Как США покупали земли других стран на протяжении веков

10:09 20.01.2026 США покупали земли других стран на протяжении веков. Что нужно знать

США исторически расширяли свою территорию через покупку земель



20 января 2026



Содержание

- Приобретение Луизианы

- Сделки с Испанией

- Вытеснение Мексики

- Сделка с Россией

- Контроль над Панамским каналом

- Покупка Виргинских островов

- Что происходит сейчас



На протяжении веков США неоднократно покупали чужие территории. В Вашингтоне рассматривали такие сделки как способ укрепления безопасности и контроля над стратегически важными регионами. Внутри самих США эти покупки нередко вызывали критику. Что нужно знать о ключевых американских сделках - в материале "Известий".



Приобретение Луизианы



• За время своего существования США значительно увеличили свою территорию, особенно в XIX веке. Вашингтон приобрел Луизиану у Франции, Флориду у Испании, обширные территории у Мексики, Аляску у Российской империи, а также островные владения, включая Филиппины и Виргинские острова. Эти крупные территориальные покупки сыграли ключевую роль в формировании современных границ страны. В результате США превратились из узкой полосы бывших британских колоний на Атлантическом побережье в государство, охватывающее почти весь Северо-Американский континент.



• Первым и наиболее значимым прецедентом стала покупка Луизианы у Франции в 1803 году за $15 млн. Для администрации третьего президента США Томаса Джефферсона это означало получение контроля над огромным пространством в бассейне Миссисипи. Также это устраняло угрозу появления сильной европейской державы у жизненно важной речной системы.



• При этом внутри США сделка сопровождалась спорами о конституционности такого приобретения и о том, насколько допустимо столь резкое расширение страны. Некоторые американцы опасались изменения политического баланса между штатами.



Сделки с Испанией



• Испанская Флорида находилась в состоянии хронической нестабильности. Территория была малонаселенной, плохо управляемой и не обеспечивала достаточного контроля над границами, что приводило к постоянным конфликтам с соседними американскими штатами. На ее территории находили убежище беглые рабы и индейские группы, совершавшие набеги на земли США, что вызывало серьезное напряжение.



• Американское правительство стремилось обеспечить безопасность южных границ и установить полный контроль над регионом, имеющим важное стратегическое значение для торговли и судоходства в Мексиканском заливе. В 1819 году был подписан договор Адамса - Ониса, по которому Испания передавала Флориду Соединенным Штатам, а США брали на себя обязательство выплатить компенсацию в размере $5 млн. Формально сделка была завершена в 1821 году, после чего территория Флорида перешла под управление США, став в 1845 году 27-м штатом.



• Приобретение у Испании Филиппин произошло после Испано-американской войны 1898 года. Испания к концу XIX века утратила статус мировой колониальной державы. После военного поражения Испания была вынуждена пойти на переговоры, итогом которых стал Парижский мирный договор. Согласно его условиям, Соединенные Штаты выплачивали Испании $20 млн, а Филиппины переходили под американский суверенитет.



• Для США этот шаг означал расширение присутствия в Азии, получение военно-морских баз и выход на новые рынки, что соответствовало курсу на усиление роли страны в мировой политике. Передача архипелага сопровождалась установлением американской администрации и включением Филиппин в систему внешнеполитических и экономических интересов США.



• Утрата Вашингтоном контроля над Филиппинами стала результатом длительного национально-освободительного движения. После переходного периода самоуправления и признания политической самостоятельности архипелага США в 1946 году официально предоставили Филиппинам независимость.



Вытеснение Мексики



• Ключевым событием для расширения территории США на юг стала Американо-мексиканская война 1846–1848 годов, завершившаяся подписанием договора Гуадалупе-Идальго. Мексика уступила США обширные северные и западные земли в обмен на выплату $15 млн. В результате этого соглашения США получили территории, включавшие современную Калифорнию, Неваду, Юту, большую часть Аризоны, значительные районы Нью-Мексико, а также части Колорадо и Вайоминга.



• Дополнительное приобретение произошло в 1853 году в рамках сделки, известной как покупка Гадсдена, когда Соединенные Штаты выплатили Мексике $10 млн за участок земли на юге Аризоны и Нью-Мексико, необходимый для строительства железной дороги и уточнения границы. В совокупности эти приобретения коренным образом изменили географию Северной Америки. В общественном сознании распространилось представление о продвижении страны к своим "естественным" рубежам.



