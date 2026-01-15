|ВС РФ активизировались на севере Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 22 января
00:05 23.01.2026
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 22 января в разрезе СВО. Русские войска сложными маршрутами проникают вглубь обороны ВСУ южнее Волчанска. Редакция Readovka рассмотрела программную работу украинской националистки Марии Берлинской с точки зрения определения пути военно-промышленного "развития", по которому намерен пойти Киев.
Маленькие шажки больших намерений
Части ГрВ "Север" ВС РФ на Харьковском направлении добились значительного прогресса. Упорное сопротивление подразделений 57-й ОМПБр ВСУ в селе Вильча было сломлено, а населенный пункт перешел под полный контроль русской армии. Наши войска развивают успех, начав ломать украинскую оборону по восточному берегу Северского Донца. Штурмовики ВС РФ ворвались в Графское и ведут там бои. Согласно имеющимся данным, неприятель предпочел не упорствовать в сражении за населенный пункт и по большей части его оставил заблаговременно до появления наших сил. Это может быть объяснено тем, что село находится непосредственно на берегу реки, а его гарнизон рискует быть сброшенным в воду.
Русская армия выбрала такой путь продвижения не просто так. Южнее Волчанска и села Вильча по направлению к Белому Колодезю местность представляет из себя поля, переходящие в большую балку Земляной Яр, по которой выстроили оборону силы 57-й ОМПБр, поддерживаемые подразделениями НГУ. Местность крайне удобная для обороны, поэтому русская армия даже не пытается атаковать в лоб. Командование ВС РФ решило просто обойти оборонительные рубежи противника. Кроме того, лесные массивы по всей протяженности береговой зоны Северского Донца вплоть до Печенежского водохранилища играют на руку нашим бойцам.
После овладения частью берега вектор атаки ВС РФ может быть смещен. Указанная территория позволяет создавать для ВСУ критические неожиданности, вариантов которых предостаточно.
В приграничной полосе севернее реки Волчья русские штурмовики рывком заняли поселок Круглое и сблизились с селом Нестерное. Вышибание украинских подразделений из 71-й ОЕБр (егерская) с северного берега Волчьей у госграницы продолжается.
Страна на заклание
Украинская бизнесвумен на крови, одна из идеологов "дроновой войны" и медийно активная личность Мария Берлинская написала программную работу в конце 2025 года. Однако достоянием общественности в России она стала только сейчас.
"Наша миссия – технологическая милитаризация украинского общества. Ведь мы находимся в величайшей технологической войне в истории человечества", – приводит ее слова Telegram-канал проекта Victory Drones.
Данный проект является составной частью "информационно-координирующей инфраструктурой" милитаризации Украины вплоть до последнего подвала (это именуется военно-технологическим сообществом). Концепция милитаризации состоит из нескольких тезисов: системного обучения гражданских и военных, а также создания единой аналитической системы. Первое необходимо из-за постоянного обновления средств ведения боевых действий, а второе, по задумке Берлинской, позволит снизить расходы, сократив цепочки между аналитиком и принимающим решения. Цель фактически поставить "народ под ружье", а каждый подвал или гараж превратить в потенциальную производственную площадку для дронов, их комплектующих, боеприпасов и не только.
Публикация Берлинской этой работы связана с тем, что на пост министра обороны незалежной назначен Михаил Федоров, считающийся "технократом" (на самом деле он кибермошенник, неоднократно уличенный в этом) в украинской политической элите. Соответственно, Берлинская закидывает "удочку" в военный бюджет страны, надеясь на получение финансирования.
Несмотря на то, что данная работа де-факто является качественной, но все же саморекламой, важно дать четкую оценку тому, как намеревается сопротивляться противник. Прежде всего, он частично отходит от классических схем и средств ведения боевых действий, а значит, и от сопутствующих им вызовов. Главные проблемы создания массового продукта – это его низкая надежность и эксплуатационные риски для оператора. Прежде всего, речь идет о боеприпасах кустарного производства, они имеют свойство часто делать инвалидами тех, кто их изготовляет или применяет. Украинский "гаражный военпром" находится только на этапе поиска точек технологической унификации всего массива кустарщины. Да и проблема доступности компонентов для "кустарщиков" тормозит процесс.
Так или иначе, неприятель активно ищет, пробует, не боится новизны и инноваций. Проще говоря, Украина четко осознает, что она находится на грани жизни и смерти, а единственный условный шанс что-то предпринять – это технологический прорыв, совмещенный с тотальным масштабированием производства. Разумеется, это означает, что страна и народ осознанно определяются на заклание, хотя об этом прямо не говорится. Кроме того, сам факт того, что все дело отталкивается от такого тандема, как новый министр обороны-"скамщик" и "медиабанда" в составе Берлинской, Притулы и Стерненко, дает основания полагать, что дело так до ума доведено и не будет. Настоящий результат в проектах такого уровня и направления несовместим ни с коррупцией, ни с хищениями даже на "копiйку".
Вчера, 21 января, главным событием дня стало расширение присутствия ударных сил ВС РФ на западном берегу реки Гайчур.