 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 23.01.2026
03:57  Затея Трампа с "Советом мира" унижает Китай, - Юрий Тавровский
02:56  НГ: Союз Узбекистана и Таджикистана дает трещину
01:59  Индийский Центробанк предлагает связать цифровые валюты стран БРИКС
00:23  МК: что скрывается за кремлевским троллингом Европы
00:05  ВС РФ активизировались на севере Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 22 января
Четверг, 22.01.2026
22:29  Трамп в Давосе подписал устав "Совета мира". Лидеры каких стран приехали на церемонию и подписали документ (список)
20:18  В Казахстане построят четыре новых фармзавода за $400 млн.
17:07  Президент Туркменистана сменил главу Государственной пограничной службы
15:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 21.01.2026
01:03  Дания подавится, если получит от США $700 ярдов за Гренландию
00:05  ВС РФ усилили атакующую группировку на западном берегу Гайчура – итоговая сводка Readovka за 21 января
Среда, 21.01.2026
21:48  Второй президент США, погибший в результате покушения, - П.В.Густерин
15:08  Казахстанская нефть: К трудностями на КТК добавилась авария на месторождении Тенгиз
14:03  В ООН объявили о наступлении "эры глобального водного банкротства"
13:06  Известия: Трамп не собирается аннексировать Канаду вопреки заявлениям. И вот почему
12:38  Медет Таиров стал зам.председателя Национального банка Кыргызстана
02:33  Курултай в Казахстане. Как Токаев держит карты при себе: анализ эксперта
01:15  Объем торговли между Китаем и Центральной Азией в 2025 году превысил $100 млрд
00:05  Русские войска готовятся блокировать Боровскую группировку ВСУ – итоговая сводка Readovka за 20 января
Вторник, 20.01.2026
22:25  Монголия и КНР договорились сотрудничать в строительстве газопровода из РФ
16:34  Сергей Лавров изложил официальную позицию России по партнерству со странами Центральной Азии (видео)
12:04  Киргизия. Председателем Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений назначен Талантбек Ташибеков
10:09  Как США покупали земли других стран на протяжении веков
03:31  Президент Садыр Жапаров о причинах необходимости замены водительских удостоверений
02:07  Ареал МТК "Север – Юг" расширяется на Средний Восток и бассейн Красного моря, - Алексей Балиев
01:18  ПРАЙМ: "Валюты больше не будет". Доллар начал обвальное падение
00:05  Русские войска разваливают оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 января
Понедельник, 19.01.2026
22:44  В Кыргызстане сломался институт семьи? Депутаты обсуждают реформу алиментов
17:21  В Узбекистане началась единая перепись населения и ресурсов сельского хозяйства
16:19  Трамп направил приглашения выступить в его "Совета мира" лидерам около 60 стран (список)
15:35  Правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития животноводства до 2030 года
14:56  Цены на золото и серебро подскочили до рекордных максимумов из-за спора о Гренландии
14:53  Варианты Трампа в Гренландии – от "честной покупки" и "Крыма 2.0" до "восстания эскимосов", - Дмитрий Минин
03:01  Узбекистан создает "цифровой щит" на своих рубежах, - Виктория Панфилова
01:56  Эрдоган представил "Видение тюркского мира"
00:05  За минувшую неделю ВС РФ добились серьезных успехов сразу на нескольких направлениях СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 18.01.2026
20:07  Духовное управление мусульман Казахстана запустит "Imam AI" для ответов на вопросы верующих
16:20  В Таджикистане на сотнях гектаров посажен саксаул с целью предотвращения последствий изменения климата
14:39  Как борьба со смогом в Улан-Баторе стала бизнесом в Монголии (уроки истории)
03:45  Совет мира вместо ООН: Трамп продает абонементы на управление земным шаром
01:38  Sohu(Китай): Россия может помочь Ирану потопить американский авианосец
00:05  ВС РФ освободили населенные пункты Приволье и Прилуки
Суббота, 17.01.2026
22:30  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Минобороны и других силовых ведомствах
16:38  События в Иране: "восстание" за наличный расчет, - Сергей Кожемякин
15:39  Turkmen Serdar: Оппозиция обсуждает похищение Трампом туркменских Аркадагов вместе с газом. Пора звать ОДКБ?
14:59  МЧС Казахстана о Правилах безопасности при Крещенских купаниях (видео)
01:22  Дональд Трамп монетизированный, или Американский культ личности, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ угрожают снабжению ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 16 января
Пятница, 16.01.2026
16:32  Заявление ШОС по ситуации в Иране
15:57  Опасен ли Roblox для детей: депутат обратилась к правительству Казахстана
05:21  Китайский крот в Лондоне. Шпионский скандал вокруг строительства нового посольства КНР
04:28  Тот ли это Мадуро? Кого американские спецслужбы ищут на венесуэльских танкерах, - Алексей Гончаров
01:01  Выступление Постпреда России на заседании СБ ООН по ситуации в Иране
00:05  Русские войска успешно разваливают укрепрайон противника, прикрывающий Константиновку – итоговая сводка Readovka за 15 января
Четверг, 15.01.2026
23:17  10 самых важных дат истории Семипалатинска, - П.В.Густерин
16:02  "Национализация" ФРС может вызвать эффект домино, когда главам ЦБ придется работать в интересах своих стран
15:40  Китай призывает к политическому урегулированию украинского кризиса, которое устранит коренные причины конфликта
15:22  В Таджикистане в конце января отметят праздник Сада - за 50 дней до Навруза
15:00  Ученые Казахстана оцифровали крупнейший комплекс наскальных росписей Центральной Азии
14:52  На долю Китая приходится более 80 процентов внешней торговли Монголии
03:30  Рост охвата детей религиозным образованием: чем это чревато для Казахстана?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Затея Трампа с "Советом мира" унижает Китай, - Юрий Тавровский
03:57 23.01.2026

