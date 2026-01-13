Русские войска готовятся блокировать Боровскую группировку ВСУ – итоговая сводка Readovka за 20 января

00:05 21.01.2026

Боровская группировка ВСУ на грани "котла" – итоговая сводка Readovka за 20 января



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 20 января в разрезе СВО. Русские войска готовятся блокировать Боровскую группировку ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища. В ЕС обеспокоились за свою энергетическую независимость из-за конфронтации с США. На Украине показали выдающуюся по своей глупости пропаганду, направленную на демонизацию России в глазах местного обывателя.



