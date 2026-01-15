Затея Трампа с "Советом мира" унижает Китай, - Юрий Тавровский

03:57 23.01.2026

Затея Трампа с "Советом мира" унижает Китай



Политический "блицкриг" хозяина Белого дома должен сплотить Москву и Пекин



Еще не до конца объясненная и оформленная инициатива президента США Дональда Трампа о создании Совета мира уже отражается на международной обстановке. Вашингтон не только на деле, но и на словах берет на себя роль главной мировой державы. Он по собственной прихоти бомбит суверенные государства, берет в плен глав государств, аннексирует чужие земли, определяет "удельный вес" своих союзников и противников.



Так, например, проявлением подлинного отношения к Китаю стала демонстративная затяжка приглашения войти в Совет мира. Таким образом Белый дом в соответствии с пословицей "добавил оскорбление к увечью" ("To add insult to injury"). Поставив под угрозу жизненно важные поставки нефти из Ирана и Венесуэлы, Вашингтон пытается еще и создать дипломатическую блокаду Пекина. Он добился сведения к минимуму участия китайской дипломатии в урегулировании украинского кризиса. Он объявил "новую доктрину Монро", пообещав превратить в свою монопольную сферу влияния всю Латинскую Америку, где КНР ценой огромных финансовых вложений создала прочные экономические и политические позиции. Затянув паузу с приглашением Пекина в состав Совета мира, США ставят под вопрос участие КНР в восстановлении Газы, а следовательно, дальнейшее развитие ситуации на Ближнем Востоке.



Выступив с эффектной идеей создания Совета мира, Дональд Трамп делает вид, что не знаком с инициативой председателя Си Цзиньпина о создании "Сообщества единой судьбы человечества", вот уже более десяти лет активно продвигаемой китайской дипломатией и пропагандой. Он игнорирует также четыре глобальные концепции китайского лидера, развивающие и детализирующие эту инициативу. Приписываемое Трампу стремление заменить ООН на Совет мира также диаметрально противоположно стремлению Китая сохранить "ооноцентричную" систему мирового порядка.



Само собой разумеется, Трампу вряд ли удастся реализовать все свои замыслы. Китай остается второй экономикой мира. Китай обладает огромной совокупной мощью, включающей ракетно-ядерный потенциал. Китайская дипломатия и "мягкая сила" после четырех десятилетий следования в фарватере Запада стали самостоятельной величиной в мире за время правления Си Цзиньпина. Глобальные позиции Китая укрепились благодаря новым отношениям "всеобъемлющего стратегического партнерства" с Россией. Важную роль играет инициатива Си Цзиньпина "Пояс и путь", сделавшая КНР влиятельным партнером для десятков стран Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. Глобальные позиции укрепляют такие созданные при активном участии Китая организации, как ШОС и БРИКС. Правда, увлекшись ростом числа членов, эти организации недостаточно внимания уделяют созданию эффективных институтов взаимодействия, особенно в областях финансов и безопасности. Не исключено, что именно замедление динамики во взаимодействии ведущих стран ШОС и БРИКС подтолкнуло Вашингтон к попыткам перехватить инициативу в строительстве нового мирового порядка.



"Дипломатический блицкриг" Дональда Трампа еще далек от завершения или даже замедления. Он начался с реформирования внешнеполитического аппарата самих США. Было ликвидировано влиятельное и дорогостоящее Агентство международного сотрудничества. Проведены массовые чистки в Госдепартаменте, ЦРУ, Пентагоне. Реализация важнейших инициатив 47-го президента США перешла из рук кадровых дипломатов и разведчиков к лично преданным друзьям и родственникам, возведенным в ранг "специальных представителей". Даже глава Государственного департамента стал отходить на второй план на ключевых направлениях трамповского блицкрига. Именно так произошло и с созданием Совета мира.



Опытный бизнесмен Дональд Трамп ощутил потребность мирового сообщества в создании новых эффективных глобальных структур управления взамен обветшавших трибун для упражнений в дипломатическом красноречии и множительных аппаратов по производству бессильных резолюций. Чутье не подвело Трампа. Его инновационный продукт под названием Совет мира стал пользоваться повышенным спросом на рынке. Поэтому первоначально объявленные рамки восстановления разрушенной Газы наверняка будут расширены. Многое будет зависеть от скорости конвертации идеи Совета мира в работоспособные институты, создания структур управления и контроля за собираемыми огромными средствами. Уже сейчас понятно, что сумма "членских билетов" в 1 млрд долларов для каждого участника намного перекроет бюджет ООН.



В этих условиях Москве и Пекину стоит переосмыслить темпы развития ШОС и БРИКС, в которых они играют ключевую роль. Рост притягательности этих интеграционных объединений в последние годы также объясняется потребностью разных стран мира в новых формах мирового управления, которые давали бы им возможность синергии экономического развития при сохранении политического суверенитета. "Ахиллесовой пятой" этих объединений как раз и является дефицит управленческих структур, институтов развития, механизмов обеспечения безопасности. Попытка исправить положение была сделана 3 сентября 2025 года на саммите ШОС в Тяньцзине. Тогда были приняты решения о создании Банка ШОС и центров противодействия общим угрозам. Само собой разумеется, выработка решений о новых институтах ШОС и БРИКС, а также их безотлагательной реализации будет сильно зависеть от Москвы и Пекина.



"Блицкриг Трампа" должен не разъединить нас, а упрочить взаимопонимание руководителей двух стран, взаимодействие политических и экономических элит. Иначе Вашингтон станет пытаться унижать то Пекин, то Москву, навязывать им свою политическую волю.



Юрий Тавровский

востоковед, китаист