ВС РФ активизировались на севере Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 22 января

00:05 23.01.2026

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 22 января в разрезе СВО. Русские войска сложными маршрутами проникают вглубь обороны ВСУ южнее Волчанска. Редакция Readovka рассмотрела программную работу украинской националистки Марии Берлинской с точки зрения определения пути военно-промышленного "развития", по которому намерен пойти Киев.



