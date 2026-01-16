Русские войска вышли на рубежи атаки южной части Константиновки – итоговая сводка Readovka за 23 января

00:05 24.01.2026

ВС РФ подобрались к Константиновке с юга – итоговая сводка Readovka за 23 января



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 23 января в разрезе СВО. Русские войска вышли на рубежи атаки южной части Константиновки. В сети появилось видео, как на оккупированной ВСУ части Херсонской области неравнодушные коллеги спасли человека от людоловов из ТЦК.



