Среда, 21.01.2026
02:33  Курултай в Казахстане. Как Токаев держит карты при себе: анализ эксперта
01:15  Объем торговли между Китаем и Центральной Азией в 2025 году превысил $100 млрд
00:05  Русские войска готовятся блокировать Боровскую группировку ВСУ – итоговая сводка Readovka за 20 января
Вторник, 20.01.2026
22:25  Монголия и КНР договорились сотрудничать в строительстве газопровода из РФ
16:34  Сергей Лавров изложил официальную позицию России по партнерству со странами Центральной Азии (видео)
12:04  Киргизия. Председателем Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений назначен Талантбек Ташибеков
10:09  Как США покупали земли других стран на протяжении веков
03:31  Президент Садыр Жапаров о причинах необходимости замены водительских удостоверений
02:07  Ареал МТК "Север – Юг" расширяется на Средний Восток и бассейн Красного моря, - Алексей Балиев
01:18  ПРАЙМ: "Валюты больше не будет". Доллар начал обвальное падение
00:05  Русские войска разваливают оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 января
Понедельник, 19.01.2026
22:44  В Кыргызстане сломался институт семьи? Депутаты обсуждают реформу алиментов
17:21  В Узбекистане началась единая перепись населения и ресурсов сельского хозяйства
16:19  Трамп направил приглашения выступить в его "Совета мира" лидерам около 60 стран (список)
15:35  Правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития животноводства до 2030 года
14:56  Цены на золото и серебро подскочили до рекордных максимумов из-за спора о Гренландии
14:53  Варианты Трампа в Гренландии – от "честной покупки" и "Крыма 2.0" до "восстания эскимосов", - Дмитрий Минин
03:01  Узбекистан создает "цифровой щит" на своих рубежах, - Виктория Панфилова
01:56  Эрдоган представил "Видение тюркского мира"
00:05  За минувшую неделю ВС РФ добились серьезных успехов сразу на нескольких направлениях СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 18.01.2026
20:07  Духовное управление мусульман Казахстана запустит "Imam AI" для ответов на вопросы верующих
16:20  В Таджикистане на сотнях гектаров посажен саксаул с целью предотвращения последствий изменения климата
14:39  Как борьба со смогом в Улан-Баторе стала бизнесом в Монголии (уроки истории)
03:45  Совет мира вместо ООН: Трамп продает абонементы на управление земным шаром
01:38  Sohu(Китай): Россия может помочь Ирану потопить американский авианосец
00:05  ВС РФ освободили населенные пункты Приволье и Прилуки
Суббота, 17.01.2026
22:30  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Минобороны и других силовых ведомствах
16:38  События в Иране: "восстание" за наличный расчет, - Сергей Кожемякин
15:39  Turkmen Serdar: Оппозиция обсуждает похищение Трампом туркменских Аркадагов вместе с газом. Пора звать ОДКБ?
14:59  МЧС Казахстана о Правилах безопасности при Крещенских купаниях (видео)
01:22  Дональд Трамп монетизированный, или Американский культ личности, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ угрожают снабжению ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 16 января
Пятница, 16.01.2026
16:32  Заявление ШОС по ситуации в Иране
15:57  Опасен ли Roblox для детей: депутат обратилась к правительству Казахстана
05:21  Китайский крот в Лондоне. Шпионский скандал вокруг строительства нового посольства КНР
04:28  Тот ли это Мадуро? Кого американские спецслужбы ищут на венесуэльских танкерах, - Алексей Гончаров
01:01  Выступление Постпреда России на заседании СБ ООН по ситуации в Иране
00:05  Русские войска успешно разваливают укрепрайон противника, прикрывающий Константиновку – итоговая сводка Readovka за 15 января
Четверг, 15.01.2026
23:17  10 самых важных дат истории Семипалатинска, - П.В.Густерин
16:02  "Национализация" ФРС может вызвать эффект домино, когда главам ЦБ придется работать в интересах своих стран
15:40  Китай призывает к политическому урегулированию украинского кризиса, которое устранит коренные причины конфликта
15:22  В Таджикистане в конце января отметят праздник Сада - за 50 дней до Навруза
15:00  Ученые Казахстана оцифровали крупнейший комплекс наскальных росписей Центральной Азии
14:52  На долю Китая приходится более 80 процентов внешней торговли Монголии
03:30  Рост охвата детей религиозным образованием: чем это чревато для Казахстана?
02:55  Гостелерадио Ирана: Силы безопасности выявили и задержали почти всех террористов. Иран силен и безопасен
02:28  Ощущаемая инфляция в Узбекистане в декабре вновь выросла после периода снижения
01:26  Таджикистан и Иран отменили визы для водителей-дальнобойщиков
00:23  "Парни пытались потрогать": как афганцы покоряют блогосферу
00:05  Русская армия разваливает оборону ВСУ на подступах к Орехову - итоговая сводка Readovka за 14 января
Среда, 14.01.2026
22:14  Инвестиционная экспансия Китая в Центральной Азии: что это значит для региона?
20:55  МИД Казахстана выражает серьезную озабоченность инцидентами с танкерами в Черном море
20:01  В Ташкенте жалобу в полицию на Трампа за похищение Мадуро приравняли к ложному вызову спецслужб
19:14  Зачем Госдеп США зондирует медиапространство Казахстана
18:27  Совбез Узбекистана обсудил приоритетные задачи укрепления обороноспособности страны
17:10  Скончалась первая женщина-генерал Таджикистана Саодат Амиршоева
15:08  Враги, друзья и провокаторы, - Данияр Ашимбаев
14:18  TNI: Упущенные возможности Ирана в Центральной Азии
13:53  Официальное сообщение Министерства энергетики РК касательно инцидентов с танкерами в Черном море
13:46  В случае роста вероятности морской блокады России: транзитная роль и выгоды Казахстана, - Ермек Ниязов
02:34  "Участок Добра" - крупнейшее на Украине литиевое месторождение переписали на приближенных Трампа
Курултай в Казахстане. Как Токаев держит карты при себе: анализ эксперта
02:33 21.01.2026

