ВС РФ усилили атакующую группировку на западном берегу Гайчура – итоговая сводка Readovka за 21 января

00:05 22.01.2026

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 21 января в разрезе СВО. Русские войска увеличили группировку, действующую против генеральной линии обороны ВСУ по реке Гайчур. Обострение ситуации вокруг Гренландии привело к тому, что проект финансирования Украины на сумму 800 млрд долларов не был подписан. В незалежной констатировали, что русские операторы БПЛА целенаправленно занимаются охотой на украинских дронщиков. Советник Зеленского и лоббист интересов Украины в США Эндрю Мак уволен.