Затея Трампа с "Советом мира" унижает Китай

Политический "блицкриг" хозяина Белого дома должен сплотить Москву и Пекин

Еще не до конца объясненная и оформленная инициатива президента США Дональда Трампа о создании Совета мира уже отражается на международной обстановке. Вашингтон не только на деле, но и на словах берет на себя роль главной мировой державы. Он по собственной прихоти бомбит суверенные государства, берет в плен глав государств, аннексирует чужие земли, определяет "удельный вес" своих союзников и противников.

Так, например, проявлением подлинного отношения к Китаю стала демонстративная затяжка приглашения войти в Совет мира. Таким образом Белый дом в соответствии с пословицей "добавил оскорбление к увечью" ("To add insult to injury"). Поставив под угрозу жизненно важные поставки нефти из Ирана и Венесуэлы, Вашингтон пытается еще и создать дипломатическую блокаду Пекина. Он добился сведения к минимуму участия китайской дипломатии в урегулировании украинского кризиса. Он объявил "новую доктрину Монро", пообещав превратить в свою монопольную сферу влияния всю Латинскую Америку, где КНР ценой огромных финансовых вложений создала прочные экономические и политические позиции. Затянув паузу с приглашением Пекина в состав Совета мира, США ставят под вопрос участие КНР в восстановлении Газы, а следовательно, дальнейшее развитие ситуации на Ближнем Востоке.

Выступив с эффектной идеей создания Совета мира, Дональд Трамп делает вид, что не знаком с инициативой председателя Си Цзиньпина о создании "Сообщества единой судьбы человечества", вот уже более десяти лет активно продвигаемой китайской дипломатией и пропагандой. Он игнорирует также четыре глобальные концепции китайского лидера, развивающие и детализирующие эту инициативу. Приписываемое Трампу стремление заменить ООН на Совет мира также диаметрально противоположно стремлению Китая сохранить "ооноцентричную" систему мирового порядка.

