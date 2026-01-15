Трамп в Давосе подписал устав "Совета мира". Лидеры каких стран приехали на церемонию и подписали документ (список)

22:29 22.01.2026

Трамп и представители стран-участниц подписали устав "Совета мира"



Президент США Дональд Трамп заявил, что новая структура "не будет бесполезной" и указал на практическую направленность ее работы



ВИЛЬНЮС, 22 янв – Sputnik. Устав сформированного США "Совета мира" по Газе подписали 20 стран в Давосе.



На самой церемонии присутствовали и подписали документ представители следующих государств (всего 19 стран + США):

США,

Азербайджан,

Аргентина,

Армения,

Бахрейн,

Болгария,

Венгрия,

Индонезия,

Иордания,

Казахстан,

Катар,

Косово (не признано РФ),

Марокко,

Монголия,

ОАЭ,

Пакистан,

Парагвай,

Саудовская Аравия,

Турция,

Узбекистан.



