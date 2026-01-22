Юный Моцарт: школьница из Таджикистана Джаннат Хусейнзода дирижирует и пишет музыку

13:53 23.01.2026 ДЖАННАТ ХУСЕЙНЗОДА - "ЮНЫЙ МОЦАРТ"



Дорюш Рахимзода

22.01.2026



Независимость является результатом тысячелетнего труда просвещенной нации. Наивысший образец таких трудов встречается в материальной и духовной форме. В этом контексте национальная духовность играет определяющую и решающую роль. Потому что идеальная форма выражения ответственности, предвидение исторической судьбы может помочь в построении государства.



Если речь идет о существовании или небытии нации, ее качествах и потенциале, то политическая независимость является ее показателем и высшим образцом. Только после этого речь может идти об экономике, социальной конкурентоспособности в большой семье наций.



Аксиома реальности бытия заключается в том, что нынешняя независимость таджикской нации, созидание, стабильность и развитие нового таджикского государства неразделимы с именем Основателя мира и национального единства - Великого Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона. Это та истина, которую таджикская нация хранила и оберегала на протяжении тысячелетий в своей памяти, как священное наследие, духовный и материальный ориентир. Считает ее своей вечной ценностью и путеводителем.



В комментариях уважаемого Эмомали Рахмона Государственная независимость имеет научное, реалистичное и фундаментальное разъяснение. По этой теме можно провести десятки научных исследований.



Однако в рамках данной темы мы хотели бы проанализировать, сравнить и направить лишь одну точку зрения: "Независимость для нас - это ясное и неоспоримое доказательство устойчивости государства, долговечности нации, символ национальной подлинности и идентичности, проявление исторических идеалов и устремлений, международный "паспорт" и вступление независимого государства Таджикистан в цивилизованный мир".



Эта краткая цитата изобилует терминами и понятиями. В ней обсуждается огромное значение независимости, фундаментальные корни – устойчивость государства, торжество самобытности, национальная подлинность и тому подобное.



Одни из важнейших ее пунктов - свидетельство быть среди народов и наций, основа для представления таджикского народа в великой семье стран мира, что является реалиями независимости. И это свидетельствует о том, что подобные толкования являются благословением для общества. Одобряет состояние благосклонности и верности национальным святыням. Подтверждает это.



Здесь мы собираемся сосредоточиться только на одном моменте – "присоединении независимой страны Таджикистан к цивилизованному миру".



Если мы посмотрим на летопись деятельности Лидера нации, то увидим, что возрождение нации, создание национального государства, формирование национальной подлинности, самопознание и национальное самосознание являются результатом практических мер политики Главы государства. Именно с этой точки зрения с высоких трибун таджикская нация была представлена как культурная и цивилизационная нация.



Более чем тридцатилетняя история страны свидетельствует о том, что великий Лидер нации неустанно трудился, в том числе для развития культуры и цивилизации, для представления таджикского народа на мировой арене. В этом направлении были достигнуты важные и известные всем успехи.



В частности, особого внимания заслуживает поддержка молодежи со стороны Главы государства.



Глава государства неоднократно подчеркивал, что недостаточно гордиться богатым прошлым. Нашему поколению в современную эпоху следует показать миру, что оно является истинным наследником великой и цивилизованной нации. Доказать это.



Именно поэтому Глава государства по всей стране выявляет одаренных молодых людей во всех сферах, напутствует и направляет их, для них создаются все условия для развития таланта. Несмотря на финансовые трудности и потребности страны, он направляет их за рубеж для обучения, получения опыта и совершенствования знаний и талантов.



Одной из таких дочерей таджикского народа является Джаннат Хусейнзода, которая с момента проявления необычайного природного таланта находится под отцовской опекой и заботой Главы государства.



Сама Джаннат и ее родители неоднократно выражали благодарность за постоянную заботу Главы таджикского народа.



Сегодня поклонники музыкального мира Востока и Запада знают, признают и уважают дочь таджикского народа Джаннат Хусейнзода, с учетом ее необыкновенного таланта, проявившегося в юности, как пианиста, дирижера всемирно известных оркестров, гения музыкального мира.



Есть несколько интересных деталей в биографии Джаннат, которые больше похожи на легенду. Когда она была маленькой, родители сами инициировали, чтобы их дочь пошла в музыкальную школу. Идея заняться музыкой не принадлежала Джаннат. Вторая версия гласит, что по соседству с домом, где жила Джаннат, вечером гостил иностранный дипломат. Он услышал превосходное исполнение Джаннат и обратился к хозяину:



– Поразительно, ваш народ тоже любит слушать западную классическую музыку, мелодии Моцарта, Баха… Довольно удивительно.



Гость сначала подумал, что музыка звучит по радио, либо это запись.



