|Президент Туркменистана сменил главу Государственной пограничной службы
17:07 22.01.2026
Указ Президента Туркменистана о Нурыеве Я.Б.
21.01.2026
Освободить генерал-майора Нурыева Язгелди Бяшимовича от должности начальника Государственной пограничной службы Туркменистана – командующего Пограничными войсками в связи с переходом на другую работу.
Президент Туркменистана,
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 21 января 2026 г.
Указ Президента Туркменистана об Иламанове И.М.
21.01.2026
Назначить полковника Иламанова Иламана Мыратгулыевича начальником Государственной пограничной службы Туркменистана – командующим Пограничными войсками, освободив его от должности заместителя начальника Государственной пограничной службы Туркменистана – начальника генерального штаба.
Президент Туркменистана,
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 21 января 2026 г.