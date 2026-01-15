 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 23.01.2026
03:57  Затея Трампа с "Советом мира" унижает Китай, - Юрий Тавровский
02:56  НГ: Союз Узбекистана и Таджикистана дает трещину
01:59  Индийский Центробанк предлагает связать цифровые валюты стран БРИКС
00:23  МК: что скрывается за кремлевским троллингом Европы
00:05  ВС РФ активизировались на севере Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 22 января
Четверг, 22.01.2026
22:29  Трамп в Давосе подписал устав "Совета мира". Лидеры каких стран приехали на церемонию и подписали документ (список)
20:18  В Казахстане построят четыре новых фармзавода за $400 млн.
17:07  Президент Туркменистана сменил главу Государственной пограничной службы
15:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 21.01.2026
01:03  Дания подавится, если получит от США $700 ярдов за Гренландию
00:05  ВС РФ усилили атакующую группировку на западном берегу Гайчура – итоговая сводка Readovka за 21 января
Среда, 21.01.2026
21:48  Второй президент США, погибший в результате покушения, - П.В.Густерин
15:08  Казахстанская нефть: К трудностями на КТК добавилась авария на месторождении Тенгиз
14:03  В ООН объявили о наступлении "эры глобального водного банкротства"
13:06  Известия: Трамп не собирается аннексировать Канаду вопреки заявлениям. И вот почему
12:38  Медет Таиров стал зам.председателя Национального банка Кыргызстана
02:33  Курултай в Казахстане. Как Токаев держит карты при себе: анализ эксперта
01:15  Объем торговли между Китаем и Центральной Азией в 2025 году превысил $100 млрд
00:05  Русские войска готовятся блокировать Боровскую группировку ВСУ – итоговая сводка Readovka за 20 января
Вторник, 20.01.2026
22:25  Монголия и КНР договорились сотрудничать в строительстве газопровода из РФ
16:34  Сергей Лавров изложил официальную позицию России по партнерству со странами Центральной Азии (видео)
12:04  Киргизия. Председателем Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений назначен Талантбек Ташибеков
10:09  Как США покупали земли других стран на протяжении веков
03:31  Президент Садыр Жапаров о причинах необходимости замены водительских удостоверений
02:07  Ареал МТК "Север – Юг" расширяется на Средний Восток и бассейн Красного моря, - Алексей Балиев
01:18  ПРАЙМ: "Валюты больше не будет". Доллар начал обвальное падение
00:05  Русские войска разваливают оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 января
Понедельник, 19.01.2026
22:44  В Кыргызстане сломался институт семьи? Депутаты обсуждают реформу алиментов
17:21  В Узбекистане началась единая перепись населения и ресурсов сельского хозяйства
16:19  Трамп направил приглашения выступить в его "Совета мира" лидерам около 60 стран (список)
15:35  Правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития животноводства до 2030 года
14:56  Цены на золото и серебро подскочили до рекордных максимумов из-за спора о Гренландии
14:53  Варианты Трампа в Гренландии – от "честной покупки" и "Крыма 2.0" до "восстания эскимосов", - Дмитрий Минин
03:01  Узбекистан создает "цифровой щит" на своих рубежах, - Виктория Панфилова
01:56  Эрдоган представил "Видение тюркского мира"
00:05  За минувшую неделю ВС РФ добились серьезных успехов сразу на нескольких направлениях СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 18.01.2026
20:07  Духовное управление мусульман Казахстана запустит "Imam AI" для ответов на вопросы верующих
16:20  В Таджикистане на сотнях гектаров посажен саксаул с целью предотвращения последствий изменения климата
14:39  Как борьба со смогом в Улан-Баторе стала бизнесом в Монголии (уроки истории)
03:45  Совет мира вместо ООН: Трамп продает абонементы на управление земным шаром
01:38  Sohu(Китай): Россия может помочь Ирану потопить американский авианосец
00:05  ВС РФ освободили населенные пункты Приволье и Прилуки
Суббота, 17.01.2026
22:30  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Минобороны и других силовых ведомствах
16:38  События в Иране: "восстание" за наличный расчет, - Сергей Кожемякин
15:39  Turkmen Serdar: Оппозиция обсуждает похищение Трампом туркменских Аркадагов вместе с газом. Пора звать ОДКБ?
14:59  МЧС Казахстана о Правилах безопасности при Крещенских купаниях (видео)
01:22  Дональд Трамп монетизированный, или Американский культ личности, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ угрожают снабжению ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 16 января
Пятница, 16.01.2026
16:32  Заявление ШОС по ситуации в Иране
15:57  Опасен ли Roblox для детей: депутат обратилась к правительству Казахстана
05:21  Китайский крот в Лондоне. Шпионский скандал вокруг строительства нового посольства КНР
04:28  Тот ли это Мадуро? Кого американские спецслужбы ищут на венесуэльских танкерах, - Алексей Гончаров
01:01  Выступление Постпреда России на заседании СБ ООН по ситуации в Иране
00:05  Русские войска успешно разваливают укрепрайон противника, прикрывающий Константиновку – итоговая сводка Readovka за 15 января
Четверг, 15.01.2026
23:17  10 самых важных дат истории Семипалатинска, - П.В.Густерин
16:02  "Национализация" ФРС может вызвать эффект домино, когда главам ЦБ придется работать в интересах своих стран
15:40  Китай призывает к политическому урегулированию украинского кризиса, которое устранит коренные причины конфликта
15:22  В Таджикистане в конце января отметят праздник Сада - за 50 дней до Навруза
15:00  Ученые Казахстана оцифровали крупнейший комплекс наскальных росписей Центральной Азии
14:52  На долю Китая приходится более 80 процентов внешней торговли Монголии
03:30  Рост охвата детей религиозным образованием: чем это чревато для Казахстана?
ВС РФ активизировались на севере Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 22 января
00:05 23.01.2026

ВС РФ активизировались на севере Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 22 января

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 22 января в разрезе СВО. Русские войска сложными маршрутами проникают вглубь обороны ВСУ южнее Волчанска. Редакция Readovka рассмотрела программную работу украинской националистки Марии Берлинской с точки зрения определения пути военно-промышленного "развития", по которому намерен пойти Киев.



