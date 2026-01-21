 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Известия: Трамп не собирается аннексировать Канаду вопреки заявлениям. И вот почему
13:06 21.01.2026

Трамп не собирается аннексировать Канаду вопреки заявлениям. И вот почему
Трамп показал фото помеченных флагом США Канады, Гренландии и Венесуэлы

21 января 2026

Содержание
- Чем угрожает Трамп Канаде
- Для чего Трампу нужна Канада
- Будет ли Трамп аннексировать Канаду

На мере того, как президент США Дональд Трамп все активнее пытается взять под контроль Гренландию, все чаще вспоминаются его аналогичные заявления о Канаде. Год назад он часто называл северного соседа 51-м штатом и обещал его жителям лучшие условия в случае присоединения к США. Однако сейчас Трамп не озвучивает угрозы Оттаве, несмотря на ее явное сближение с Пекином. Почему Белый дом не рассматривает возможность аннексии Канады - в материале "Известий".



Чем угрожает Трамп Канаде

• Трамп начал публично озвучивать свои идеи о присоединении Канады к США вскоре после победы в президентской гонке в 2024 году. Во время выступлений и в социальных сетях он периодически называл Канаду 51-м штатом, одновременно с этим намекая на возможное поглощение Гренландии и Панамы. Этому предшествовали многомесячные обещания ввести пошлины на канадские товары и требования нарастить расходы на оборону.

• Свои притязания на Канаду Трамп объяснял тем, что жители страны от этого только выиграют. Он пообещал канадцам более низкие налоги, отмену тарифов и гарантии безопасности. Трамп при этом утверждал, что идею о присоединении Канады к США разделяют сами канадцы. В Альберте и Квебеке действительно существуют партии, требующие присоединения к США, однако проведенные опросы показали, что предложение Трампа действительно поддерживают до 22% респондентов.

• После вступления в должность Трамп исполнил свое намерение ввести тарифы в отношении Канады, вызвав ответные действия со стороны Оттавы. Давление со стороны США вызвало подъем канадского патриотизма и стало одной из главных тем на выборах в 2025 году, по итогам которых пост премьер-министра Канады перешел от Джастина Трюдо к Марку Карни. После этого Трамп смягчил свою риторику. Он заявил, что "для танго нужны двое", и признал, что присоединение Канады к США вряд ли состоится, пока жители страны сами этого не захотят.

• Хотя Трамп весь остаток 2025 года больше не называл Канаду 51-м штатом, в начале 2026-го его администрация вновь обратила внимание на северного соседа. На фоне настойчивых заявлений Белого дома о присоединении Гренландии американские СМИ рассказали, что Трамп по-прежнему готов выдвигать Канаде требования, которые ни одна предыдущая администрация до него не считала приемлемым озвучивать.

Для чего Трампу нужна Канада

• В первую очередь разговоры о присоединении Канады необходимы Трампу для обеспечения переговорной позиции. В ситуации, когда одна страна допускает для себя поглощение другой, ей становится проще предъявлять требования и отстаивать свои национальные интересы. Другой стороне приходится искать ответные предложения, которые помогут избавиться от этих маловероятных, но все-таки угроз. Даже если их не воспринимать всерьез, политические соперники внутри страны могут воспользоваться этим и обвинить действующее правительство в бездействии.

• Требования Трампа к Канаде первоначально включали в себя торговые уступки ради исправления торгового дисбаланса и усиление охраны границы для предотвращения нелегального наркотрафика. Также Трамп хотел от Канады, как и от всех других членов НАТО, увеличения расходов на национальную оборону, чтобы США перестали являться, по сути, единственным донором альянса и больше не содержали его в одиночку. В последнее время Трамп смог расширить требования и указать Канаде на ее уязвимость в Арктике. Президент США именно этим обосновывает притязания на Гренландию, при этом расположенная рядам Канада также может казаться Белому дому недостаточно защищенной и потому угрожающей для США с севера.

• Еще одним поводом для притязаний Трампа на Канаду являются редкоземельные металлы. Такую версию выдвигал предыдущий премьер-министр страны Джастин Трюдо. Геологическая служба США оценивает запасы Канады в 830 тыс. т, в то время как само правительство страны заявляет о запасах в 15,2 млн т, что является третьим в мире показателем после Китая и Бразилии. При этом Канада сама не производит никаких критически важных металлов, на ее территории лишь ведутся отдельные геологоразведочные проекты без коммерческой добычи.

• Редкоземельные металлы действительно вызывают беспокойство Трампа. Безоговорочным лидером по их запасам и добыче является Китай, который использует их как козырь в своем торговом противостоянии с США. Угроза сорвать поставки отдельных металлов уже позволила Пекину добиться некоторых уступок со стороны Вашингтона, который теперь вынужден искать возможность избавиться от зависимости от китайского импорта.

• Давление Трампа на Канаду привело к ее развороту в сторону Китая. В январе Карни совершил первый для канадских премьер-министров с 2017 года визит в Пекин. Он договорился с председателем КНР Си Цзиньпином о постепенных тарифных уступках, которые пока что касаются только электромобилей и сельскохозяйственной продукции, но в будущем могут расшириться и укрепить партнерство двух стран. Канада и Китай стали открыто налаживать отношения, которые испортились после ареста финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу по американскому ордеру в 2018 году.

Будет ли Трамп аннексировать Канаду

• Хотя Канада постепенно выпадает из орбиты США, Трамп пока не прибегает к своей прошлой риторике в ее адрес по ряду причин. В первую очередь это связано с его более насущным проектом по подчинению Гренландии. По его публичным заявлениям и действиям администрации видно, как сильно Трамп заинтересован в том, чтобы взять остров под свой контроль. Распылять в это время внимание еще и на Канаду было бы крайне расточительно и опасно, так как подтолкнуло бы европейских оппонентов США к еще более решительным действиям. Можно вспомнить, как в течение нескольких месяцев до захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп оставил большинство других внешнеполитических тем и нагнетал обстановку только вокруг этой страны.

• Хотя Трамп прямо говорит о возможном захвате Гренландии, вести точно такую же кампанию в отношении Канады будет гораздо труднее. Если остров многими воспринимается как ничейная земля, которая едва ли уже не оторвана от Дании и не имеет никакой защиты, то Канада остается полноценной самоуправляемой страной, способной на самооборону. Если Гренландию еще можно купить, то Канада владеет сама собой и заплатить за нее просто некому. Именно по этой причине разговоры Трампа о 51-м штате остаются лишь угрозой и инструментом давления, которые не приводят к реальному перерисовыванию политических карт.

• К тому же любой четный год в американской политике является годом выборов и сосредоточения на внутренних делах. Долгая вялотекущая попытка поставить Канаду под свой контроль, которая не ведет к конкретным результатам, не будет интересна избирателю так же, как экономика, цены на бензин и мигранты. Трамп мог бы позволить себе любой внешнеполитический проект, будь у него уверенная поддержка в конгрессе, однако перед Республиканской партией все ярче становится перспектива потери большинства в обеих палатах. Разговоры о гипотетическом присоединении Канады, когда еще не закончилась эпопея с Гренландией, в конце концов обернутся для партии Трампа бременем, от которого лучше избавиться как можно раньше, чем ждать, пока оно не станет поводом для острой критики демократов.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768989960