Сделка с Россией



• Особое место в этой истории занимает приобретение Аляски у Российской империи в 1867 году за $7,2 млн. Российская сторона исходила из того, что ее североамериканские владения экономически малоразвиты и уязвимы в случае возможного конфликта с Британской империей, контролировавшей Канаду. В XIX веке Россия и США поддерживали доброжелательные связи, во многом основанные на общем недоверии к британскому влиянию. Поэтому продажа рассматривалась как способ укрепить отношения с Соединенными Штатами.



• В те времена Аляска представляла собой преимущественно "голую землю" с неочевидной экономической ценностью по меркам того времени. Именно это стало причиной скептической реакции внутри самих США. В американской прессе и политических кругах сделку называли пустой тратой денег на ледяную пустыню. Тем не менее администрация рассматривала покупку как стратегическое вложение, укрепляющее позиции США на Тихоокеанском направлении и исключающее возможность появления там другой европейской державы. Со временем открытие природных ресурсов и рост стратегического значения Аляски изменили отношение к сделке.



Контроль над Панамским каналом



• В 1903 году, после провозглашения независимости Панамы, было подписано соглашение, по которому США получили исключительное право на строительство, управление и военное обеспечение Панамского канала. За это американское правительство выплатило Панаме $10 млн единовременно и обязалось ежегодно перечислять арендный платеж в размере $250 тыс. Строительство канала завершилось в 1914 году, после чего он стал ключевым элементом мировой торговли и военной логистики США.



• Утрата контроля произошла постепенно во второй половине XX века на фоне роста панамского национального движения и изменения подходов США к управлению зарубежными территориями. В 1977 году были подписаны договоры, предусматривавшие поэтапную передачу управления каналом панамской стороне, сохранение совместного администрирования в переходный период и полный переход суверенитета к Панаме 31 декабря 1999 года.



Покупка Виргинских островов



• Датчане появились в Карибском море в XVII столетии. В то время Дания существовала как объединенное королевство с Норвегией и располагала сильным флотом. В 1670-х годах датская Вест-Индская компания получила королевскую хартию и начала освоение части Виргинских островов (Сент-Томас, Сент-Джон и Санта-Круз). Эти территории стали частью так называемой Датской Вест-Индии, которая была ориентирована на экспорт сахара и рома в Европу.



• На протяжении XVIII и начала XIX века острова приносили доход датской короне. Однако Дания запретила рабство в 1848 году. В результате Датская Вест-Индия стала обременительным активом. К концу XIX века Копенгаген все чаще рассматривал возможность продажи островов.



• Интерес США к Виргинским островам усиливался по мере превращения страны в крупную морскую державу. Так, в 1898 году Испания передала Штатам свою часть этих островов (на них расположен Пуэрто-Рико). Архипелаг находится у входа в Карибское море, рядом с ключевыми торговыми маршрутами. Это придавало ему стратегическое значение для контроля региона и защиты побережья. Переговоры о продаже велись еще с XIX века, но решающим стал период Первой мировой войны. Дания придерживалась нейтралитета, однако, осознавая уязвимость своих заморских владений, сочла передачу островов США выгодным решением. В 1916 году датчане на плебисците одобрили продажу, после чего был подписан договор о передаче суверенитета за $25 млн золотом. Формально острова перешли под контроль США 31 марта 1917 года.



• Сделка сопровождалась соглашением по Гренландии, в рамках которого США признали датский суверенитет над этим арктическим островом (о нынешних спорах вокруг этого острова мы писали здесь). Для Копенгагена это имело большое значение, а для Вашингтона не противоречило собственным стратегическим интересам.



• После передачи эти три острова стали называться Виргинскими островами США (другие острова архипелага принадлежат Великобритании и Пуэрто-Рико, которое находится под управлением США). Сначала управление осуществлялось военно-морскими властями, затем было введено гражданское управление. В 1927 году жители получили американское гражданство. Территория включает три крупных острова и ряд мелких, имеет собственное правительство и выборного губернатора, оставаясь при этом под верховной юрисдикцией конгресса США. Экономика островов со временем сосредоточилась на туризме и производстве рома.



Что происходит сейчас



• США не планируют останавливать свою территориальную экспансию. По данным СМИ, они готовы заплатить $700 млрд за Гренландию. При этом из-за притязаний американской стороны могут вспыхнуть новые торговые войны (об этом мы писали тут). Кроме того, намерения США в отношении Гренландии ставят под угрозу всю систему евроатлантической безопасности (подробнее можно почитать в этом материале). На данный момент шанс того, что Дания согласится продать остров, невелик.

