Кыргызстан. Абылаев Тимур Замирбекович назначен заместителем директора НИСИ

14:38 23.01.2026

Абылаев Тимур Замирбекович назначен заместителем директора НИСИ

Абылаев Тимур Замирбекович назначен заместителем директора Национального института стратегических инициатив при Президенте Кыргызской Республики (НИСИ).



Соответствующее распоряжение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики А. А. Касымалиев 22 января 2026 года.



Резюме



Абылаев Тимур Замирбекович родился в 1982 году, кыргыз. Имеет высшее образование в сфере международных отношений, государственного управления и юриспруденции, степень магистра.



Обладает значительным опытом работы в органах государственной власти, муниципальных структурах и инвестиционно-экономическом блоке. В разные годы работал в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики, государственных органах, а также занимал руководящие должности в сфере промышленной политики, инвестиций и регионального развития.



Ранее занимал должность начальника управления инвестиций и регионального развития Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики, курируя вопросы инвестиционной политики и регионального развития.