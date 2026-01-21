В Туркменистане прошло расширенное заседание Государственного совета безопасности

14:23 23.01.2026

Расширенное заседание Государственного совета безопасности Туркменистана

21.01.2026



Сегодня Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов провел выездное расширенное заседание Государственного совета безопасности, на котором были рассмотрены итоги деятельности военных и правоохранительных органов страны за 2025 год и определены задачи на текущий год.



Первому слово было предоставлено секретарю Государственного совета безопасности, министру обороны Б.Гундогдыеву, который доложил о мерах, реализованных в минувшем году в рамках "Программы развития Вооруженных Сил Туркменистана на 2022–2028 годы", а также о проделанных практических шагах в целях модернизации материально-технической базы Национальной армии, значительного улучшения служебных и социально-бытовых условий военнослужащих.



Прозвучал также отчет о результатах проведенной работы по увольнению в запас и призыву граждан Туркменистана на военную службу.



Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в прошедшем году была выполнена программная работа по наращиванию мощи Вооруженных Сил страны, а также реализованы практические меры с целью укрепления материально-технической базы Национальной армии и обороноспособности Отчизны.



Глава государства подчеркнул важность последовательного развития и совершенствования Вооруженных Сил Туркменистана в 2026 году, в том числе материально-технической базы, а также дальнейшего улучшения условий службы и быта военнослужащих, повышения их профессиональной подготовки и квалификации. В этой связи секретарю Государственного совета безопасности, министру обороны были даны конкретные поручения.



Отметив, что нынешний год ознаменован 35-летием независимости нейтральной Родины, Президент Сердар Бердымухамедов дал ряд указаний по комплексной подготовке к предстоящему празднику.



Далее с отчетом об итогах работы органов прокуратуры в 2025 году выступил Генеральный прокурор Б.Мухамедов.



Как сообщалось, были приняты меры по модернизации деятельности данной структуры в соответствии с требованиями времени, в том числе посредством внедрения передовой практики, обеспечению надзора за надлежащим соблюдением нормативно-правовых актов, а также по повышению квалификации сотрудников органов прокуратуры.



Резюмируя отчет, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны подчеркнул важность осуществления прокурорского надзора за исполнением законов, законностью правовых актов и профилактикой правонарушений. В данной связи Генеральному прокурору были даны конкретные поручения.



Министр внутренних дел М.Хыдыров доложил о результатах деятельности подведомственных структур за 2025 год по обеспечению в стране общественного порядка, предупреждению правонарушений, контролю за соблюдением правил пожарной безопасности и дорожного движения.



Заслушав доклад, глава государства заострил внимание на необходимости продолжения принимаемых мер по поддержанию спокойствия и общественного порядка в стране, предупреждению правонарушений, внедрению в деятельность Службы дорожного надзора передовой практики и цифровой системы, профилактике дорожно-транспортных происшествий и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности.



Вместе с тем Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны отметил важность укрепления материально-технической базы органов внутренних дел. В этой связи министру были даны конкретные поручения.



Председатель Верховного суда Б.Ходжамгулыев доложил о результатах деятельности возглавляемого ведомства в минувшем году, в частности, о темпах выполнения обозначенных в программе развития судебной системы задач, принимаемых мерах по повышению квалификации судей и внедрению в судебную деятельность возможностей цифровой системы.



Резюмируя отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что защита прав и свобод граждан является главной целью судебных органов. В данном контексте акцент был сделан на важности надлежащего выполнения задач в этой области.



Вместе с тем глава государства подчеркнул необходимость дальнейшего повышения квалификации судей и сотрудников судебной системы, опираясь на передовую практику, модернизации материально-технической базы судов с внедрением цифровых технологий, а также значительного улучшения условий жизни и быта работников ведомства. В этой связи председателю Верховного суда были даны конкретные указания.



Отдельные поручения касались проведения на регулярной основе разъяснительной и просветительской работы в целях повышения правовой грамотности населения.



Министр национальной безопасности Н.Атагараев отчитался о результатах принятых в 2025 году мер с целью обеспечения спокойствия, стабильности и общественного порядка в стране, успешного решения обозначенных перед ведомством задач.



Заслушав отчет, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны подчеркнул, что охрана национальной безопасности и национальных интересов, которые обеспечивают развитие государства, составляют ключевую задачу Министерства. В этом плане отмечалась важность эффективного продолжения целевой работы.



Кроме того, глава государства распорядился принять соответствующие меры для укрепления материально-технической базы органов ведомства, совершенствования их деятельности согласно требованиям времени, а также для повышения квалификации сотрудников Министерства.



