19:23 23.01.2026

Эксперты объяснили, почему вложения Запада в Среднюю Азию себя не оправдают

От них выиграет только китайская экономика



Сергей Петров



Западные государства, планируя инвестировать в страны Средней Азии с целью изоляции России, добьются лишь усиления торгово-экономических позиций Китая. Об этом Readovka рассказали экономист Алексей Бобровский и декан факультета МЭО Финансового университета Павел Селезнев.



