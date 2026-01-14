Объем торговли между Китаем и Центральной Азией в 2025 году превысил $100 млрд

01:15 21.01.2026

МИД КНР: объем торговли между Китаем и пятью странами Центральной Азии превысил 100 млрд долл. США, демонстрируя сильную динамику сотрудничества



Пекин, 19 января /Синьхуа/ -- Объем товарооборота между Китаем и пятью странами Центральной Азии в 2025 году превысил 100 млрд долл. США, достигнув нового исторического максимума, что говорит о сильной динамике двустороннего сотрудничества, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.



Это также свидетельствует о направляющей и стимулирующей роли формата "Китай-Центральная Азия", заявил он на очередной ведомственной пресс-конференции, ссылаясь на статистику Главного таможенного управления КНР.



По словам Го Цзякуня, в условиях, когда рост мировой экономики остается вялым, а международная торговая система сталкивается с серьезным ударом, торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Центральной Азией продвигается вперед, а объем двусторонней торговли достиг нового рекордного уровня. Это продемонстрировало сильную динамику сотрудничества между Китаем и Центральной Азией, подтвердило направляющую и стимулирующую роль формата "Китай-Центральная Азия" и ознаменовало собой новую веху в истории сотрудничества между Китаем и Центральной Азией.



Он добавил, что за прошедший год отношения между Китаем и странами Центральной Азии быстро развивались, формат "Китай-Центральная Азия" все больше совершенствовался, сотрудничество в сфере совместного строительства "Пояса и пути" неуклонно продвигалось, а дружественные обмены между народами становились еще теснее.



"В частности, успешное проведение второго саммита "Китай-Центральная Азия" ознаменовало собой вступление двустороннего сотрудничества в новый этап высококачественного развития", - отметил он.



Китай готов совместно со странами Центральной Азии, пользуясь благоприятной ситуацией, продолжать развивать "Дух Китай-Центральная Азия", улучшать и укреплять формат "Китай-Центральная Азия", продвигать развитие всестороннего сотрудничества в направлении инноваций, высокого качества и практичности и прилагать совместные усилия для создания более тесного сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии, резюмировал Го Цзякунь.