Как Токаев держит карты при себе: анализ эксперта
20 января 2026

Политолог Данияр Ашимбаев прокомментировал задержки с трансляцией и публикацией текста сегодняшнего выступления президента Касым-Жомарта Токаева на V заседании Национального курултая, а также оценил основные тезисы, на которые стоит обратить внимание, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, это говорит о том, что над этим документом работа продолжалась буквально до последней минуты.



"Еще во времена НСОДа обратил внимание, что тексты президентских выступлений буквально исписаны пометками на полях, исправлениями и дополнениями. Президент, как человек пишущий и читающий, очень тщательно работает над своими текстами. Понятно, что чем важнее выступление, тем больше оно требует усилий", – написал политолог в Telegram.

В выступлении, отметил эксперт, есть рефрены ключевых тезисов из предыдущих речей и любимые фразеологические обороты главы государства, которые он "предпочитает разбрасывать по тексту, чтобы сделать их восприятие более мягким, сбалансированным".

"В этих конструкциях есть своя система сдержек и противовесов. Но порой глава государства озвучивает стратегические шаги, о которых размышлял, видимо, не один год, но решил озвучить буквально в последний момент – причем так, чтобы никто не успел повлиять на этот тезис. Конструкция конституционной реформы с самого начала создает впечатление именно такой инициативы", – уточнил Ашимбаев.

Он предполагает, что "Токаев обсуждал отдельные аспекты, сценарии в том или ином виде, но то, как идея прозвучала в ходе Послания 8 сентября, она, безусловно, была неожиданной".

"Идея, как представляется, была в том, чтобы решительно убрать тему возможного транзита из политического лексикона на как можно более длительное время. И это вполне удалось. Несмотря на то, что срок полномочий президента простирался еще на четыре года, создалось впечатление сложной долговременной стратегии с сохранением инициативы в руках президента. Образ "хромой утки" улетел, а вернулся, так сказать, уверенный в себе и строящий сложные планы дядюшка Скрудж", – написал политолог.

Все ожидали, что обсуждение займет год-полтора, считает Ашимбаев, но президент решил вновь перехватить инициативу и неожиданно сдвинул курултай на январь и озвучил на нем огромный пакет новых идей.



"Возникла тема Народного совета, который должен стать квинтэссенцией Сената, АНК и Национального курултая, что сняло часть критики в адрес отказа от двухпалатного Парламента. И тут же был предрешен интересовавший всех вопрос о преемственности власти. Токаев вернул в оборот должность вице-президента. В принципе, спикеры Сената избирались из числа назначенных депутатов и по необходимости быстро заменялись. Институт вице-президента – это вполне адекватная замена. Вопрос в том, как, когда и кто – опять-таки подвешен в воздухе. Президент не раскрывает карты, и все игроки ждут решения, но кто сказал, что оно должно быть объявлено сразу. Сколько будет работать Конституционная комиссия, что войдет в итоговый вариант реформы, когда пройдет референдум, будут ли досрочные выборы? Все вопросы – к Токаеву, который делает покерфейс (или занимается йогой) и никуда не торопится", – отметил эксперт.

Как пишет Ашимбаев, "вариантов множество, при том что между должностью вице-президента и статусом преемника – огромная разница, о чем многие забывают. И в рамках конституционной реформы могут быть извлечены и новые козыри".

"Токаев, как видно, планирует реформировать страну еще долгое время и имеет возможность и вкус к политическим стратегиям, которые бы обеспечивали эту возможность. С другой стороны, все это, что называется, "мирское", – выразил свое мнение политолог.

Согласно его наблюдениям за действиями и риторикой главы государства, у эксперта сложилось впечатление, что "ключевой момент сегодняшней речи не в Парламенте и не в вице-президенте, а в размышлениях о преамбуле Основного закона":

"Следует более четко прописать наши национальные ценности, чтобы они стали незыблемыми, сколько бы времени ни прошло. В ней также должны найти конкретное отражение глубокие корни цивилизации и государственности на казахской земле. Так мы твердо заявим о преемственности нашей страны с великими государствами Великой степи. Кроме того, нам нужно закрепить в Конституции положение о том, что высшей целью мы ставим построение Справедливого Казахстана, которая будет достигнута".

Ранее сообщалось, что Нацкурултай с участием Токаева прошел в Кызылорде.

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768951980


