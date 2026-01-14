|Казахстанская нефть: К трудностями на КТК добавилась авария на месторождении Тенгиз
15:08 21.01.2026
"Тенгизшевройл" приостановил добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское
Алматы, 19 января /Синьхуа/ -- Казахстанская нефтедобывающая компания "Тенгизшевройл" /ТШО/ в понедельник приостановила добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское после возгорания, произошедшего днем ранее.
Как сообщается, в воскресенье утром на месторождении Тенгиз в Атырауской области произошло возгорание двух трансформаторов. Пожар был устранен, пострадавших нет.
В понедельник в ТШО сообщили, что вспыхнувший пожар затронул некоторые системы распределения электроэнергии на производственных объектах, в связи с чем была приостановлена добыча нефти на двух месторождениях.
Технические службы ТШО работают над установлением первопричины инцидента. По словам компании, месторождение Тенгиз и все производственные объекты остаются безопасными и находятся под надежной защитой.
ТШО ведет добычу нефти и газа в Атырауской области на западе Казахстана и разрабатывает крупное нефтяное месторождение Тенгиз вблизи Каспийского моря. В состав ее акционеров входят национальная нефтегазовая компания Казахстана "КазМунайГаз", американские Chevron и ExxonMobil, а также российский "Лукойл".
***
Комментарий Google ИИ:
На текущий момент (21 января 2026 года) официальных заявлений о версии диверсии или преднамеренного поджога на месторождении Тенгиз не поступало.
Тем не менее, в экспертной среде и медиа-поле обсуждаются косвенные факторы, которые могут подпитывать подобные теории, хотя они не имеют официального подтверждения:
Странная последовательность событий: Возгорание сразу двух трансформаторов (GT-9.3 и GT-9.5) на одной станции ГТЭС-4 с разницей всего в полтора часа выглядит аномально для случайного технического сбоя. Это вызывает вопросы о возможной целенаправленной перегрузке системы или внешнем вмешательстве в программное обеспечение управления сетью.
Геополитический контекст: В публикациях отмечается, что инцидент произошел на фоне участившихся в регионе атак беспилотников на энергетическую инфраструктуру. Хотя прямых свидетельств атаки дронов именно на Тенгиз 18 января нет, сам факт "удачного" вывода из строя крупнейшего экспортного актива Казахстана порождает конспирологические версии.
Синхронность с другими проблемами: Остановка Тенгиза совпала с трудностями на КТК (Каспийском трубопроводном консорциуме) и общими логистическими проблемами экспорта нефти из Казахстана, что усиливает подозрения в попытках дестабилизировать поставки.
Официальная позиция: Компания "Тенгизшевройл" (ТШО) и КМГ характеризуют инцидент исключительно как техническую аварию на энергоблоке и фокусируются на "анализе первопричин" (root-cause assessment). Объекты месторождения официально объявлены "безопасными и защищенными" (safe and secure).