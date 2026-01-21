Кадровые перестановки в Кыргызстане 21.01.2026

15:15 22.01.2026

21.01.2026



Эмилбек Абдыкадыров освобожден от занимаемой должности акима Ат-Башинского района Нарынской области



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Абдыкадыров Эмилбек Ысакулович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации – акима Ат-Башинского района Нарынской области Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу.



***



Русланбек Тагаев освобожден от занимаемой должности акима Чуйского района Чуйской области



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Тагаев Русланбек Таштанбекович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации – акима Чуйского района Чуйской области Кыргызской Республики.



***



Эмилбек Абдыкадыров назначен акимом Чуйского района Чуйской области



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Абдыкадыров Эмилбек Ысакулович назначен главой государственной администрации – акимом Чуйского района Чуйской области Кыргызской Республики.



***



Айбек Артыкбаев освобожден от должности Посла Кыргызстана в Монголии



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Артыкбаев Айбек Мухтарович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Монголии.



***



Айбек Молдогазиев освобожден от должности Посла Кыргызстана в США и назначен Послом Кыргызстана в Монголии



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Молдогазиев Айбек Бейшеевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Соединенных Штатах Америки и назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Монголии.