|ВС РФ усилили атакующую группировку на западном берегу Гайчура – итоговая сводка Readovka за 21 января
00:05 22.01.2026
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 21 января в разрезе СВО. Русские войска увеличили группировку, действующую против генеральной линии обороны ВСУ по реке Гайчур. Обострение ситуации вокруг Гренландии привело к тому, что проект финансирования Украины на сумму 800 млрд долларов не был подписан. В незалежной констатировали, что русские операторы БПЛА целенаправленно занимаются охотой на украинских дронщиков. Советник Зеленского и лоббист интересов Украины в США Эндрю Мак уволен.
Цепляются за соломинку
Части ВС РФ из группировки "Восток" добились значительного успеха в сражении за овладение опорными рубежами по западному берегу реки Гайчур. Не успев завершить бои в Терноватом, наши войска приступили к продвижению на север в направлении сел Новое Поле и Христофоровка. Продолжаются бои и на подступах к Рождественскому. Противник оказывает ожесточенное сопротивление. ВСУ отлично понимают, что если район Терноватого будет охвачен с севера и юга, то подбрасывать в это село подкрепления будет крайне затруднительно, что приведет к моментальной деградации всей ситуации в секторе. Она впоследствии может перерасти в критическую угрозу восточному флангу Ореховского укрепрайона.
По этой причине неприятель не жалеет сил для обороны Терноватого, под его контролем остались только железнодорожная станция, небольшая нефтебаза и элеватор "Гайчур-Агро". Как и предполагала редакция Readovka, ВСУ не смогли долго цепляться за основную часть населенного пункта. Оборона частного сектора – крайне сложная задача, поэтому войска незалежной опираются на капитальные строения. Командование ВСУ пытается максимально отсрочить полную потерю Терноватого.
Однако с увеличением наступательной активности ВС РФ наши подразделения навязывают противнику крайне тяжелую для него оперативную картину. Помимо западных окраин Терноватого, у ВСУ появились еще три дополнительные точки, которые требуют постоянного выделения сил. Если до недавнего времени основной фокус внимания русской армии находился в районе Терноватого и соседнего Рождественского, то теперь вектор атаки наших соединений расширился как севернее, так и южнее этого участка. Таким образом ВС РФ раздергивают неприятельские силы, увеличивая шансы на продавливание обороны.
Своевременная "беда" или наука как грамотно "соскочить"
Газета Financial Times выпустила материал, в котором шоу в виде споров Европы и США по поводу Гренландии названо причиной срыва "плана процветания", согласно которому Украина намеревалась привлечь 800 млрд долларов на восстановление разрушенной инфраструктуры. Согласование данного проекта должно было пройти на площадке Международного экономического форума в Давосе.
"По словам шести официальных лиц, запланированное объявление о "плане процветания" на сумму 800 млрд долларов, который должен был быть согласован между Украиной, Европой и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, было отложено из-за глубоких разногласий между европейскими столицами и Вашингтоном по поводу Гренландии и предложенного Трампом совета по надзору за Газой и другими глобальными конфликтами", – сообщил источник FT.
Хотя формальная возможность согласования "плана процветания" в будущем возможна, актуальная ситуация показала, что столь масштабный проект в одночасье способен "пропасть" с повестки дня.
Отбрасывая информационную шумиху вокруг Гренландии можно констатировать, что президент США Трамп оказал европейским финансам огромную услугу, равно как и американским. Они на Украину не пойдут, а будут использованы для наращивания боеспособности блока по линии программ перевооружения и наращивания численности ВС ряда стран НАТО. То есть для описания гренландских противоречий подходит русская поговорка: "не было бы счастья, да несчастье помогло". Распри сыграли на руку всем западным партнерам Киева, освободив их от бремени поддержки незалежной.
Освободить небо под себя
Украинский военный блогер Бунятов (позывной "Осман") сообщил, что наши войска начали применять подразделения БПЛА как средство борьбы с аналогичными подразделениями ВСУ.
"В направлении Новопавловки (Днепропетровская обл.) россияне подтянули опытные расчеты БПЛА, которые работают не только по логистическим путям, где наши подразделения регулярно несут потери о/с [особовий склад – личный состав – прим.ред.] и ЛАТ [легкий автотранспорт – прим. ред.], но и плодотворно занимаются поиском позиций наших операторов", – сообщил он в своем Telegram-канале.
В условиях текущего конфликта контроль над "малым небом" определяет успешность действий войск на целых оперативных направлениях в десятки километров протяженности ЛБС. И подход к вопросу обеспечения этого контроля по принципу "хищник против хищника" является закономерным явлением. Из истории русского ратного искусства известно, что прошлый "бич пехоты" в виде снайперов наравне с бронетехникой подавлялся такими же снайперами – охотниками за стрелками противника, которые считались настоящими асами своего дела. Уже в наше время "бичом пехоты" стали БПЛА и, соответственно, с расчетами противника эффективно могут бороться такие же подразделения ВС РФ. Прелесть подобного подхода в том, что профессиональная специализация русских дроноводов позволяет отлично знать поведение противника и действовать максимально эффективно даже без конкретных данных разведки. Ведь принципы выбора позиции украинскими подразделениями БЛС, требования к местности и тип аппаратуры в основе едины для обеих противоборствующих сторон.
А оперативные выгоды крайне трудно переоценить. Если участок фронта остался без украинских дронщиков, то остальные соединения ВСУ вынуждены испить полную чашу тяжести ситуации при дефиците личного состава и вооружения. С точки зрения развития оргштатной структуры нового рода войск в нашей армии наверняка появятся особые подразделения дроноводов, эдакого "БПЛА-спецназа", чья задача охотиться на дронщиков ВСУ и другие сверхприоритетные цели.
Еще один "Тимур Миндич"
Зеленский уволил своего советника Эндрю Мака, который занимался лоббизмом интересов Украины в американском истеблишменте. На поверхности лежит очевидный факт – внешняя политика незалежной в вопросе Штатов полностью провалена. Оружия и денег от США в прежнем объеме нет, конкретные шаги против России в виде санкций или отказа от взаимодействия, или же оказанного давления также отсутствуют.
Лоббизм в Штатах подразумевает фактическое финансирование PR и избирательных кампаний политиков через специальные фонды. Но это не означает, что коррупционная составляющая полностью исключена.
И, разумеется, человек Зеленского обязательно получал деньги из украинских источников для решения поставленных ему задач. Однако если они целиком и полностью провалены, то есть основания говорить о том, что присутствовало нецелевое расходование средств. Их попросту положили себе в карман. Но доказать это для Банковой не представляется возможным ввиду закрытости подобных процессов от посторонних наблюдателей. Единственное, что мог предпринять Киев, это просто уволить потенциального "Тимура Миндича 2".
Вчера, 20 января, главным событием дня стали успехи ВС РФ на Боровском участке.