
03:17  МИД Китая прокомментировал высказывания Трампа по Ирану
02:14  Выступление Постоянного представителя России на заседании СБ ООН по Украине
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ареал МТК "Север – Юг" расширяется на Средний Восток и бассейн Красного моря, - Алексей Балиев
02:07 20.01.2026

Ареал МТК "Север – Юг" расширяется на Средний Восток и бассейн Красного моря

20.01.2026 | Алексей БАЛИЕВ

Россия и Ирак в конце 2025 г. договорились о новом трансрегиональном маршруте МТК "Север – Юг" с использованием порта Астрахань, иракских портов, ответвлений нового маршрута к портам Восточного Средиземноморья и Красного моря. Тем самым в грузовой транзит между Европой и Азией вовлекается большее число стран, что повышает конкурентоспособность МТК, снижая его зависимость от транзита только через Иран. Снижение этой зависимости, заметим, все более востребовано и в политическом плане.

Основные подробности нового комплексного маршрута, о котором договорились Астраханская область и Минтранс Ирака, обозначены в ходе III Международного форума "МТК Север – Юг: новые горизонты" в конце ноября 2025 г. представителями правительства области и замминистром транспорта Ирака Садеком Асси Абаасом Аль-Замили.



По информации первого замминистра промышленности, торговли и энергетики области Михаила Кабакова, "у нас сейчас в рамках "Север – Юг" торговля-грузоперевозки акцентируются на российско-иранском направлении. Нужно эту географию расширить: за территорией Ирака открывается большое количество стран Ближнего Востока, с которыми можно расширять торговлю и перевозки. В чем заинтересована и иракская сторона".

В свою очередь, иракский замминистра заявил о высокой заинтересованности Багдада в более активном задействовании в МТК "Север – Юг" и смежных международных грузоперевозках иракской транспортной системы и ее новых проектов. Тем более что Ирак "ищет партнеров для совместной реализации проектов по дальнейшему развитию своей транзитной инфраструктуры". Плюс к тому сказано: "Хотим развивать логистику в страны Персидского залива через Ирак".

Заметим в этой связи, что такие проекты включают, например, регулярное ж/д сообщение со средиземноморскими портами Банияс (Сирия), Сидон (Ливан), красноморским Акаба (Иордания), Мина-аль-Ахмади (Кувейт) в Персидском заливе. Причем регулярное ж/д сообщение между соседними портами Басра (Ирак) и Хорремшехр (Иран), напомним, уже налажено.

В ходе упомянутого форума пояснялось, что при организации смешанного МТК-сообщения в Ирак через Астраханскую область грузы судами будут перемещаться через Каспийское море до иранских портов, затем железными дорогами по территории Ирана в Ирак (действует две соединительные ж/д линии межу Ираком и Ираном). Обратно грузы будут транспортироваться аналогично: транзитом через Иран по Каспию, включая паромный вариант, от северных портов Ирана с последующей перегрузкой в портах Астраханской области на авто- или железнодорожный транспорт.

Параллельный вариант: сперва по ж/д через Турцию, далее до портов Ирака и/или через Ирак до портов Ирана, Ливана, Сирии или Иордании. Как пояснил министр транспорта Ирака Раззак Мухайбис ас-Саадави, такой проект "представляет собой интегрированную транспортную систему, включающую железную дорогу, автомагистраль и растущий порт Фао. Проект также станет региональным экономическим коридором, создающим национальную и региональную, притом интегрированную экономику, где экономические интересы соседних стран будут совпадать".

В свою очередь, глава Минтранса Турции Абдюлькадир Уралоглу разъясняет: "В реализации проекта "Путь развития", который соединит Турцию с портом Фао в Персидском заливе посредством железной дороги и автострады протяженностью 1,2 тысячи километров, достигнута важная стадия. Турция сейчас напрямую работает с Ираком. Катар, Объединенные Арабские Эмираты, а также международные структуры окажут (уже оказывают. – Ред.) финансовую помощь проекту". С технической стороны нет проблем в работе коридора, добавил министр. Он напомнил, что в апреле 2024 года между Турцией, Ираком, ОАЭ и Катаром был подписан меморандум по проекту данной транспортно-логистической системы. Его инвестстоимость указывалась в 17 млрд долл.

Кстати, еще в 2006 году иранские аналитики прогнозировали, что порты Ирака (Басра, Фао, Умм-Каср) могут стать крупнейшими транзитными портами Ближнего-Среднего Востока.

Что касается российско-иракских взаимосвязей, то, как отмечает портал "Поворот России в Азию" (28.09. 2025), "в течение 2025 года произошли некоторые позитивные сдвиги в развитии связей Ирака с Россией. Багдад выразил заинтересованность в присоединении к БРИКС и намерение стать частью МТК "Север – Юг" с расширением до Багдада и Персидского залива. В настоящее время объем двусторонней торговли составляет около 500 млн долл. Она выросла на 27% в 2024 году, при этом аналогичные темпы роста прогнозируются на 2025 год".

Эффективное подключение Ирака к МТК "Север – Юг", равно как и дальнейшее развитие экономических взаимосвязей РФ и Ирака, обусловлены решением ряда двусторонних проблем. По оценке Максима Малярчука, исполнительного директора российско-иракского Делового совета при Торгово-промышленной палате РФ, "главной задачей остается продвижение российского экспорта на иракский рынок. Актуальна в этой связи организация прямых поставок российских товаров в Ирак: львиная доля продукции из России попадает на иракский рынок через Турцию или Иран".

Причина в том, что "нет сквозных логистических сервисов в Ирак из любого региона РФ (с 2025/26 гг. они налаживаются из Дагестана, Краснодарского, Ставропольского краев, Астраханской, Ростовской областей, Татарстана. – Ред.) и прямых путей поставок; есть проблемы с проведением платежей в Россию; в-третьих, развитию сотрудничества не способствует пока еще малая осведомленность отечественных компаний о возможностях рынков Ирака".

Многие эксперты РФ и других стран, задействованных в МТК "Север –Юг", предлагают подготовить и заключить комплексное соглашение ж/д администраций всех стран-участниц, предусматривающее единую транзитно-тарифную политику, унификацию таможенных процедур, процессов перегрузки и т. п. С подключением к такому соглашению портовых администраций. Это позволит сформировать целостную нормативно-эксплуатационную систему маршрутов МТК.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768864020


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената выступил с лекцией "Государственное управление и аналитика в эпоху ИИ" перед слушателями школы аналитики
- Мажилис рассмотрит Соглашение о пунктах пропуска на казахстанско-кыргызской границе
- Олжас Бектенов провел заседание Координационного совета по сотрудничеству с международными финансовыми организациями
- Правительство выявило множество нарушений в финансировании медорганизаций: Олжас Бектенов поручил передать ФСМС в Минфин
- Кадровые перестановки
- Роман Скляр ознакомился с ходом реализации энергетических, промышленных и социальных проектов Павлодарской области
- В Казахстане открыт Национальный научный центр инфекционных болезней
- Проект Комплексного плана развития животноводства до 2030 года рассмотрен с участием регионов
- "Права на ошибку у нас нет!"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  