Маленькие шажки больших намерений

Части ГрВ "Север" ВС РФ на Харьковском направлении добились значительного прогресса. Упорное сопротивление подразделений 57-й ОМПБр ВСУ в селе Вильча было сломлено, а населенный пункт перешел под полный контроль русской армии. Наши войска развивают успех, начав ломать украинскую оборону по восточному берегу Северского Донца. Штурмовики ВС РФ ворвались в Графское и ведут там бои. Согласно имеющимся данным, неприятель предпочел не упорствовать в сражении за населенный пункт и по большей части его оставил заблаговременно до появления наших сил. Это может быть объяснено тем, что село находится непосредственно на берегу реки, а его гарнизон рискует быть сброшенным в воду.

Русская армия выбрала такой путь продвижения не просто так. Южнее Волчанска и села Вильча по направлению к Белому Колодезю местность представляет из себя поля, переходящие в большую балку Земляной Яр, по которой выстроили оборону силы 57-й ОМПБр, поддерживаемые подразделениями НГУ. Местность крайне удобная для обороны, поэтому русская армия даже не пытается атаковать в лоб. Командование ВС РФ решило просто обойти оборонительные рубежи противника. Кроме того, лесные массивы по всей протяженности береговой зоны Северского Донца вплоть до Печенежского водохранилища играют на руку нашим бойцам.

После овладения частью берега вектор атаки ВС РФ может быть смещен. Указанная территория позволяет создавать для ВСУ критические неожиданности, вариантов которых предостаточно.

В приграничной полосе севернее реки Волчья русские штурмовики рывком заняли поселок Круглое и сблизились с селом Нестерное. Вышибание украинских подразделений из 71-й ОЕБр (егерская) с северного берега Волчьей у госграницы продолжается.

Страна на заклание

Украинская бизнесвумен на крови, одна из идеологов "дроновой войны" и медийно активная личность Мария Берлинская написала программную работу в конце 2025 года. Однако достоянием общественности в России она стала только сейчас.

"Наша миссия – технологическая милитаризация украинского общества. Ведь мы находимся в величайшей технологической войне в истории человечества", – приводит ее слова Telegram-канал проекта Victory Drones.

Данный проект является составной частью "информационно-координирующей инфраструктурой" милитаризации Украины вплоть до последнего подвала (это именуется военно-технологическим сообществом). Концепция милитаризации состоит из нескольких тезисов: системного обучения гражданских и военных, а также создания единой аналитической системы. Первое необходимо из-за постоянного обновления средств ведения боевых действий, а второе, по задумке Берлинской, позволит снизить расходы, сократив цепочки между аналитиком и принимающим решения. Цель фактически поставить "народ под ружье", а каждый подвал или гараж превратить в потенциальную производственную площадку для дронов, их комплектующих, боеприпасов и не только.

Публикация Берлинской этой работы связана с тем, что на пост министра обороны незалежной назначен Михаил Федоров, считающийся "технократом" (на самом деле он кибермошенник, неоднократно уличенный в этом) в украинской политической элите. Соответственно, Берлинская закидывает "удочку" в военный бюджет страны, надеясь на получение финансирования.

Несмотря на то, что данная работа де-факто является качественной, но все же саморекламой, важно дать четкую оценку тому, как намеревается сопротивляться противник. Прежде всего, он частично отходит от классических схем и средств ведения боевых действий, а значит, и от сопутствующих им вызовов. Главные проблемы создания массового продукта – это его низкая надежность и эксплуатационные риски для оператора. Прежде всего, речь идет о боеприпасах кустарного производства, они имеют свойство часто делать инвалидами тех, кто их изготовляет или применяет. Украинский "гаражный военпром" находится только на этапе поиска точек технологической унификации всего массива кустарщины. Да и проблема доступности компонентов для "кустарщиков" тормозит процесс.

Так или иначе, неприятель активно ищет, пробует, не боится новизны и инноваций. Проще говоря, Украина четко осознает, что она находится на грани жизни и смерти, а единственный условный шанс что-то предпринять – это технологический прорыв, совмещенный с тотальным масштабированием производства. Разумеется, это означает, что страна и народ осознанно определяются на заклание, хотя об этом прямо не говорится. Кроме того, сам факт того, что все дело отталкивается от такого тандема, как новый министр обороны-"скамщик" и "медиабанда" в составе Берлинской, Притулы и Стерненко, дает основания полагать, что дело так до ума доведено и не будет. Настоящий результат в проектах такого уровня и направления несовместим ни с коррупцией, ни с хищениями даже на "копiйку".

Вчера, 21 января, главным событием дня стало расширение присутствия ударных сил ВС РФ на западном берегу реки Гайчур.

Источник - Readovka
