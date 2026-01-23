Председатель Нацбанка Казахстана о сохранении 18% базовой ставки и девальвации тенге до 1500 за $1

02:55 24.01.2026 Заявление Председателя НБ РК Сулейменова Т.М. о базовой ставке Национального Банка, 23 января 2026 года



23.01.2026



Уважаемые представители средств массовой информации!



Уважаемые журналисты!



Добрый день.



Добро пожаловать в Национальный Банк.



Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 18%.



Решение принято с учетом текущей динамики инфляции, ее факторов и оценки баланса рисков.







По итогам 2025 года инфляция повысилась до 12,3. Пик инфляции был зафиксирован в сентябре 2025 года на уровне 12,9%. В декабре по сравнению с прошлым месяцем наблюдается замедление, в основном в непродовольственных товарах и услугах, на фоне умеренно жесткой денежно-кредитной политики, административного снижения тарифов и реализации иных мер по сдерживанию инфляции.



Вместе с тем, несмотря на отдельные сигналы к дезинфляции, ценовое давление в экономике остается повышенным.



Ускоряется продовольственная инфляция, растут инфляционные ожидания населения и бизнеса на фоне налоговой реформы и ожиданий по НДС, при этом базовая годовая инфляция все еще остается на высоком уровне. Совокупность этих факторов свидетельствует об устойчивом характере инфляции и инерции ценовых процессов.



Экономическая активность в стране остается высокой. Внутренний спрос также сохраняется на повышенных уровнях, несмотря на снижение реальных доходов населения и замедление потребительского кредитования.



Мировые цены на продовольствие хоть и снижаются в последние месяцы, все еще остаются на высоких уровнях, близких к значениям предыдущих лет.



В целом текущая инфляционная динамика, высокие ожидания и давление внутреннего спроса, несмотря на определенную стабилизацию инфляции, указывают на преобладание проинфляционных факторов. Проинфляционные риски, в числе прочего, связаны и с практической реализацией масштабной налоговой реформы, предполагающей как повышение ставки НДС, так и расширение круга плательщиков. В течение ближайших кварталов важно отслеживать адаптацию бизнеса к налоговой реформе.



Также требуется мониторинг влияния возобновления тарифно-ценовой реформы после первого квартала.



В этих условиях говорить о формировании стабильной дезинфляционной траектории преждевременно. Для формирования устойчивого тренда на снижение инфляции требуется сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий и практическая реализация антиинфляционных мер со стороны Правительства РК, предусмотренных Программой совместных действий и Комплексом мер по контролю и снижению инфляции. Направленность денежно-кредитной политики остается неизменной: базовая ставка с высокой вероятностью будет сохранена на текущем уровне в течение полугодия 2026 года. Это необходимо для снижения инфляции и закрепления устойчивой дезинфляции.



Теперь перейду к факторам принятого решения.



ПЕРВОЕ. ДИНАМИКА ИНФЛЯЦИИ И ИНФЛЯЦИОННЫХ ОЖИДАНИЙ.



По итогам декабря 2025 года годовая инфляция немного замедлилась до 12,3%, и сложилась в пределах прогнозов Национального Банка.



Несмотря на этот позитивный сигнал, инфляция остается на двузначном уровне, а инфляционное давление в экономике сохраняется.



Значимым источником этого давления продолжает оставаться продовольственная инфляция. В декабре ее рост составил 13,5%.



При этом динамика цен на продовольствие формируется неравномерно из-за определенных дисбалансов на отдельных товарных рынках.



Прежде всего речь идет о рынке мяса и мясопродуктов, где годовой рост цен достиг 22,6%. Это максимум с января 2012 года. Также высокие темпы роста показывают баранина, кондитерские изделия, цветная капуста, яблоки, рыба, фрукты, масла и жиры. Все это вносит вклад в продовольственную инфляцию и в индекс общей инфляции.



Что касается непродовольственной и сервисной компонент, они, напротив, демонстрируют замедление.



Рост цен на непродовольственные товары замедлился до 11,1%. Положительная динамика по непродовольственной инфляции наблюдается также и в месячном выражении. Рост цен замедлился до 0,7% против 0,9% в ноябре.



Замедление непродовольственной инфляции отражает действие разнонаправленных факторов. Сдерживающее влияние оказывает укрепление тенге, удешевляя импорт. В то же время рост цен на ГСМ, несмотря на замедление, продолжает формировать инфляционное давление через реализацию вторичных эффектов.



