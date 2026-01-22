В Казахстане построят четыре новых фармзавода за $400 млн.

20:18 22.01.2026

Реализация поручений Президента: в Казахстане построят четыре новых фармзавода

22 Январь 2026



В рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране ведется системная работа по увеличению доли отечественного производства в фармацевтической отрасли.



Правительством одобрено заключение соглашений об инвестициях между Министерством здравоохранения РК и компаниями ТОО "АлтИНФАРМ", ТОО "МСП-РОМФАРМ", ТОО "Абди Ибрагим Глобал фарм", АО "Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика" по локализации фармпроизводств. Общий объем инвестиций по утвержденным проектам составляет 173 млрд тенге.



Соответствующие постановления подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.



