НГ: Союз Узбекистана и Таджикистана дает трещину

Союз Узбекистана и Таджикистана дает трещину

02:56 23.01.2026

Ташкент и Душанбе заговорили на языке торговых ультиматумов



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

22.01.2026



Власти Узбекистана и Таджикистана, защищая внутренних производителей, запустили маховик взаимных таможенных санкций. Резкий рост стоимости оформления товаров превратил рынок стройматериалов в поле боя, где каждая "зеркальная мера" бьет по карману потребителя. На фоне стратегического сближения экономические барьеры между государствами продолжают расти.



Вице-премьер правительства Узбекистана Жамшид Ходжаев на встрече с представителями деловых кругов, главами дипмиссий и руководителями профильных ведомств заявил о готовности к ответным мерам в связи с барьерами для узбекского экспорта. Особое беспокойство вызывает ситуация на таджикском направлении: производители стройматериалов жалуются на применение таможенных "резервных схем", которые включают в себя дополнительную проверку, что приводит к увеличению времени и стоимости оформления.



Несмотря на союзнический статус стран, такие административные маневры повышают стоимость узбекской продукции на 15%, лишая ее конкурентных преимуществ.



Напомним, в апреле 2024 года президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон подписали договор о союзнических отношениях. "Для Узбекистана Таджикистан – самый близкий, надежный и испытанный веками стратегический партнер. Братские узбекские и таджикские народы неразрывно связаны крепкими узами многовековой дружбы. Нас сближают общие история, культурные и духовные ценности, традиции и обычаи", – заявил Шавкат Мирзиеев по итогам переговоров с Эмомали Рахмоном (см. "НГ" от 21.04.24).



Главы двух государств обсудили все аспекты двустороннего сотрудничества и договорились работать над механизмами приграничной торговли и торговой инфраструктуры для доведения товарооборота до 2 млрд долл. По итогам 11 месяцев 2025 года товарооборот достиг отметки в 737,9 млн долл.



Впрочем, нынешний случай не первый, когда страны региона защищают своего производителя. Хотя между странами подписано в 2018 году соглашение о свободной торговле. Стороны взяли на себя обязательства не применять таможенные пошлины, налоги и сборы, а также не вводить количественные ограничения на экспорт/импорт товаров, проходящих с таможенной территории одной из договаривающихся стран (см. "НГ" от 10.07.18).



Но когда речь идет о защите собственного рынка, о соглашениях, по всей видимости, забывается. Так, власти Узбекистана в ноябре минувшего года повысили стоимость таможенного оформления поставляемого из Таджикистана цемента почти в девять раз. Таможенники Узбекистана требовали с соседей за оформление каждой тонны цемента 300 долл. До этого данные сборы составляли 35 долл. за тонну. Новые сборы сделали таджикскую продукцию неконкурентоспособной на узбекском рынке, сообщала "Азия плюс".



Таджикская сторона, в свою очередь, внедрила с 1 декабря 2025 года дополнительный платеж в размере 150 долл. за каждую тонну узбекской керамической плитки. Кроме того, была установлена базовая оценочная стоимость в 300 долл. за цемент, что полностью ломает ценообразование.



"Математика получается удручающая. Если раньше совокупная стоимость партии товара, включая логистические расходы и пошлины, варьировалась в пределах 2000 долл., то теперь эта цифра сильно взлетела", – сообщил на встрече временно исполняющий обязанности председателя правления ассоциации "Узпромстройматериалы" Илес Рахимов. Он также подчеркнул, что попытки урегулировать вопрос через прямые обращения бизнеса в правительство и администрацию Таджикистана не принесли плодов. Переписка длится уже два месяца, но ограничительные меры продолжают действовать, несмотря на просьбы их отменить.



Реакция вице-премьера Жамшида Ходжаева на эти данные была жесткой и недвусмысленной. Чиновник поручил задействовать все доступные дипломатические и таможенные рычаги. "Мы примем зеркальные меры, если такая практика продолжится", – заявил Ходжаев, обращаясь к послу Узбекистана в Таджикистане Эргашу Шоисматову с требованием передать соответствующий сигнал официальному Душанбе.



Вопросы более тесной региональной кооперации обсуждают главы государств на ежегодных неформальных саммитах лидеров стран Центральной Азии. Последнее такое мероприятие прошло в Ташкенте в ноябре 2025 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева. Но пока странам региона не удается решить вопросы кооперации.



"Учитывая груз накопленных противоречий и существенные различия в политических и экономических системах стран Центральной Азии, путь к региональному партнерству обещает быть тернистым. Разрыв в моделях государственного регулирования неизбежно усложняет процесс сближения. Текущие торговые споры подтверждают: национальные экономики адаптировались к рынку и теперь активно используют заградительные меры для защиты внутреннего производителя и развития собственной индустрии. Очевидно, что дорога к реальной региональной кооперации будет долгой и потребует решения глубоких системных проблем", – сказал "НГ" директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев.



По мнению эксперта, ситуация в отношениях Ташкента и Душанбе вписывается в общую региональную канву, где стратегическое партнерство часто соседствует с жестким протекционизмом. Примеры узбекско-казахстанских тарифных войн и взаимных запретов на экспорт горюче-смазочных материалов или сельхозпродукции подтверждают: национальные интересы остаются приоритетом. Каждая страна региона, руководствуясь собственной логикой, вводит временные или постоянные ограничения, из-за чего лозунги о единстве региона нередко сталкиваются с суровыми реалиями рынка.



Более сложная ситуация складывается с Туркменистаном, который до сих пор не отменил въездные визы для соседей по региону.



"Региональная кооперация – это сложный процесс, который растянется на годы. Пока страны Центральной Азии слишком далеко разошлись в своих путях развития, чтобы всерьез обсуждать наднациональные структуры. Сейчас главное – сохранить формат консультаций. Искусственное ускорение интеграции вместо позитивных результатов может породить лишь мертворожденные союзы. Ситуацию осложняет и внешнее давление, которое не способствует доверию", – считает Эргашев.



По его словам, протекционизм и тарифные барьеры, вводимые на высшем уровне, – это не случайность, а прагматичная попытка защитить свои рынки и производственные мощности. В экономике каждый играет за себя, стремясь продавать больше, чем покупать. Это столкновение национальных интересов абсолютно естественно. Руководители стран понимают: если сегодня не защитить свое производство, завтра экономические проблемы неизбежно перерастут в политические кризисы внутри страны.