Инфляция в сфере услуг замедлилась до 12,0%. Во многом это связано с мораторием на повышение цен на ЖКУ в рамках мер Правительства.



Вместе с тем рост цен на отдельные рыночные нерегулируемые услуги все еще сохраняется. Это касается в том числе туристических услуг, здравоохранения и аренды жилья и ряда других. Сервисная инфляция без учета коммунальных тарифов составила 12,9%.



Если говорить о месячной инфляции, то она по итогам декабря 2025 года составила 0,9%, что несколько выше значения ноября (0,8%).



Показатели устойчивой части инфляции остаются повышенными: с учетом сезонной корректировки инфляция ускорилась с 0,7% до 0,8%, а медианная базовая оценка сохранилась на уровне 0,8%. Все это свидетельствует о том, что инфляционное давление в экономике пока сохраняется.



В свою очередь, инфляционные ожидания населения на год вперед повысились до 14,7% (13,6% в ноябре). Схожую динамику демонстрируют и прогнозы профессиональных участников рынка: их ожидания по инфляции на 2026 год скорректированы с 10,0% до 10,8%. При этом инфляционные ожидания населения на пятилетнем горизонте несколько снизились и составили 14,3%. Это – позитивный сигнал.



Несмотря на отдельные признаки замедления инфляции, баланс рисков остается смещенным в проинфляционную сторону. Поэтому сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики необходимо для достижения цели по снижению инфляции.



ВТОРОЕ. ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНУТРЕННЕЙ ЭКОНОМИКЕ.



Экономика Казахстана продолжает расти высокими темпами. Рост ВВП составил 6,5% г/г.



Роль ключевых драйверов экономического роста сохраняется. Основной вклад в динамику ВВП по-прежнему обеспечивают транспорт, строительство, горнодобывающая промышленность и торговля. Позитивная динамика также отмечается в обрабатывающей промышленности.



Внутренний спрос остается устойчивым, что подтверждается как динамикой розничной торговли, так и ростом спроса на услуги. Розничный товарооборот в реальном выражении увеличился на 7,5% по итогам 2025 года. Кроме того, в декабре наблюдалось ускорение продаж непродовольственных товаров. Как мы понимаем, это связано с ожидаемыми на тот момент налоговыми изменениями.



В то же время, динамика доходов и кредитования формирует сдерживающее влияние: с учетом текущих темпов инфляции реальные доходы остаются под давлением. Одновременно отмечается замедление беззалогового потребительского кредитования. Это безусловно позитивный фактор. По итогам 11 месяцев 2025 года рост выдачи значительно сократился и составил 7,3% по сравнению с началом года.



Инвестиционная активность остается высокой. Инвестиции в основной капитал выросли на 13% в реальном выражении, рост частных инвестиций в несырьевом секторе ускорился до 19,1%.



ТРЕТЬЕ. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЪЮНКТУРА.



Во внешней среде проявляются признаки ослабления инфляционного давления, это связано с улучшением конъюнктуры на мировых продовольственных рынках.



Вместе с тем, мировые цены на продовольствие все еще повышены. Цены на говядину в мире продолжают расти двузначными темпами. Цены на зерновые культуры растут второй месяц подряд, рост цен на пшеницу – в основном из-за перебоев в регионе Черного моря.



Инфляция в крупном торговом партнере России – постепенно замедляется на фоне сохраняющихся жестких денежно-кредитных условий, это ограничивает внутренний спрос и оказывает сдерживающее влияние на рост цен. В ЕС инфляция, по оценкам ЕЦБ, должна закрепиться вблизи целевого уровня уже в среднесрочной перспективе.



В США ФРС в 2025 году перешла к постепенному снижению процентной ставки на фоне превалирования рисков для занятости. При этом регулятор сохраняет осторожный подход.



Сохраняются повышенные геополитические риски, в том числе в торговых отношениях между США и Европой. Рост напряженности может ускорить процессы фрагментации мировой торговли и экономики, что в конечном итоге способно нарушить устойчивость международных экономических связей, привести к ухудшению внешнего инфляционного фона.



В случае серьезной эскалации отношений между США и Европой повышаются риски замедления мировой экономической активности, снижения глобального спроса, в том числе на сырьевые товары, прежде всего на нефть, это будет оказывать сдерживающее влияние на цены энергоносителей в целом.



При этом, цены на нефть марки Brent в текущий период формируются в соответствии с базовым сценарием (фьючерсы на Brent – около 65 долл. США за баррель по состоянию на 22 января).



* * *







Уважаемые журналисты!



