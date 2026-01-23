ФСК: Революция в водном законодательстве Киргизии: что принесет новый Водный кодекс?

13:37 24.01.2026

Революция в водном законодательстве Киргизии: что принесет новый Водный кодекс?



23.01.2026 | Обзор событий



У Кыргызов есть поговорка "Эл башы болбой, суу башы бол". В переводе это означает: "не будь во главе народа, а будь во главе воды", пишет портал cawater-info.net.



Новый Водный кодекс, вступивший в силу 1 января 2026 года, меняет подход к использованию водных ресурсов. Гидроресурсы Киргизии фактически становятся товаром, подобно нефти и газу. Важно отметить, что плата за воду не коснется экстренных ситуаций: тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных происшествий.



Согласно расчетам профильного министерства, реализация этого шага принесет двойную выгоду: с одной стороны, это позволит значительно повысить эффективность использования воды, а с другой – существенно снизить финансовую нагрузку на государственный бюджет.



Данное решение Бишкека означает прекращение действия принципа "вода в обмен на электроэнергию", это вполне может привести к пересмотру региональных отношений, учитывая, что проблема распределения водных ресурсов на протяжении десятилетий является острым вопросом для Центральной Азии.



Новый Водный кодекс Кыргызстана вносит существенные изменения в управление, охрану и использование водных ресурсов, а также упрощает законодательную базу.



Централизация ирригации: Ирригационные сооружения сельских регионов переходят в государственную собственность. Это гарантирует стабильное водоснабжение для орошения и обеспечит прозрачный сбор платежей с пользователей.



Уточнение терминологии и усиление охраны: впервые в Водном кодексе Киргизской республики даны определения "водного объекта" и "водохозяйственного сооружения". Введены строгие правила охраны водных территорий: запрет на строительство и посадку деревьев вдоль каналов и дренажных систем минимизирует экологические риски и предотвращает аварии.



Легализация и развитие аквакультуры: создание государственного реестра позволит легализовать прудовое хозяйство и аквакультуру, что станет мощным стимулом для развития рыбного промысла в республике.



Сбалансированная тарификация водопользования: введена единая тарифная система на использование воды. Отныне платить за водопользование будут все, включая аграриев, для которых полив сельхозугодий ранее часто был бесплатным.



Регулирование трансграничных вод: Водный кодекс Киргизии регламентирует взаимодействие с соседними государствами по вопросам трансграничных вод.



Замминистра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Алмаз Мусаев отметил, что Кыргызстан входит в число 200 приоритетных экологических регионов планеты, где встречается около 2% мировой флоры и 3% мировой фауны. Роль горных экосистем заключается в том, что они формируют уникальные климатические условия, служат естественными "убежищами" для редких видов, обеспечивают вертикальную зональность от пустынных степей до альпийских лугов и нивальных зон и являются ядром биоразнообразия Кыргызстана.



Кроме того, ледники на территории республики - ключевой резервуар пресной воды, который обеспечивает питьевые ресурсы, орошение и функционирование гидроэнергетики. В 2024 году ледники и снежники были включены в перечень особо охраняемых природных территорий, защищаемых законом, - цитирует замминистра Мусаева asia24.media.



Этого же издание приводит следующее мнение эксперта: что касается потребления кыргызской воды другими странами, профессор Гурас Жапаров отметил парадокс. Казахстан и Узбекистан продают воду своим гражданам как товар, но, когда речь идет о трансграничных реках, называют ее "божественным даром". Экономист подсчитал, что услуги по регулированию потока из Токтогульского водохранилища в вегетационный период обходятся примерно в 32,5 млн долларов. Кыргызстан, который превратился из экспортера в нетто-импортера электроэнергии, больше не может нести бремя затрат в одиночку. Это несправедливо и экономически нецелесообразно, - считает профессор.



Соб. корр. ФСК