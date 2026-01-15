|Эксперты объяснили, почему вложения Запада в Среднюю Азию себя не оправдают
19:23 23.01.2026
Эксперты объяснили, почему вложения Запада в Среднюю Азию себя не оправдают
От них выиграет только китайская экономика
Сергей Петров
Западные государства, планируя инвестировать в страны Средней Азии с целью изоляции России, добьются лишь усиления торгово-экономических позиций Китая. Об этом Readovka рассказали экономист Алексей Бобровский и декан факультета МЭО Финансового университета Павел Селезнев.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждают в том числе и переориентирование транзита товаров между КНР и ЕС на Среднюю Азию и Каспийский регион. В этом случае Россия должна потерять доходы от предоставления логистических услуг.
Однако, по мнению экспертов, такой шаг не принесет ЕС дополнительных дивидендов, а лишь подстегнет развитие китайской экономики. Так, на конец 2024 года доля "Срединного коридора" (маршрут через Казахстан и Каспийское море – прим. ред.) в транзите по линии КНР – Евросоюз составляла лишь 7,8%. В то время как через территорию России, по "Северному коридору", проходило свыше 89% грузов.
Эксперты отмечают, что даже при активном инвестировании западных государств в инфраструктуру Средней Азии пропускная способность "срединного" маршрута увеличится к 2027 году только до 10 млн тонн. О полноценной же замене транзита через территорию России не стоит говорить минимум до 2030 года.
В свою очередь, Китай воспользуется потенциальным расширением среднеазиатской логистики в своих целях. Как отмечают эксперты, Пекин не намерен отворачиваться от Москвы, а лишь планирует пустить по обновленному маршруту издержки товаров, которые Транссиб не в состоянии переправить из-за высокой нагрузки. Вложение западных средств в Среднюю Азию, по сути, дарит Китаю дополнительные торговые возможности, в то время как основной маршрут поставок по-прежнему будет идти через Россию из-за меньших тарифных и временных издержек. Таким образом, русофобия Запада не принесет ему никакой выгоды, а лишь сыграет на руку КНР и РФ, констатируют эксперты.
Ранее политолог рассказал о главной угрозе сотрудничеству России с Казахстаном, крупнейшей страной Средней Азии.