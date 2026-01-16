Монголия присоединилась к Совету мира, как ответственная и миролюбивая страна

03:45 24.01.2026

Монголия присоединилась к Совету мира, созданному по инициативе президента Дональда Трампа.



Улан-Батор, 23 января 2026 г. /МОНТСАМЭ/. Монголия официально присоединилась к Совету мира, созданному по инициативе президента США Дональда Трампа, став одним из его учредителей.



Премьер-министр Занданшатар Гомбоджав подписал Устав Совета мира 22 января 2026 года в рамках Всемирного экономического форума, проходившего в Давосе, Швейцария.



Монголия, как ответственная, поддерживающая мир страна на международной арене, одобрила новый, гибкий и ориентированный на результат мирный механизм, что является важным шагом на пути к укреплению международного авторитета страны и усилению ее голоса во всем мире. Это также знаменует собой важный шаг вперед в обеспечении и укреплении безопасности и независимости Монголии политическими и дипломатическими средствами в рамках международного права.



Монголия обладает обширным опытом активного участия в международных миротворческих операциях и операциях по поддержанию мира. Устав Совета мира не предусматривает создание милитаризованного альянса; напротив, он основан на добровольном сотрудничестве и уважении суверенитета государств. Эти принципы полностью соответствуют миролюбивой, независимой и многосторонней внешней политике Монголии.



Положение в Уставе, касающееся порога в 1 миллиард долларов США, относится к специальной оговорке о продлении членства на дополнительный трехлетний период. Это требование не распространяется на Монголию автоматически и не является обязательством, а также не налагает практического давления. Монголия не обязана брать на себя какие-либо финансовые обязательства и, как полноправный член, может участвовать в течение трехлетнего срока на добровольной основе в формах, соответствующих ее возможностям и интересам.



На сегодняшний день Устав подписали лидеры и высокопоставленные должностные лица из 17 стран, в том числе президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани, министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.



