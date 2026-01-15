|Трамп в Давосе подписал устав "Совета мира". Лидеры каких стран приехали на церемонию и подписали документ (список)
22:29 22.01.2026
Трамп и представители стран-участниц подписали устав "Совета мира"
Президент США Дональд Трамп заявил, что новая структура "не будет бесполезной" и указал на практическую направленность ее работы
ВИЛЬНЮС, 22 янв – Sputnik. Устав сформированного США "Совета мира" по Газе подписали 20 стран в Давосе.
На самой церемонии присутствовали и подписали документ представители следующих государств (всего 19 стран + США):
США,
Азербайджан,
Аргентина,
Армения,
Бахрейн,
Болгария,
Венгрия,
Индонезия,
Иордания,
Казахстан,
Катар,
Косово (не признано РФ),
Марокко,
Монголия,
ОАЭ,
Пакистан,
Парагвай,
Саудовская Аравия,
Турция,
Узбекистан.
Президент США Дональд Трамп заявил, что "Совет мира" по урегулированию конфликта в секторе Газа может стать одной из самых влиятельных организаций в истории.
"У этого совета есть шанс стать одним из самых влиятельных органов, когда-либо созданных, и для меня огромная честь быть его председателем", - сказал он.
Американский лидер подчеркнул, что новая структура "не будет бесполезной" и указал на практическую направленность ее работы.
"Это не будет пустой тратой времени. Мы слишком часто тратили время на вещи, которые так и не происходили. Здесь все будет происходить - и уже происходит", - заявил Трамп.
По его словам, к инициативе уже присоединились многие страны и интерес к участию в "Совете мира" продолжает расти, поскольку, по его словам, структура "действительно будет иметь значение".
В дальнейшем спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что сформированный США "Совет мира" будет работать не только в Газе, но и в других регионах.
Госсекретарь США Марко Рубио также отметил, что к участию в работе "Совета мира" по Газе могут присоединиться новые страны.
"Я благодарю каждого из лидеров, которые присутствуют здесь сегодня, и все страны, уже подтвердившие участие, а также многих других, которые еще присоединятся", - заявил Рубио в Давосе после церемонии подписания устава "Совета мира" по Газе.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о формировании "Совета мира" для надзора за послевоенным восстановлением сектора Газа. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. В среду спецпосланник президента Стив Уиткофф рассказал о том, что Вашингтон уже получил согласие на участие в работе совета от 20-25 стран.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва даст ответ о предложении вступить в Совет мира после того, как МИД России изучит поступившие документы и проконсультируется со стратегическими партнерами России. В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении Белоруссии к "Совету мира".
Трамп в одном из своих заявлений допустил, что создаваемый США "Совет мира" может прийти на замену ООН, поскольку пока организация "не очень полезна".
В самой же ООН отвергли идею Трампа о создании новой организации для поддержания мира и безопасности. Председатель 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок заявила, что международная организация, центральной задачей и целью которой является поддержание "мира во всем мире", уже существует.