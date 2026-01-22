 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 23.01.2026
Четверг, 22.01.2026
Среда, 21.01.2026
Вторник, 20.01.2026
Понедельник, 19.01.2026
Воскресенье, 18.01.2026
Суббота, 17.01.2026
Пятница, 16.01.2026
Четверг, 15.01.2026
Индийский Центробанк предлагает связать цифровые валюты стран БРИКС
01:59 23.01.2026

22.01.2026 | Обзор событий

По информации Reuters, Резервный банк Индии (RBI) выступил с инициативой, предложив правительству сделать вопрос о создании единой системы цифровых валют центральных банков (CBDC) ключевым пунктом повестки саммита БРИКС 2026 года. Индия, принимающая саммит в этом году, надеется, что в случае одобрения предложения, тема интеграции цифровых валют стран-участниц альянса впервые станет предметом столь масштабного обсуждения, открывая новую эру финансового сотрудничества.

Агентство уточняет, что речь идет не о создании некоего унифицированного денежного знака, а об интеграции, о технологической и институциональной настройке уже существующих национальных CBDC. Одним из вероятных решений видится использование двусторонних валютных своп-линий между центральными банками, с проведением расчетов на еженедельной или даже ежемесячной основе.

Инициатива основана на декларацию саммита БРИКС 2025 года в Рио-де-Жанейро, где страны-участницы провозгласили курс на интеграцию национальных платежных систем. Эта стратегическая цель призвана многократно повысить скорость и удобство трансграничных операций, открывая новые горизонты для международной торговли и многостороннего сотрудничества.

Резервный банк Индии (RBI) ранее заявил о своем стремлении связать цифровую рупию с цифровыми валютами центробанков (CBDC) других государств. Этот амбициозный план предполагает ускорение расчетов и укрепление позиций индийской валюты на мировой арене. При этом RBI особо подчеркивает, что данные шаги не являются частью политики дедолларизации, а направлены исключительно на повышение эффективности и конкурентоспособности национальной финансовой системы.

Ключевая задача проекта заключается в согласовании технологических платформ и нормативного регулирования между странами-участницами. Для управления возможными торговыми дисбалансами предполагается задействовать утонченный механизм двусторонних валютных свопов, управляемых центральными банками.

Предложение будет представлено лидерам стран БРИКС в 2026 году. В случае принятия, оно станет эпохальным шагом на пути к дедолларизации мировой экономики, предоставляя странам БРИКС возможность осуществлять прямые расчеты в сфере торговли и туризма, минуя вездесущий доллар. Тем самым будет заложен краеугольный камень для возведения альтернативной финансовой архитектуры.

В настоящее время все пять ключевых участников БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР – реализуют пилотные проекты CBDC. По информации Reuters, цифровая рупия (e-rupee) запущена в декабре 2022 г. и уже привлекла около 7 млн розничных пользователей. Китай, в свою очередь, также заявлял о намерении расширять международное использование цифрового юаня.

Попытки России и Индии наладить более тесную торговлю в национальных валютах упирались в барьеры. Россия, в частности, столкнулась с проблемой избыточного накопления индийских рупий, применение которых оказалось весьма ограниченным. Это обстоятельство вынудило Резервный банк Индии (RBI) разрешить инвестирование этих средств в местные облигации, что стало своеобразным выходом из сложившейся ситуации.

Цифровой рубль. По информации аналитического издания Frank Media, "Банк России также готовит к запуску цифровую валюту центрального банка – цифровой рубль. Он станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными средствами и не будет иметь физической формы. Один цифровой рубль будет полностью эквивалентен обычному рублю – как наличному, так и находящемуся на банковском счете". Введение цифрового рубля запланировано поэтапно. С 1 сентября 2026 года возможность проводить операции с ним должны будут предоставить крупнейшие банки и крупные торговые компании с годовой выручкой свыше 120 млн рублей.

Реакция США. Инициатива Центробанка Индии скорее всего вызовет негативную реакцию в Белом доме. США ранее предупреждали, что против шагов по обходу доллара, президент Дональд Трамп называл БРИКС "антиамериканским" альянсом и угрожал ввести пошлины против стран, сближающихся с блоком.

Геополитическая обстановка и стремление к большей финансовой независимости подталкивают страны БРИКС к более решительным действиям. Укрепление экономических связей внутри блока, развитие альтернативных платежных систем и снижение зависимости от доллара становятся ключевыми задачами.

Но даже частичный успех в этом направлении может оказать существенное влияние на мировую экономическую систему, усилив роль развивающихся стран и создав более сбалансированную финансовую архитектуру.

БРИКС, несмотря на внутренние разногласия, демонстрирует стремление и готовность бросить вызов сложившемуся доминированию доллара. Время покажет, насколько успешными окажутся их усилия, но сам факт обсуждения и реализации подобных инициатив свидетельствует о серьезных изменениях в расстановке сил в мировой политике и экономике.

Соб. корр. ФСК

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769122740