Хозяин дома обрадовался реакции гостя:



– Дорогой друг! Это звучит не по радио. Эту музыку исполняет соседская девочка, которая учится в начальных классах школы, - ответил он.



Иностранец был изумлен. В одном из дальних от Европы уголков, на Востоке, в стране, соседствующей с Афганистаном, в государстве, которое пережило жестокую братоубийственную войну с суевериями и радикалами, в государстве, которое только начинает медленно приходить в себя, вдруг услышать такой звук, такую мелодию, исполненную с таким мастерством, с такой нежностью и сердечностью… Просто поразительно.



В то время как Джаннат стала новой восходящей, многообещающей звездой мировой музыки, что вызывает гордость, некоторые до сих пор считают ее уроженкой своей страны, принадлежащей своему народу. Так они объявляют! Это явление не ново для таджикской нации. Хорошо. Пусть так и будет. Только пусть все знают, что Джаннат является уроженкой Душанбе, столицы Таджикистана. Ее родители и семь предыдущих поколений были таджиками. Ее дед по отцовской линии Махмурод Хусейнзода был успешным бизнесменом из Таджикистана. Он был известен на своей земле добротой, щедростью и благотворительностью. Ее дед по материнской линии Шамсулло Джобиров был единственным сыном одного из бывших современных министров Советского правительства Бобо Джобира. Сам он был руководителем и известной личностью в своем краю.



Музыкальная карьера Джаннат началась в возрасте 5 лет. В это время ее отец Музаффар Хусейнзода получает дипломатическое назначение в Ташкент. Как только они переехали на новое место, Джаннат просит родителей продолжить свое музыкальное образование.



Сегодня Джаннат с теплом вспоминает роль одного из своих первых учителей – Светланы Владимировны Братус. Она на примере пятилетней ученицы-таджички, только что приехавшей из Душанбе, открыла для себя личность, которая в будущем станет одним из величайших музыкантов и композиторов своей Родины и своего времени.



Она обучает ее искусству игры на фортепиано.



Передает девочке, жаждущей знаний и стремящейся постичь секреты и ремесло музыки, то, что лежит у нее в сердце в плане профессионализма, духовности и психологии.



Преподаватель Светлана видит в лице Джаннат великую артистку, музыканта, композитора и дирижера.



Позже Джаннат выступает под руководством своих учителей в составе национального камерного оркестра.



Фортепиано (буквально высокий (forte) и мягкий (piano)) - оригинальный музыкальный инструмент, на котором учатся, а затем и исполняют как молодые, так и великие известные музыканты мира. Именно на этом инструменте Джаннат училась и учится музыке. До сегодняшнего дня она уже представляла свою страну на самых известных мировых сценах. Обладатель высших наград среди пианистов США, Китая, Франции, Испании, Германии и Бельгии.



Как было отмечено, жизнь и деятельность Джаннат Хусейнзода, изучающей музыку, все время происходит под отцовской опекой и заботой Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона. Именно под руководством этого мудрого и дальновидного руководителя она, не отрываясь от учебы, была приглашена на работу в Государственный симфонический оркестр при Исполнительном аппарате Президента страны.



При напутствии руководителя Исполнительного аппарата Президента страны уважаемой Озоды Рахмон, под чьим постоянным вниманием находится развитие ансамбля, содержание его репертуара, Джаннат неоднократно было предложено дирижировать этим ансамблем, который уже известен в стране и за рубежом, давал концерты международной публике, интеллигенции, любителям песни и музыки, а также общественности.



Благодаря Государственной независимости, вниманию Главы государства к национальной культуре и духовности, частью которой являются песни и музыка, в нашей стране появляются новые таланты, которые вновь и вновь напоминают миру о великой цивилизации таджикского народа.



Лидер нации, заметив такую гениальность в искусстве Джаннат Хусейнзода, способствовал ее вступлению в Союз композиторов Таджикистана в возрасте 15 лет. Это является уникальным событием за сто один год существования нашей страны. Это своего рода забота и поддержка всей молодежи страны в области творчества и созидательного труда в истории периода независимости.



Джаннат Хусейнзода постоянно выражает свою искреннюю признательность Главе государства за постоянную заботу о ней.



В интервью одному из самых известных журналов Франции получение президентской стипендии она с большой гордостью связывает с учебой в колледже имени Ахмада Бобокулова.



Знакомясь с произведениями Лидера нации и его выступлениями, мы осознаем, что гениальность представителей таджикского народа ни в прошлом, ни в настоящем не является художественным вымыслом, а скорее продуктом социально-исторического процесса. Действительно, такое событие представляет собой слияние диалектического единства личностных качеств с социально-историческими условиями.



Для Джаннат Хусейнзода и молодежи – героев нашего времени эти условия создала независимость Родины под руководством Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона. Наш гордый народ имеет возможность сравнивать каждую эпоху с сегодняшними условиями. И мы благодарны такой судьбе.