Несмотря на вызовы в течение 2025 года, Национальный Банк совместно с Правительством и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка принял ряд важных решений, которые реализуются уже сейчас для снижения инфляционного давления в экономике. Мы подчеркиваем, что не только базовая ставка является антиифляционным инструментом, но и ряд других.



Если говорить о ключевых вызовах прошлого года, то прежде всего это:



1) высокие объемы фискального стимулирования, в том числе за счет роста изъятий из Нацфонда (изъятия из НФ в 2025 году составили 5,341 трлн тенге).



2) высокие темпы потребительского кредитования.



Ответом на данные вызовы стала комплексная антиинфляционная политика, которая нашла отражение в Программе совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению доходов населения на 2026-2028 годы.



В результате координации была намечена бюджетная консолидация, которая предусматривает снижение проциклического фискального воздействия на экономику с 2026 года.



Со стороны Национального Банка приняты меры по сокращению структурного профицита ликвидности и переходу к монетарной нейтральности. Ключевыми инструментами стали механизм зеркалирования операций по покупке золота и поэтапный пересмотр минимальных резервных требований для банков. Это привело к дополнительному значительному изъятию избыточной ликвидности банковского сектора и формированию более сбалансированных денежно-кредитных условий.



Совместно с АРРФР существенно усилен макро- и микропруденциальный блок политики. Основной фокус был направлен на охлаждение потребительского кредитования, как одного из каналов проинфляционного давления. Повышаются требования к качеству кредитования и долговой нагрузке заемщиков.



В результате темпы роста выдач новых беззалоговых потребительских кредитов существенно замедлились: по итогам 11 месяцев 2025 года выдачи выросли на 7,3% в годовом выражении. Мы ожидаем, что по итогам полного года этот показатель еще сократится примерно на 1 процентный пункт. Это значительно ниже инфляции и темпов роста номинального ВВП.



Таким образом, ключевые проинфляционные риски прошлого года на данный момент купированы.



Первые результаты начали проявляться в последние месяцы. При этом говорить о системном снижении инфляции пока преждевременно. Инфляция остается высокой.



На 2026 год сохраняется ряд значимых вызовов, прежде всего связанных с параметрами практической реализации масштабной налоговой реформы. Важно учитывать, как повышение ставки НДС и расширение круга налогоплательщиков будет влиять на экономическую активность. Как компании будут перекладывать свои издержки на цены, каким образом они будут принимать что-то за счет своей маржи.



В связи с этим в первом полугодии 2026 года данный фактор рассматривается как один из самых важных и требует внимательного мониторинга первичных и вторичных эффектов.



Дополнительные риски для инфляционной динамики связаны с возобновлением реформ ценового регулирования, а также с параметрами масштабной инвестиционной программы АО НИХ "Байтерек". Также необходимо отследить, каким образом будет дан рестарт реформам в сфере ЖКУ и ГСМ. По направлению программы Байтерека Национальный Банк совместно с Правительством выстраивает согласованные подходы к использованию квазифискального стимула с целью минимизации его влияния на инфляцию и сохранения макроэкономической сбалансированности.



Согласно поручению Президента по повышению благосостояния граждан, борьба с инфляцией выходит на первый план. Ключевую роль здесь играют План совместных действий и Комплекс мер по борьбе с инфляцией, они предусматривают регламентацию темпов роста тарифов ЖКУ, а также меры Правительства на стороне расширения предложения и роста производительности и ряд других.



Со своей стороны, Национальный Банк будет сохранять текущую направленность денежно-кредитной политики. Это наш вклад в сдерживание инфляционного давления и формирование условий для устойчивого замедления роста цен и формирования нового инвестиционного цикла.



Базовая ставка с высокой вероятностью будет на текущем уровне до достижения конкретных результатов и эффектов по борьбе с инфляцией.



При этом, в случае отсутствия устойчивого тренда на снижение инфляции не исключается возможность ужесточения денежно-кредитной политики.



Национальный Банк продолжит использовать весь набор инструментов денежно-кредитной и макропруденциальной политики для устойчивого снижения инфляции. Приоритетом в 2026 году является формирование инфляции в пределах прогнозного горизонта и ее закрепление на однозначном уровне. В среднесрочной перспективе наш таргет остается неизменным – 5%. К этому мы будем адаптировать свою денежно-кредитную политику.



Низкая и стабильная инфляция – это ключ к устойчивому развитию экономики и росту благосостояния граждан. Источник - Нацбанк Казахстана

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769212500





