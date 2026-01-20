В ООН объявили о наступлении "эры глобального водного банкротства"

14:03 21.01.2026

Мир вступает в "эру глобального водного банкротства"



Климат и окружающая среда

20 января 2026



На фоне хронического истощения подземных вод, распределения водных ресурсов сверх допустимых пределов, деградации земель и почв, вырубки лесов и загрязнения окружающей среды Университет ООН опубликовал доклад [https://unu.edu/inweh/collection/global-water-bankruptcy], в котором объявил о наступлении "эры глобального водного банкротства" и призвал мировых лидеров адаптироваться к новой реальности, опираясь на научные данные.



Необратимая утрата водного капитала



Авторы доклада отмечают, что такие термины, как "водный стресс" и "водный кризис" больше не отражают происходящее во многих регионах мира. Речь идет о посткризисном состоянии, характеризующемся необратимой утратой природного водного капитала.



"Этот доклад говорит о неудобной правде: многие регионы живут за пределами своих гидрологических возможностей, а многие ключевые водные системы уже обанкротились", – заявил ведущий автор доклада Каве Мадани, директор Института воды, окружающей среды и здоровья Университета ООН.



Многие страны не только расходовали свои водные ресурсы, включая воду из рек, воду, содержащуюся в почве, и запасы снега, но и истощили долгосрочные "резервы" воды – такие, например, как ледники и болота.



Это привело к целому ряду серьезнейших последствий, включая проседание земель в дельтах рек и прибрежных городах, исчезновение озер и болот, а также необратимую утрату биоразнообразия.



Водная конференция и международное сотрудничество



Доклад опубликован в преддверии встречи высокого уровня в Дакаре, Сенегал, которая пройдет 26-27 января и будет посвящена подготовке к Конференции ООН по воде 2026 года. Конференция состоится 2-4 декабря 2026 года в Объединенных Арабских Эмиратах.



Хотя не каждый речной бассейн и не каждая страна находятся в состоянии водного банкротства, подчеркнул Мадани, многие важнейшие водные системы по всему миру уже перешли эти порог.



"Эти системы взаимосвязаны через торговлю, миграцию, климатические обратные связи и геополитические зависимости, поэтому глобальный ландшафт рисков теперь фундаментально изменился", – отметил он и подчеркнул необходимость международного сотрудничества в этой сфере.



"Горячие точки"



Как отмечают авторы доклада, очень тяжелая ситуация складывается на Ближнем Востоке и в Северной Африке: нехватка водных ресурсов, климатические шоки, низкая продуктивность сельского хозяйства, песчаные бури.



В ряде регионов Южной Азии сельскохозяйственная деятельность, связанная с активным использованием подземных вод, и урбанизация привели к хроническому падению уровней грунтовых вод и локальному проседанию почв.



На юго-западе США река Колорадо стала символом водного кризиса, вызванного перерасходом водных ресурсов, изменением климата и вызванных им засухами.



"Водное банкротство" в цифрах



Опираясь на глобальные данные и недавние научные исследования, доклад приводит жесткую картину тенденций, подавляющее большинство которых обусловлены деятельностью человека:



- 50 процентов крупных озер мира потеряли определенные объемы воды с начала 1990-х годов;

- площадь утраченных за последние 50 лет природных болот составила 410 миллионов гектаров (территория, сравнимая по величине с Европейским союзом);

- более 30 процентов глобальной массы ледников утрачено с 1970 года; целые горные системы в низких и средних широтах в ближайшие десятилетия могут полностью лишиться функциональных ледников;

- десятки крупных рек в отдельные периоды года больше не достигают моря;

- 4 миллиарда человек испытывают острую нехватку воды как минимум один месяц в году;

- 3 миллиарда человек живут в районах, где общий объем водных запасов сокращается, в этих же регионах производится более 50 процентов мирового продовольствия;

- 1,8 миллиарда человек жили в условиях засухи в 2022–2023 годах.



Новый диагноз для новой эпохи



Водное банкротство – глобальное явление, подчеркивают авторы доклада.



"Сельское хозяйство потребляет подавляющую часть пресной воды, а продовольственные системы тесно связаны через торговлю и цены", – объяснил Мадани.



"Когда нехватка воды подрывает сельское хозяйство в одном регионе, последствия отражаются на мировых рынках, политической стабильности и продовольственной безопасности в других", – добавил он.



Призыв к "перезагрузке" глобальной водной повестки



В докладе подчеркивается, что водное банкротство – это не только гидрологическая проблема, но и вопрос справедливости с глубокими социальными и политическими последствиями, требующий внимания на высшем уровне государственного управления и многостороннего сотрудничества.



"Мы не можем восстановить исчезнувшие ледники… Но мы можем предотвратить дальнейшую утрату оставшегося природного капитала и перестроить институты так, чтобы жить в новых условиях", – сказал Мадани.



Предстоящие мероприятия, включаю Конференцию ООН по воде 2026 года, предоставляют возможности для реализации этой повестки.



Опубликованный сегодня доклад – это призыв к трансформации.



"Признав реальность водного банкротства, мы наконец сможем принять трудные решения, которые защитят людей, экономику и экосистемы. Чем дольше мы откладываем, тем глубже становится дефицит [воды]", – сказал Мадани.