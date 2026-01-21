Известия: Трамп не собирается аннексировать Канаду вопреки заявлениям. И вот почему

Трамп показал фото помеченных флагом США Канады, Гренландии и Венесуэлы



Чем угрожает Трамп Канаде

Для чего Трампу нужна Канада

Будет ли Трамп аннексировать Канаду



На мере того, как президент США Дональд Трамп все активнее пытается взять под контроль Гренландию, все чаще вспоминаются его аналогичные заявления о Канаде. Год назад он часто называл северного соседа 51-м штатом и обещал его жителям лучшие условия в случае присоединения к США. Однако сейчас Трамп не озвучивает угрозы Оттаве, несмотря на ее явное сближение с Пекином. Почему Белый дом не рассматривает возможность аннексии Канады - в материале "Известий".







Чем угрожает Трамп Канаде



• Трамп начал публично озвучивать свои идеи о присоединении Канады к США вскоре после победы в президентской гонке в 2024 году. Во время выступлений и в социальных сетях он периодически называл Канаду 51-м штатом, одновременно с этим намекая на возможное поглощение Гренландии и Панамы. Этому предшествовали многомесячные обещания ввести пошлины на канадские товары и требования нарастить расходы на оборону.



• Свои притязания на Канаду Трамп объяснял тем, что жители страны от этого только выиграют. Он пообещал канадцам более низкие налоги, отмену тарифов и гарантии безопасности. Трамп при этом утверждал, что идею о присоединении Канады к США разделяют сами канадцы. В Альберте и Квебеке действительно существуют партии, требующие присоединения к США, однако проведенные опросы показали, что предложение Трампа действительно поддерживают до 22% респондентов.



• После вступления в должность Трамп исполнил свое намерение ввести тарифы в отношении Канады, вызвав ответные действия со стороны Оттавы. Давление со стороны США вызвало подъем канадского патриотизма и стало одной из главных тем на выборах в 2025 году, по итогам которых пост премьер-министра Канады перешел от Джастина Трюдо к Марку Карни. После этого Трамп смягчил свою риторику. Он заявил, что "для танго нужны двое", и признал, что присоединение Канады к США вряд ли состоится, пока жители страны сами этого не захотят.



• Хотя Трамп весь остаток 2025 года больше не называл Канаду 51-м штатом, в начале 2026-го его администрация вновь обратила внимание на северного соседа. На фоне настойчивых заявлений Белого дома о присоединении Гренландии американские СМИ рассказали, что Трамп по-прежнему готов выдвигать Канаде требования, которые ни одна предыдущая администрация до него не считала приемлемым озвучивать.



Для чего Трампу нужна Канада



• В первую очередь разговоры о присоединении Канады необходимы Трампу для обеспечения переговорной позиции. В ситуации, когда одна страна допускает для себя поглощение другой, ей становится проще предъявлять требования и отстаивать свои национальные интересы. Другой стороне приходится искать ответные предложения, которые помогут избавиться от этих маловероятных, но все-таки угроз. Даже если их не воспринимать всерьез, политические соперники внутри страны могут воспользоваться этим и обвинить действующее правительство в бездействии.



• Требования Трампа к Канаде первоначально включали в себя торговые уступки ради исправления торгового дисбаланса и усиление охраны границы для предотвращения нелегального наркотрафика. Также Трамп хотел от Канады, как и от всех других членов НАТО, увеличения расходов на национальную оборону, чтобы США перестали являться, по сути, единственным донором альянса и больше не содержали его в одиночку. В последнее время Трамп смог расширить требования и указать Канаде на ее уязвимость в Арктике. Президент США именно этим обосновывает притязания на Гренландию, при этом расположенная рядам Канада также может казаться Белому дому недостаточно защищенной и потому угрожающей для США с севера.



• Еще одним поводом для притязаний Трампа на Канаду являются редкоземельные металлы. Такую версию выдвигал предыдущий премьер-министр страны Джастин Трюдо. Геологическая служба США оценивает запасы Канады в 830 тыс. т, в то время как само правительство страны заявляет о запасах в 15,2 млн т, что является третьим в мире показателем после Китая и Бразилии. При этом Канада сама не производит никаких критически важных металлов, на ее территории лишь ведутся отдельные геологоразведочные проекты без коммерческой добычи.



• Редкоземельные металлы действительно вызывают беспокойство Трампа. Безоговорочным лидером по их запасам и добыче является Китай, который использует их как козырь в своем торговом противостоянии с США. Угроза сорвать поставки отдельных металлов уже позволила Пекину добиться некоторых уступок со стороны Вашингтона, который теперь вынужден искать возможность избавиться от зависимости от китайского импорта.



• Давление Трампа на Канаду привело к ее развороту в сторону Китая. В январе Карни совершил первый для канадских премьер-министров с 2017 года визит в Пекин. Он договорился с председателем КНР Си Цзиньпином о постепенных тарифных уступках, которые пока что касаются только электромобилей и сельскохозяйственной продукции, но в будущем могут расшириться и укрепить партнерство двух стран. Канада и Китай стали открыто налаживать отношения, которые испортились после ареста финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу по американскому ордеру в 2018 году.



Будет ли Трамп аннексировать Канаду



• Хотя Канада постепенно выпадает из орбиты США, Трамп пока не прибегает к своей прошлой риторике в ее адрес по ряду причин. В первую очередь это связано с его более насущным проектом по подчинению Гренландии. По его публичным заявлениям и действиям администрации видно, как сильно Трамп заинтересован в том, чтобы взять остров под свой контроль. Распылять в это время внимание еще и на Канаду было бы крайне расточительно и опасно, так как подтолкнуло бы европейских оппонентов США к еще более решительным действиям. Можно вспомнить, как в течение нескольких месяцев до захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп оставил большинство других внешнеполитических тем и нагнетал обстановку только вокруг этой страны.



• Хотя Трамп прямо говорит о возможном захвате Гренландии, вести точно такую же кампанию в отношении Канады будет гораздо труднее. Если остров многими воспринимается как ничейная земля, которая едва ли уже не оторвана от Дании и не имеет никакой защиты, то Канада остается полноценной самоуправляемой страной, способной на самооборону. Если Гренландию еще можно купить, то Канада владеет сама собой и заплатить за нее просто некому. Именно по этой причине разговоры Трампа о 51-м штате остаются лишь угрозой и инструментом давления, которые не приводят к реальному перерисовыванию политических карт.



• К тому же любой четный год в американской политике является годом выборов и сосредоточения на внутренних делах. Долгая вялотекущая попытка поставить Канаду под свой контроль, которая не ведет к конкретным результатам, не будет интересна избирателю так же, как экономика, цены на бензин и мигранты. Трамп мог бы позволить себе любой внешнеполитический проект, будь у него уверенная поддержка в конгрессе, однако перед Республиканской партией все ярче становится перспектива потери большинства в обеих палатах. Разговоры о гипотетическом присоединении Канады, когда еще не закончилась эпопея с Гренландией, в конце концов обернутся для партии Трампа бременем, от которого лучше избавиться как можно раньше, чем ждать, пока оно не станет поводом для острой критики демократов. Источник - Известия

