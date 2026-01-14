Дания подавится, если получит от США $700 ярдов за Гренландию

01:03 22.01.2026

От $12,5 млрд до $2,8 трлн. Опрошенные РБК экономисты оценили реальную стоимость Гренландии для США



В Белом доме оценивают потенциальную сделку в $500-700 млрд, но обоснований цифр официально приведено не было. По словам исполнительного директора Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антона Свириденко, Дания "не переварит" такую сумму.



"Можно сказать, она сразу станет самой богатой страной Европы, ее ВВП сейчас меньше, порядка $430 млрд. Эти $700 млрд, которые фигурируют, просто невозможно представить это выплатой одной суммой, они дестабилизирует мировую финансовую систему", – уточнил эксперт.



Для того, чтобы определить "справедливую цену" ледяного острова, если его жители все-таки согласятся на присоединение к США, РБК вместе с экспертами проанализировали несколько факторов:



- стоимость всех извлекаемых полезных ископаемых в стране;

- стоимость всей недвижимости на территории Гренландии;

- стоимость всех зарегистрированных гренландских компаний.