Аристотель говорил: "Гениальность – необычайное природное проявление человека с историческими потребностями времени". Иными словами, необходимость в таких личностях с исключительными качествами соответствует политическим и социальным требованиям и условиям общества. Несомненно, сегодняшний Таджикистан под руководством Лидера нации осознал эту потребность и создал исторические предпосылки для их претворения жизнь.



Исток феномена Джаннат – в природном таланте и историческом фундаменте, который создан для нее.



Сегодня Джаннат создает произведения для больших камерных и симфонических оркестров. К тому времени, когда ей исполнилось шестнадцать лет, количество ее произведений уже превысило 170.



Для нас, таджиков, является предметом гордости, что Джаннат исполняет на крупнейших сценах известных театров Европы и США классические произведения величайших композиторов мира Клода Дебюсси, Александра Скрябина, Сергея Прокофьева и Моцарта, а вместе с ними и лично сочиненные ею впечатляющие, волнующие и душевные произведения.



Обладающие вкусом, интеллигентные, свободомыслящие и музыкально одаренные слушатели со всего мира встречают и поддерживают ее бурными овациями. Таким образом, эта таджикская девушка создает великий и долговечный памятник мировой музыке и возводит на пьедестал новый таджикский национальный дух.



Родина и патриотизм составляют основу творчества юной Джаннат, которая распространяет надежды и мечты таджикской духовности, прославляя политическую, моральную и культурную реальность независимого государства и наполняя сердца слушателей трогательным звучанием, как на Востоке, так и на Западе. Поэтому перед западными любителями музыки Джаннат постоянно стремится со всей ответственностью представлять произведения известных таджикских композиторов, таких как Толиб Шахиди, Шарофиддин Сайфиддинов, Талабшо Сатторов и других.



Одним из достойных шагов, продемонстрированных Джаннат Хусейнзода, является поддержка инициативы Лидера нации по принятию Навруза на мировой арене с помощью безграничных возможностей музыки.



Она, в частности, принимает активное участие во всех мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества, проводимых по этому случаю. Торжества Навруза наполняются музыкой от прикосновения ее изящных пальцев в мировом пространстве.



Мы должны знать, что просвещенность является свойством потенциала, то есть надеждой на будущее деятельности и достижений, а также таланта, в то же время результатом неустанного труда по приобретению знаний.



Такие ожидания и результаты не являются простыми событиями. Существуют различные степени достижения человеческого совершенства, что является полезным проявлением для самого человека и, конечно же, для общества.



Но гениальность – феноменальное явление. Это – не обычное, повседневное дело.



Абуали ибн Сино, когда говорил о гениальности, то считал, что это качество присуще человеку, который "в одно мгновение осознает истину. Даже не читая. Посредством естественного интуитивного восприятия". Без скромности, в которой изначально не было духовной необходимости, Сино по праву приписывает себя к этой же группе.



Автор этих строк рассуждает на эту тему, не имея цель сравнивать гениальность мира и своего героя.



Но если бы в наше время не было гениев, то человек не стал бы свидетелем такого феноменального прогресса науки, техники, культуры.



Врожденный талант Джаннат Хусейнзода был оценен мировыми музыковедами и историками, так как она начала изучать музыку в возрасте пяти лет. Уже в восьмилетнем возрасте зарекомендовала себя как дирижер национальных и международных ансамблей. В девять лет она создала первое выдающееся музыкальное произведение.



Во время беседы с выдающимся музыковедом, мэтром западной музыки, Джаннат выразила свое восприятие и чувства к музыке как чрезвычайно эмоциональному и раскрывающему явлению человеческой духовной души, что впоследствии стало заголовком или цитатой из самых популярных журналов о мировой музыке: "Музыка пылает во мне, как духовное пламя".



Теперь этот же исключительный талант и огромная ответственность, которые проистекают из самопознания, направили Джаннат Хусейнзода учиться в Королевскую консерваторию Бельгии.



Она с гордостью отмечает, что после завершения обучения в этом храме просвещения, который имеет мировое значение, она вернувшись на Родину, в дорогой Таджикистан, всеми силами достойно будет служить своему народу и своему государству. Она сделает все, что в ее силах, для того, чтобы ее любимая страна занимала самое заслуженное место в мире в области музыкального искусства.



Всемирно известные музыковеды также делают крайне важные и оптимистичные прогнозы в отношении Джаннат Хусейнзода. По их мнению, Джаннат, удостоенная почетного звания "Юный Моцарт" за способность создавать сложные и уникальные музыкальные произведения с раннего возраста, может в ближайшем будущем стать "cultural Ambassador" ("культурным послом") Таджикистана во всем мире.



Дорюш Рахимзода Источник - Narodnaya.tj

