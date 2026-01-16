|Русские войска вышли на рубежи атаки южной части Константиновки – итоговая сводка Readovka за 23 января
00:05 24.01.2026
ВС РФ подобрались к Константиновке с юга – итоговая сводка Readovka за 23 января
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 23 января в разрезе СВО. Русские войска вышли на рубежи атаки южной части Константиновки. В сети появилось видео, как на оккупированной ВСУ части Херсонской области неравнодушные коллеги спасли человека от людоловов из ТЦК.
"Кирпич" треснул
Части 8-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ развалили оборону противника в обособленном сельском укрепрайоне, выступающем в качестве прикрытия южных подступов к Константиновке. Наши штурмовики выбили неприятеля из села Бересток. Более того, подразделения ВС РФ оттеснили ВСУ на север Ильиновки, фактически создавая угрозу переноса боев непосредственно в южные микрорайоны Константиновки. Попутно с этим русские войска атакуют в направлении села Степановка со стороны трассы Н-32 и от низин на подступах к Ильиновке. Степановка постепенно оказывается в охвате.
Складывающаяся обстановка намекает на скорый возможный рывок в городскую черту Константиновки со стороны Ильиновки и села Бересток. Однако стоит предположить, что пока наши соединения полностью не ликвидируют весь сельский оборонительный район ВСУ, ныне представленный полноценно только Степановкой и Долгой Балкой, прорыв в город предпринят не будет. Все оттого, что вышеупомянутые два села представляют из себя потенциальный "балкон" для контратаки с целью отогнать ВС РФ от южных районов города. Кроме того, село Долгая Балка является самым ценным активом как для русской, так и для украинской армии. Выгоды для неприятеля описаны выше, а для нас этот населенный пункт открывает возможность выйти на коммуникации гарнизона Константиновки по низинам большой балки Лозовая. Непосредственно у Долгой Балки находится заброшенная часть ПВО, где в свое время размещался ЗРДн С-75. Таким образом, населенный пункт сам по себе может являться маленьким укрепрайоном.
Терпение и осознание неоспоримых преимуществ полного контроля над малой сельской агломерацией принесут нашим войскам щедрые плоды с гарантией.
Взаимовыручка спасает жизнь
В сеть попало видео, показывающее могучую силу понятия взаимовыручка. На оккупированной ВСУ части Херсонской области по западному берегу Днепра в одном из населенных пунктов ТЦКашники пришли в автомастерскую в поисках очередной жертвы. Там они обнаружили мастера и подумали: "вот она, добыча". Но как только члены ОПГ в форме попытались схватить гражданское лицо, к нему на подмогу прибежали его товарищи и палкой отходили военкомов. В итоге все закончилось благополучно, отважные механики выручили своего коллегу, а людоловы убежали.
Данная история демонстрирует простым украинцам очевидный факт. Он заключается в том, что в одиночестве находиться даже вроде бы в условной безопасности под прикрытием стен собственной мастерской крайне опрометчиво. Необходимо всегда быть на виду среди своих знакомых или просто таких же простых людей, которые обязательно придут на выручку, зная фундаментальную истину – "помоги и тебе помогут".
Вчера, 22 января, главным событием дня стали бои группировки "Север" ВС РФ южнее Волчанска.