Начальник Государственной пограничной службы Я.Нурыев доложил об итогах деятельности возглавляемого ведомства в минувшем году, в том числе по совершенствованию материально-технической базы погранчастей, созданию надлежащих служебных и социально-бытовых условий для защитников Отечества.



Начальник Государственной пограничной службы также отметил, что при участии Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами страны был открыт новый комплекс зданий пограничного отряда "Sarahs".



Резюмируя доклад, Президент страны освободил Я.Нурыева от должности начальника Государственной пограничной службы Туркменистана в связи с переходом на другую работу.



На эту должность глава государства назначил И.Иламанова, освободив его от должности заместителя начальника Государственной пограничной службы Туркменистана.



Отдав дань уважения Государственному флагу Туркменистана в знак преданности военной присяге, И.Иламанов торжественно произнес клятву верности народу, Родине и Президенту страны.



Пожелав вновь назначенному руководителю Службы успехов в работе, глава государства заострил внимание на первоочередных задачах и подчеркнул важность обеспечения охраны согласно оборонительной Военной доктрине рубежей Отчизны, являющихся границей дружбы и братства, а также применения в данной области передовой практики и современной техники.



Президент Сердар Бердымухамедов также распорядился продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы пограничных войск, дальнейшему улучшению социально-бытовых условий военнослужащих и членов их семей.



Министр адалат М.Таганов отчитался об итогах проделанной в 2025 году работы по совершенствованию национальной законодательной базы. Прозвучала также информация об организации информационно-разъяснительной работы по вопросам прав и обязанностей граждан, оказании им юридической помощи.



Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул необходимость обеспечения соответствия разрабатываемых проектов правовых актов положениям Конституции и действующих законов Туркменистана, проведения разъяснительной и просветительской работы с целью повышения правовой грамотности населения, а также создания единой электронной базы данных. В этой связи министру адалат были даны конкретные указания.



Председатель Государственной таможенной службы М.Худайкулыев доложил о результатах принятых в минувшем году мер по внедрению в деятельность структуры новейших технологий и современных методов контроля за транзитными грузами, а также по повышению квалификации сотрудников Службы.



Резюмируя отчет, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны отметил необходимость эффективного использования современного оборудования и возможностей цифровой системы на таможенных терминалах страны с целью достижения надежности таможенного контроля, повышения их пропускной способности согласно требованиям времени, а также повышения квалификации профильных работников.



Председатель Государственной миграционной службы А.Сазаков отчитался об итогах деятельности возглавляемого ведомства за 2025 год, о проведенной работе в целях успешного выполнения поставленных задач в соответствии с ранее данными главой государства поручениями, а также реализации Программы развития Службы.



Резюмируя доклад, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны подчеркнул важность внедрения передовых информационных технологий для значительной модернизации деятельности Службы, организации на регулярной основе курсов повышения квалификации профильных кадров, а также контроля за соблюдением миграционного законодательства на системной основе. В этой связи руководителю Службы был дан ряд конкретных поручений.



Далее, обращаясь к участникам заседания, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что ежегодно 27 января в стране торжественно отмечается День защитников Отечества.



Как сказал глава государства, священный долг каждого защитника Отечества – преданная служба Родине, надежная охрана ее священной независимости, суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя, обеспечение законности, защита прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а также интересов общества и государства. Выразив уверенность, что защитники Отечества с честью и самоотверженно будут выполнять свой долг, Президент Сердар Бердымухамедов, пользуясь случаем, от всей души поздравил участников заседания, а также военнослужащих и работников военных и правоохранительных органов страны с наступающим Днем защитников Отечества.



Сообщив о решении наградить военнослужащих и работников силовых ведомств государственными наградами, присвоить им воинские, специальные звания и квалификационные классы, учитывая личный вклад в упрочение независимости и суверенитета Родины, поддержание общественного и правового порядка, а также по случаю Дня защитников Отечества, глава государства подписал соответствующие Указы.



Затем Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в соответствии с требованиями оборонительной Военной доктрины Туркменистана принимаются программные меры с целью обеспечения высокого уровня военной безопасности и целостности независимого нейтрального государства, укрепления его обороноспособности, а также дальнейшего улучшения социально-бытовых условий защитников Родины и членов их семей, и данная работа будет и впредь продолжена.



На выездном расширенном заседании Госсовета безопасности также был рассмотрен ряд других важных вопросов, по которым приняты соответствующие решения.



В завершение выездного расширенного заседания Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в ответственной службе во имя мирной и счастливой жизни родного народа.