Монголия и КНР договорились сотрудничать в строительстве газопровода из РФ

22:25 20.01.2026

Монголия подпишет с Национальной нефтяной корпорацией Китая долгосрочное соглашение



Улан-Батор, 17 января, 2026 /МОНЦАМЭ/. Монголия и Национальная нефтяная корпорация Китайской Народной Республики (CNPC) достигли договоренности о подписании долгосрочного соглашения об увеличении объемов поставок топлива.



В ходе рабочего визита в Китай Министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням провел переговоры с представителями CNPC по вопросам обеспечения стабильных и увеличения объемов поставок нефтепродуктов, а также расширения двустороннего энергетического сотрудничества.



Стороны также достигли договоренности о совместной реализации проекта строительства транзитного газопровода, предназначенного для поставок природного газа из Российской Федерации в Китай через территорию Монголии ["Силы Сибири - 2"].



Министр Г.Дамдинням подчеркнул, что Монголия придерживается стратегии устойчивого обеспечения внутренних потребностей в энергоресурсах, включая диверсификацию источников поставок и усиление энергетической безопасности.



Представители CNPC представили планы по стабилизации и поэтапному увеличению объемов поставок топлива на монгольский рынок и выразили готовность к углублению партнерских отношений в ближайшие годы.



В настоящее время Монголия обеспечивает 95% своих потребностей в топливе за счет импорта из России, а 5% - из Китая.