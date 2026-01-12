 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Сергей Лавров изложил официальную позицию России по партнерству со странами Центральной Азии (видео)
16:34 20.01.2026

"Сильнейшее потрясение". Лавров рассказал, к чему готовиться миру
Глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам 2025 года

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. Переговоры по Украине, отношения с Западом и проблемы соседей - министр иностранных дел России подвел дипломатические итоги ушедшего года. О самых важных вопросах международной повестки - в материале РИА Новости.



Кризисная дипломатия

Для урегулирования украинского кризиса со стороны Москвы никогда не было недостатка доброй воли. Ни в 2014-м, ни в 2022-м. Но каждый раз Запад пытался сорвать договоренности, подчеркнул Лавров.

Кремль и сейчас привержен дипломатическому пути. Однако пока единственная западная страна, осознающая необходимость обратиться к первопричинам конфликта, - США. ЕС же все еще намерен повлиять на позицию Вашингтона.

"Зеленский и Европа истерично пытаются навязать США идею о перемирии на Украине", - сказал министр.

Москва не позволит ВСУ перевооружиться, "перевести дух и наброситься на Россию". При этом европейцы говорят о гарантиях безопасности лишь для нацистского киевского режима, добавил он.

От Запада по-прежнему нет никаких заявлений о том, как должна быть устроена жизнь на территории, которая останется под украинским контролем после заключения мирного соглашения. Ни слова о правах русскоязычных, отмены запретов на русский язык и деятельность канонической Украинской православной церкви.

Предложения, нацеленные на сохранение режима Зеленского, Лавров назвал абсолютно неприемлемыми. В то же время сейчас у Киева очень большие проблемы не только на линии фронта, но и в политике.

Трамп и мир

Разумеется, глава МИД коснулся и других аспектов внешней политики США.

"Дональд Трамп [...] сказал, что его не интересует международное право и все нормы поведения на международной арене определяются его собственной моралью. Это интересное высказывание", - отметил он.

Но Запад и так давно противопоставляет международному праву собственную концепцию "миропорядка, основанного на правилах".

"Только правила пишет не коллективный Запад, а один его представитель. И для Европы, конечно, это сильнейшее потрясение", - уточнил министр.

Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро он считает "грубым вооруженным вторжением": десятки погибших и раненых.

"Мы заинтересованы в том, чтобы содействовать разрядке напряженности на всех направлениях, которые сейчас обострились и которые я перечислил. [...] Особенно отмечу иранскую ситуацию", - добавил Лавров.

Россия получила от США приглашение вступить в Совет мира по Газе, изучает его. В целом, с точки зрения главы МИД, урегулировать палестино-израильский конфликт можно только посредством создания независимого палестинского государства.

"Этот критерий в полной мере сохраняет свою актуальность и в свете нынешней нашумевшей инициативы президента Трампа о создании Совета мира", - заключил министр.

Наследие колониализма

Внутри западного общества накапливаются кризисные тенденции. Очевидный пример - притязания США на Гренландию. Дискуссии вокруг арктического острова - наследие колониальной эпохи.

"Гренландия - это не естественная часть Дании, правда ведь? Она не была ни естественной частью Норвегии, ни естественной частью Дании. Это колониальное завоевание. То, что там жители сейчас привыкли и им комфортно, это другой вопрос", - пояснил Лавров.

И сравнил Гренландию с Крымом, когда там провели референдум после антиконституционного госпереворота в Киеве. При этом в Дании никаких переворотов не было.

Чем все это закончится - непонятно. Москва внимательно следит за ситуацией. А в Вашингтоне, уверен глава МИД, прекрасно знают об отсутствии видов на Гренландию и у Москвы, и у Пекина.

Западная трясина ненависти

Евроатлантическая концепция безопасности и сотрудничества себя дискредитировала, полагает министр. Однако на Западе продолжают обсуждать формирование новых структур с участием Украины, но без США.

"То есть опять дискуссии о том, чтобы создавать какую-то конструкцию против Российской Федерации", - уточнил Лавров.

При этом многие западные политики жалеют, что не отреагировали на речь Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007-м. Его слова восприняли как очередную жесткую риторику, хотя это не так. И не прислушались к тому, что он сказал.

Россия готова работать со всеми, кто отвечает взаимностью, и расположена к тому, чтобы договариваться по-честному, на равноправной основе, без шантажа и давления, подчеркнул глава МИД.

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, о том, что Россия - европейская страна, с которой нужно разговаривать, министр прокомментировал с иронией: "Осенило". И предложил желающим диалога с Москвой не выступать с речами, а "просто позвонить".

Но с нынешними лидерами Европы договориться о чем бы то ни было нереально: в ненависти к России они загнали себя слишком глубоко.

Соседское предупреждение

Также Лавров прокомментировал европейские устремления Армении.

"Очевидно, [...] что невозможно переходить на стандарты ЕС, оставаясь членом ЕАЭС. Это и вице-премьер России Алексей Оверчук разъяснял в контактах с армянским коллегой - это просто технически невозможно", - напомнил он.

Выбор "движения в сторону ЕС" - волеизъявление и право армянского народа, однако ВВП Армении в ЕАЭС вырос более чем в два раза. В том числе за счет доступа на рынки участников союза, прежде всего России. А сближение с ЕС всегда имеет последствия, так как Европа генерирует идеи об угрозах, исходящих от Москвы.

"На такую работу выделяются деньги: недавно Армении был предоставлен транш в размере 15 миллионов евро. И я не сомневаюсь, что брюссельская бюрократия отработает каждый цент из этого транша. […] Еще раз хочу подчеркнуть: выбирать, безусловно, должен армянский народ и армянское руководство, но совместить участие и там и тут - исключено", - добавил министр.

Затронул он и молдавскую евроинтеграцию. По словам Лаврова, Москва хочет нормализовать отношения с Кишиневом, но Брюссель препятствует этому. Результат - экономический крах.

Внешний долг - 12 миллиардов долларов при населении в 2,4 миллиона человек. Две трети молдаван бедствуют. "Катастрофические цифры" с точки зрения перспектив экономического и социального развития.

Источник - МИД России
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768916040


