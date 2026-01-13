|Русские войска готовятся блокировать Боровскую группировку ВСУ – итоговая сводка Readovka за 20 января
00:05 21.01.2026
Боровская группировка ВСУ на грани "котла" – итоговая сводка Readovka за 20 января
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 20 января в разрезе СВО. Русские войска готовятся блокировать Боровскую группировку ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища. В ЕС обеспокоились за свою энергетическую независимость из-за конфронтации с США. На Украине показали выдающуюся по своей глупости пропаганду, направленную на демонизацию России в глазах местного обывателя.
Мы запираем, а они пытаются открыть
Части 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ завязали бои за села Коровий Яр и Александровка. Русские штурмовики действуют на восточных окраинах населенных пунктов. Однако быстро переломить ситуацию попросту невозможно. Неприятель не жалеет сил для удержания сел, гарантирующих сохранность сухопутного коридора, соединяющего Боровскую группировку ВСУ с "большой землей". Кроме того, населенные пункты обороняются специально выделенными именно под эту задачу подразделениями 3-й ОШБр.
Тем не менее сам факт того, что нашим штурмовикам удалось зацепиться за окраины сел, означает, что период устойчивости для украинских войск на участке закончился. Теперь им придется вступить в те бои, которые для них крайне невыгодны, – ближние. Даже имея в наличии боеспособные подразделения, ближние бои могут привести к тому, что их попросту не хватит. Такой характер противостояния требует постоянной боевой активности всего, что есть под рукой и тут одно из двух: либо удастся восстановить положение сразу, чего неприятель не сумел, либо ждать неизбежной просадки и отступления.
Севернее, в районе сел Богуславка и Загрызово, где окружены подразделения 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, неприятель пытается спасти блокированные силы. Из района села Глушковка украинские войска пытались атаковать в южном направлении, что в случае успеха привело бы к ликвидации нашего оперативного выступа у железнодорожных станций Сеньково и Скоростной. То есть неприятель, рискуя утратой локтевого контакта со своими силами южнее Оскольского водохранилища, попытался обеспечить этот локтевой контакт с силами, что севернее у пгт Ковшаровка. Попутно также вывести из окружения силы 77-й ОАЭБр. Однако своего рода "размен" у противника не удался. ВСУ не смогли обеспечить коридор в направлении Ковшаровки. Части 1-й гв танковой армии ВС РФ справились с атакой неприятеля. При этом угроза утратить основной – южный коридор сообщения с основными силами для ВСУ нарастает. Поэтому противник постарается сформировать коридор на Ковшаровку.
Масштабная операция по вводу в заблуждение
Politico пишет, что в ЕС растут опасения из-за конфликта с Вашингтоном – главным поставщиком СПГ.
"Зависимость от американского газа создала потенциально высокорисковую геополитическую уязвимость", – сказала аналитик Института энергетической экономики и финансового анализа Анна Мария Яллер-Макаревич.
Брюссель опасается, что США будут использовать поставки энергоресурсов в качестве рычага давления. Особенно учитывая то, что импорт российского газа существенно ограничен. С 2022 года доля голубого топлива из России на еврорынке с более чем 50% упала до 12%, разницу заместил американский СПГ. В этой связи Брюсселю бы вспомнить про свою стратегию энергетической безопасности, которая подразумевает диверсификацию источников поставок энергоносителей.
Однако ЕС оказался заложником собственной политической конъюнктуры. Теперь ему нужно пересаживаться с американской "газовой иглы" из-за угрозы нападения Штатов на территорию одного из государств-членов организации. Однако даже американский армейский десант в Гренландии не выведет Украину из статуса "священной коровы", с которой в Европе все носятся, то есть Брюссель вряд ли вернется к закупкам энергоресурсов у России. Все может быть оттого, что европейские политики опасаются прослыть натуральными клоунами, чье "политическое кредо" в состоянии быть развернутыми на 180 градусов в кратчайшие сроки. Да и факт того, что НАТО готовится к боевым действиям против нашей страны, никто не отменял.
Нельзя обделить вниманием и следующий момент. Если бы европейские игроки видели реальную угрозу от несанкционированных действий США против датской территории, то те или иные конкретные шаги были бы сделаны. Несмотря на то, что для них "Россия плохая", понятие realpolitik (политика, основанная на прагматических принципах – прим. ред.) все еще основа европейской политики да и современной политической системы в принципе. Как-никак со времен Второй мировой невиданное дело, чтобы кто-то в Западной и Северной Европе перекраивал национальные границы военным путем.
Однако европейские лидеры демонстрируют поразительную выдержку и ограничиваются косметическими мерами по отправке "полутора землекопов" для защиты острова. А Североатлантический совет и другие высшие органы управления Альянса даже не думают о замене генерала ВВС США Алексуса Гринкевича на посту главнокомандующего ОВС НАТО в Европе. Стоит задаться вопросом, а не является ли мнимая конфронтация внутри блока лишь видимостью, чья задача замаскировать уже принятое решение как минимум отдать на длительное время Штатам остров сугубо под военные нужды в рамках подготовке к войне против России. Известно, что военный потенциал Гренландии европейцы в полной мере раскрыть не в состоянии. Данная точка зрения может быть подкреплена заявлением главы Объединенного арктического командования Дании в Гренландии Серена Андерсена.
"Я сосредоточен не на США, вовсе нет. Я сосредоточен на России", – сказал он, четко дав понять, в ком видит "реальную угрозу" Копенгаген.
"Расстреляли меня, расстреляли"
На украинском телевидении решили в качестве мотивации рассказать о том, "как же страшно в русском плену". В качестве спикера пригласили мужчину, чье лицо, речь и общее поведение даже признаков "пережившего горе" не выдают.
В ходе своего выступления украинец поведал об "ужасах плена". Среди прочего он рассказал, как ему резали уши, которые, между прочим, целые и даже без шрамов. Более того, его якобы били током и "перезапускали сердце". Весь эфир лились ужасные истории, о которых невозможно молчать. Правда, их рассказывает подкаченный мужчина, явно не обходящийся без услуг косметолога. При этом на теле украинца нет ни единого доказательства, подтверждающего правдивость сказанного им.
Но мотив политтехнологов незалежной ясен. Усталость личного состава ВСУ от военных действий и резкое ухудшение бытовых условий в тылу нужно как-то купировать. Следовательно, в ход идут рассказы о "плохих русских".
Вчера, 19 января, главным событием дня стало уничтожение оборонительной системы ВСУ к западу от Гуляйполя.