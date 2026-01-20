Медет Таиров стал зам.председателя Национального банка Кыргызстана

12:38 21.01.2026

Бектур Алиев освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Национального банка

20.01.2026



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 1 части 1, частью 3 статьи 61 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики" Алиев Бектур Кубанычбекович освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Национального банка Кыргызской Республики по личному заявлению.



Медет Таиров назначен заместителем председателя Национального банка

20.01.2026



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, частью 5 статьи 60 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики" Таиров Медет Маратович назначен заместителем председателя Национального банка Кыргызской Республики.



ТАИРОВ Медет Маратович

Дата рождения 12.05.1987 г.



Образование:

2004–2008 гг. Высшее. Кыргызско–Российский Славянский университет. Факультет Международных отношений. Бакалавр экономики.

2008–2010 гг. Кыргызско–Российский Славянский университет, факультет Международных отношений. Магистр экономики: направление "Государственное и муниципальное управление"



Трудовая деятельность:

декабрь 2011 – июль 2013 - Специалист управления по открытию и поддержки филиалов, ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк

июль 2013 – май 2016 - Начальник управления по развитию и продвижению бизнеса, ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

май 2016 – октябрь 2016 - Начальник управления развития бизнеса, ОАО "Айыл Банк"

декабрь 2016 – сентябрь 2018г - Консультант, Международная Финансовая Корпорация (IFC), Группа Всемирного Банка

сентябрь 2018 - февраль 2023 г. - Член Правления ЗАО "Банк Азии"

с 28.02.2023 Заместитель Председателя Правления ОАО "РСК Банк"

20.01.2026 - Медет Таиров назначен заместителем председателя Национального банка



+ 2015-2016 Представитель КИКБ в Американской торговой палате

2011-2014 гг. - Член общественного наблюдательного совета при Государственном агентстве связи КР