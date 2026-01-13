 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 21.01.2026
00:05  Русские войска готовятся блокировать Боровскую группировку ВСУ – итоговая сводка Readovka за 20 января
Вторник, 20.01.2026
16:34  Сергей Лавров изложил официальную позицию России по партнерству со странами Центральной Азии (видео)
12:04  Киргизия. Председателем Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений назначен Талантбек Ташибеков
10:09  Как США покупали земли других стран на протяжении веков
03:31  Президент Садыр Жапаров о причинах необходимости замены водительских удостоверений
02:07  Ареал МТК "Север – Юг" расширяется на Средний Восток и бассейн Красного моря, - Алексей Балиев
01:18  ПРАЙМ: "Валюты больше не будет". Доллар начал обвальное падение
00:05  Русские войска разваливают оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 января
Понедельник, 19.01.2026
22:44  В Кыргызстане сломался институт семьи? Депутаты обсуждают реформу алиментов
17:21  В Узбекистане началась единая перепись населения и ресурсов сельского хозяйства
16:19  Трамп направил приглашения выступить в его "Совета мира" лидерам около 60 стран (список)
15:35  Правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития животноводства до 2030 года
14:56  Цены на золото и серебро подскочили до рекордных максимумов из-за спора о Гренландии
14:53  Варианты Трампа в Гренландии – от "честной покупки" и "Крыма 2.0" до "восстания эскимосов", - Дмитрий Минин
03:01  Узбекистан создает "цифровой щит" на своих рубежах, - Виктория Панфилова
01:56  Эрдоган представил "Видение тюркского мира"
00:05  За минувшую неделю ВС РФ добились серьезных успехов сразу на нескольких направлениях СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 18.01.2026
20:07  Духовное управление мусульман Казахстана запустит "Imam AI" для ответов на вопросы верующих
16:20  В Таджикистане на сотнях гектаров посажен саксаул с целью предотвращения последствий изменения климата
14:39  Как борьба со смогом в Улан-Баторе стала бизнесом в Монголии (уроки истории)
03:45  Совет мира вместо ООН: Трамп продает абонементы на управление земным шаром
01:38  Sohu(Китай): Россия может помочь Ирану потопить американский авианосец
00:05  ВС РФ освободили населенные пункты Приволье и Прилуки
Суббота, 17.01.2026
22:30  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Минобороны и других силовых ведомствах
16:38  События в Иране: "восстание" за наличный расчет, - Сергей Кожемякин
15:39  Turkmen Serdar: Оппозиция обсуждает похищение Трампом туркменских Аркадагов вместе с газом. Пора звать ОДКБ?
14:59  МЧС Казахстана о Правилах безопасности при Крещенских купаниях (видео)
01:22  Дональд Трамп монетизированный, или Американский культ личности, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ угрожают снабжению ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 16 января
Пятница, 16.01.2026
16:32  Заявление ШОС по ситуации в Иране
15:57  Опасен ли Roblox для детей: депутат обратилась к правительству Казахстана
05:21  Китайский крот в Лондоне. Шпионский скандал вокруг строительства нового посольства КНР
04:28  Тот ли это Мадуро? Кого американские спецслужбы ищут на венесуэльских танкерах, - Алексей Гончаров
01:01  Выступление Постпреда России на заседании СБ ООН по ситуации в Иране
00:05  Русские войска успешно разваливают укрепрайон противника, прикрывающий Константиновку – итоговая сводка Readovka за 15 января
Четверг, 15.01.2026
23:17  10 самых важных дат истории Семипалатинска, - П.В.Густерин
16:02  "Национализация" ФРС может вызвать эффект домино, когда главам ЦБ придется работать в интересах своих стран
15:40  Китай призывает к политическому урегулированию украинского кризиса, которое устранит коренные причины конфликта
15:22  В Таджикистане в конце января отметят праздник Сада - за 50 дней до Навруза
15:00  Ученые Казахстана оцифровали крупнейший комплекс наскальных росписей Центральной Азии
14:52  На долю Китая приходится более 80 процентов внешней торговли Монголии
03:30  Рост охвата детей религиозным образованием: чем это чревато для Казахстана?
02:55  Гостелерадио Ирана: Силы безопасности выявили и задержали почти всех террористов. Иран силен и безопасен
02:28  Ощущаемая инфляция в Узбекистане в декабре вновь выросла после периода снижения
01:26  Таджикистан и Иран отменили визы для водителей-дальнобойщиков
00:23  "Парни пытались потрогать": как афганцы покоряют блогосферу
00:05  Русская армия разваливает оборону ВСУ на подступах к Орехову - итоговая сводка Readovka за 14 января
Среда, 14.01.2026
22:14  Инвестиционная экспансия Китая в Центральной Азии: что это значит для региона?
20:55  МИД Казахстана выражает серьезную озабоченность инцидентами с танкерами в Черном море
20:01  В Ташкенте жалобу в полицию на Трампа за похищение Мадуро приравняли к ложному вызову спецслужб
19:14  Зачем Госдеп США зондирует медиапространство Казахстана
18:27  Совбез Узбекистана обсудил приоритетные задачи укрепления обороноспособности страны
17:10  Скончалась первая женщина-генерал Таджикистана Саодат Амиршоева
15:08  Враги, друзья и провокаторы, - Данияр Ашимбаев
14:18  TNI: Упущенные возможности Ирана в Центральной Азии
13:53  Официальное сообщение Министерства энергетики РК касательно инцидентов с танкерами в Черном море
13:46  В случае роста вероятности морской блокады России: транзитная роль и выгоды Казахстана, - Ермек Ниязов
02:34  "Участок Добра" - крупнейшее на Украине литиевое месторождение переписали на приближенных Трампа
01:18  Что известно о протестах в Иране, и что неизвестно
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 13 января
Вторник, 13.01.2026
18:15  Танкер Matilda получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала КТК
Русские войска готовятся блокировать Боровскую группировку ВСУ – итоговая сводка Readovka за 20 января
00:05 21.01.2026

