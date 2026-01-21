Президент Туркменистана сменил главу Государственной пограничной службы

17:07 22.01.2026

Указ Президента Туркменистана о Нурыеве Я.Б.

21.01.2026



Освободить генерал-майора Нурыева Язгелди Бяшимовича от должности начальника Государственной пограничной службы Туркменистана – командующего Пограничными войсками в связи с переходом на другую работу.



Президент Туркменистана,

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 21 января 2026 г.



