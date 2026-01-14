Казахстанская нефть: К трудностями на КТК добавилась авария на месторождении Тенгиз

15:08 21.01.2026

"Тенгизшевройл" приостановил добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское



Алматы, 19 января /Синьхуа/ -- Казахстанская нефтедобывающая компания "Тенгизшевройл" /ТШО/ в понедельник приостановила добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское после возгорания, произошедшего днем ранее.



Как сообщается, в воскресенье утром на месторождении Тенгиз в Атырауской области произошло возгорание двух трансформаторов. Пожар был устранен, пострадавших нет.



В понедельник в ТШО сообщили, что вспыхнувший пожар затронул некоторые системы распределения электроэнергии на производственных объектах, в связи с чем была приостановлена добыча нефти на двух месторождениях.



Технические службы ТШО работают над установлением первопричины инцидента. По словам компании, месторождение Тенгиз и все производственные объекты остаются безопасными и находятся под надежной защитой.



ТШО ведет добычу нефти и газа в Атырауской области на западе Казахстана и разрабатывает крупное нефтяное месторождение Тенгиз вблизи Каспийского моря. В состав ее акционеров входят национальная нефтегазовая компания Казахстана "КазМунайГаз", американские Chevron и ExxonMobil, а также российский "Лукойл".