Боровская группировка ВСУ на грани "котла" – итоговая сводка Readovka за 20 января

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 20 января в разрезе СВО. Русские войска готовятся блокировать Боровскую группировку ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища. В ЕС обеспокоились за свою энергетическую независимость из-за конфронтации с США. На Украине показали выдающуюся по своей глупости пропаганду, направленную на демонизацию России в глазах местного обывателя.



Мы запираем, а они пытаются открыть

Части 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ завязали бои за села Коровий Яр и Александровка. Русские штурмовики действуют на восточных окраинах населенных пунктов. Однако быстро переломить ситуацию попросту невозможно. Неприятель не жалеет сил для удержания сел, гарантирующих сохранность сухопутного коридора, соединяющего Боровскую группировку ВСУ с "большой землей". Кроме того, населенные пункты обороняются специально выделенными именно под эту задачу подразделениями 3-й ОШБр.

Тем не менее сам факт того, что нашим штурмовикам удалось зацепиться за окраины сел, означает, что период устойчивости для украинских войск на участке закончился. Теперь им придется вступить в те бои, которые для них крайне невыгодны, – ближние. Даже имея в наличии боеспособные подразделения, ближние бои могут привести к тому, что их попросту не хватит. Такой характер противостояния требует постоянной боевой активности всего, что есть под рукой и тут одно из двух: либо удастся восстановить положение сразу, чего неприятель не сумел, либо ждать неизбежной просадки и отступления.

Севернее, в районе сел Богуславка и Загрызово, где окружены подразделения 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, неприятель пытается спасти блокированные силы. Из района села Глушковка украинские войска пытались атаковать в южном направлении, что в случае успеха привело бы к ликвидации нашего оперативного выступа у железнодорожных станций Сеньково и Скоростной. То есть неприятель, рискуя утратой локтевого контакта со своими силами южнее Оскольского водохранилища, попытался обеспечить этот локтевой контакт с силами, что севернее у пгт Ковшаровка. Попутно также вывести из окружения силы 77-й ОАЭБр. Однако своего рода "размен" у противника не удался. ВСУ не смогли обеспечить коридор в направлении Ковшаровки. Части 1-й гв танковой армии ВС РФ справились с атакой неприятеля. При этом угроза утратить основной – южный коридор сообщения с основными силами для ВСУ нарастает. Поэтому противник постарается сформировать коридор на Ковшаровку.

