Киргизия. Председателем Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений назначен Талантбек Ташибеков

12:04 20.01.2026

19.01.2026



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Ташибеков Талантбек Нурланович назначен председателем Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений при Президенте Кыргызской Республики.



