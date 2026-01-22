Индийский Центробанк предлагает связать цифровые валюты стран БРИКС

01:59 23.01.2026

По информации Reuters, Резервный банк Индии (RBI) выступил с инициативой, предложив правительству сделать вопрос о создании единой системы цифровых валют центральных банков (CBDC) ключевым пунктом повестки саммита БРИКС 2026 года. Индия, принимающая саммит в этом году, надеется, что в случае одобрения предложения, тема интеграции цифровых валют стран-участниц альянса впервые станет предметом столь масштабного обсуждения, открывая новую эру финансового сотрудничества.



Агентство уточняет, что речь идет не о создании некоего унифицированного денежного знака, а об интеграции, о технологической и институциональной настройке уже существующих национальных CBDC. Одним из вероятных решений видится использование двусторонних валютных своп-линий между центральными банками, с проведением расчетов на еженедельной или даже ежемесячной основе.



Инициатива основана на декларацию саммита БРИКС 2025 года в Рио-де-Жанейро, где страны-участницы провозгласили курс на интеграцию национальных платежных систем. Эта стратегическая цель призвана многократно повысить скорость и удобство трансграничных операций, открывая новые горизонты для международной торговли и многостороннего сотрудничества.



Резервный банк Индии (RBI) ранее заявил о своем стремлении связать цифровую рупию с цифровыми валютами центробанков (CBDC) других государств. Этот амбициозный план предполагает ускорение расчетов и укрепление позиций индийской валюты на мировой арене. При этом RBI особо подчеркивает, что данные шаги не являются частью политики дедолларизации, а направлены исключительно на повышение эффективности и конкурентоспособности национальной финансовой системы.



Ключевая задача проекта заключается в согласовании технологических платформ и нормативного регулирования между странами-участницами. Для управления возможными торговыми дисбалансами предполагается задействовать утонченный механизм двусторонних валютных свопов, управляемых центральными банками.



Предложение будет представлено лидерам стран БРИКС в 2026 году. В случае принятия, оно станет эпохальным шагом на пути к дедолларизации мировой экономики, предоставляя странам БРИКС возможность осуществлять прямые расчеты в сфере торговли и туризма, минуя вездесущий доллар. Тем самым будет заложен краеугольный камень для возведения альтернативной финансовой архитектуры.



В настоящее время все пять ключевых участников БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР – реализуют пилотные проекты CBDC. По информации Reuters, цифровая рупия (e-rupee) запущена в декабре 2022 г. и уже привлекла около 7 млн розничных пользователей. Китай, в свою очередь, также заявлял о намерении расширять международное использование цифрового юаня.



Попытки России и Индии наладить более тесную торговлю в национальных валютах упирались в барьеры. Россия, в частности, столкнулась с проблемой избыточного накопления индийских рупий, применение которых оказалось весьма ограниченным. Это обстоятельство вынудило Резервный банк Индии (RBI) разрешить инвестирование этих средств в местные облигации, что стало своеобразным выходом из сложившейся ситуации.



Цифровой рубль. По информации аналитического издания Frank Media, "Банк России также готовит к запуску цифровую валюту центрального банка – цифровой рубль. Он станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными средствами и не будет иметь физической формы. Один цифровой рубль будет полностью эквивалентен обычному рублю – как наличному, так и находящемуся на банковском счете". Введение цифрового рубля запланировано поэтапно. С 1 сентября 2026 года возможность проводить операции с ним должны будут предоставить крупнейшие банки и крупные торговые компании с годовой выручкой свыше 120 млн рублей.



Реакция США. Инициатива Центробанка Индии скорее всего вызовет негативную реакцию в Белом доме. США ранее предупреждали, что против шагов по обходу доллара, президент Дональд Трамп называл БРИКС "антиамериканским" альянсом и угрожал ввести пошлины против стран, сближающихся с блоком.



Геополитическая обстановка и стремление к большей финансовой независимости подталкивают страны БРИКС к более решительным действиям. Укрепление экономических связей внутри блока, развитие альтернативных платежных систем и снижение зависимости от доллара становятся ключевыми задачами.



Но даже частичный успех в этом направлении может оказать существенное влияние на мировую экономическую систему, усилив роль развивающихся стран и создав более сбалансированную финансовую архитектуру.



БРИКС, несмотря на внутренние разногласия, демонстрирует стремление и готовность бросить вызов сложившемуся доминированию доллара. Время покажет, насколько успешными окажутся их усилия, но сам факт обсуждения и реализации подобных инициатив свидетельствует о серьезных изменениях в расстановке сил в мировой политике и экономике.



Соб. корр. ФСК