Масштабная операция по вводу в заблуждение

Politico пишет, что в ЕС растут опасения из-за конфликта с Вашингтоном – главным поставщиком СПГ.

"Зависимость от американского газа создала потенциально высокорисковую геополитическую уязвимость", – сказала аналитик Института энергетической экономики и финансового анализа Анна Мария Яллер-Макаревич.

Брюссель опасается, что США будут использовать поставки энергоресурсов в качестве рычага давления. Особенно учитывая то, что импорт российского газа существенно ограничен. С 2022 года доля голубого топлива из России на еврорынке с более чем 50% упала до 12%, разницу заместил американский СПГ. В этой связи Брюсселю бы вспомнить про свою стратегию энергетической безопасности, которая подразумевает диверсификацию источников поставок энергоносителей.

Однако ЕС оказался заложником собственной политической конъюнктуры. Теперь ему нужно пересаживаться с американской "газовой иглы" из-за угрозы нападения Штатов на территорию одного из государств-членов организации. Однако даже американский армейский десант в Гренландии не выведет Украину из статуса "священной коровы", с которой в Европе все носятся, то есть Брюссель вряд ли вернется к закупкам энергоресурсов у России. Все может быть оттого, что европейские политики опасаются прослыть натуральными клоунами, чье "политическое кредо" в состоянии быть развернутыми на 180 градусов в кратчайшие сроки. Да и факт того, что НАТО готовится к боевым действиям против нашей страны, никто не отменял.

Нельзя обделить вниманием и следующий момент. Если бы европейские игроки видели реальную угрозу от несанкционированных действий США против датской территории, то те или иные конкретные шаги были бы сделаны. Несмотря на то, что для них "Россия плохая", понятие realpolitik (политика, основанная на прагматических принципах – прим. ред.) все еще основа европейской политики да и современной политической системы в принципе. Как-никак со времен Второй мировой невиданное дело, чтобы кто-то в Западной и Северной Европе перекраивал национальные границы военным путем.

Однако европейские лидеры демонстрируют поразительную выдержку и ограничиваются косметическими мерами по отправке "полутора землекопов" для защиты острова. А Североатлантический совет и другие высшие органы управления Альянса даже не думают о замене генерала ВВС США Алексуса Гринкевича на посту главнокомандующего ОВС НАТО в Европе. Стоит задаться вопросом, а не является ли мнимая конфронтация внутри блока лишь видимостью, чья задача замаскировать уже принятое решение как минимум отдать на длительное время Штатам остров сугубо под военные нужды в рамках подготовке к войне против России. Известно, что военный потенциал Гренландии европейцы в полной мере раскрыть не в состоянии. Данная точка зрения может быть подкреплена заявлением главы Объединенного арктического командования Дании в Гренландии Серена Андерсена.

"Я сосредоточен не на США, вовсе нет. Я сосредоточен на России", – сказал он, четко дав понять, в ком видит "реальную угрозу" Копенгаген.

"Расстреляли меня, расстреляли"

На украинском телевидении решили в качестве мотивации рассказать о том, "как же страшно в русском плену". В качестве спикера пригласили мужчину, чье лицо, речь и общее поведение даже признаков "пережившего горе" не выдают.

В ходе своего выступления украинец поведал об "ужасах плена". Среди прочего он рассказал, как ему резали уши, которые, между прочим, целые и даже без шрамов. Более того, его якобы били током и "перезапускали сердце". Весь эфир лились ужасные истории, о которых невозможно молчать. Правда, их рассказывает подкаченный мужчина, явно не обходящийся без услуг косметолога. При этом на теле украинца нет ни единого доказательства, подтверждающего правдивость сказанного им.

Но мотив политтехнологов незалежной ясен. Усталость личного состава ВСУ от военных действий и резкое ухудшение бытовых условий в тылу нужно как-то купировать. Следовательно, в ход идут рассказы о "плохих русских".

Вчера, 19 января, главным событием дня стало уничтожение оборонительной системы ВСУ к западу от Гуляйполя.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768943100