Само собой разумеется, Трампу вряд ли удастся реализовать все свои замыслы. Китай остается второй экономикой мира. Китай обладает огромной совокупной мощью, включающей ракетно-ядерный потенциал. Китайская дипломатия и "мягкая сила" после четырех десятилетий следования в фарватере Запада стали самостоятельной величиной в мире за время правления Си Цзиньпина. Глобальные позиции Китая укрепились благодаря новым отношениям "всеобъемлющего стратегического партнерства" с Россией. Важную роль играет инициатива Си Цзиньпина "Пояс и путь", сделавшая КНР влиятельным партнером для десятков стран Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. Глобальные позиции укрепляют такие созданные при активном участии Китая организации, как ШОС и БРИКС. Правда, увлекшись ростом числа членов, эти организации недостаточно внимания уделяют созданию эффективных институтов взаимодействия, особенно в областях финансов и безопасности. Не исключено, что именно замедление динамики во взаимодействии ведущих стран ШОС и БРИКС подтолкнуло Вашингтон к попыткам перехватить инициативу в строительстве нового мирового порядка.

"Дипломатический блицкриг" Дональда Трампа еще далек от завершения или даже замедления. Он начался с реформирования внешнеполитического аппарата самих США. Было ликвидировано влиятельное и дорогостоящее Агентство международного сотрудничества. Проведены массовые чистки в Госдепартаменте, ЦРУ, Пентагоне. Реализация важнейших инициатив 47-го президента США перешла из рук кадровых дипломатов и разведчиков к лично преданным друзьям и родственникам, возведенным в ранг "специальных представителей". Даже глава Государственного департамента стал отходить на второй план на ключевых направлениях трамповского блицкрига. Именно так произошло и с созданием Совета мира.

Опытный бизнесмен Дональд Трамп ощутил потребность мирового сообщества в создании новых эффективных глобальных структур управления взамен обветшавших трибун для упражнений в дипломатическом красноречии и множительных аппаратов по производству бессильных резолюций. Чутье не подвело Трампа. Его инновационный продукт под названием Совет мира стал пользоваться повышенным спросом на рынке. Поэтому первоначально объявленные рамки восстановления разрушенной Газы наверняка будут расширены. Многое будет зависеть от скорости конвертации идеи Совета мира в работоспособные институты, создания структур управления и контроля за собираемыми огромными средствами. Уже сейчас понятно, что сумма "членских билетов" в 1 млрд долларов для каждого участника намного перекроет бюджет ООН.

В этих условиях Москве и Пекину стоит переосмыслить темпы развития ШОС и БРИКС, в которых они играют ключевую роль. Рост притягательности этих интеграционных объединений в последние годы также объясняется потребностью разных стран мира в новых формах мирового управления, которые давали бы им возможность синергии экономического развития при сохранении политического суверенитета. "Ахиллесовой пятой" этих объединений как раз и является дефицит управленческих структур, институтов развития, механизмов обеспечения безопасности. Попытка исправить положение была сделана 3 сентября 2025 года на саммите ШОС в Тяньцзине. Тогда были приняты решения о создании Банка ШОС и центров противодействия общим угрозам. Само собой разумеется, выработка решений о новых институтах ШОС и БРИКС, а также их безотлагательной реализации будет сильно зависеть от Москвы и Пекина.

"Блицкриг Трампа" должен не разъединить нас, а упрочить взаимопонимание руководителей двух стран, взаимодействие политических и экономических элит. Иначе Вашингтон станет пытаться унижать то Пекин, то Москву, навязывать им свою политическую волю.

Юрий Тавровский
востоковед, китаист

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769129820


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2026 года №1157
- Мажилис ратифицировал поправки в Соглашение с Кыргызстаном о пунктах пропуска через госграницу
- Инициативы Президента стали продолжением объявленной ранее масштабной политической реформы – Олжас Бектенов
- Соцсети: за и против
- Государственный советник встретился с руководителями парламентских партийных фракций
- Комментарий Азата Перуашева к выступлению Президента на V заседании Национального курултая
- Проектный офис по внедрению Налогового кодекса будет еженедельно рассматривать вопросы бизнеса
- Искусственный интеллект и цифровизация требуют персональной ответственности и системных решений
- Кадровые перестановки
- 15 лет лишения свободы за контрабанду и распространение наркотиков
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  