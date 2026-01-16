 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 24.01.2026
22:51  "Военный Осведомитель": Новая оборонная стратегия США - что внутри?
13:37  ФСК: Революция в водном законодательстве Киргизии: что принесет новый Водный кодекс?
03:45  Монголия присоединилась к Совету мира, как ответственная и миролюбивая страна
02:55  Председатель Нацбанка Казахстана о сохранении 18% базовой ставки и девальвации тенге до 1500 за $1
00:05  Русские войска вышли на рубежи атаки южной части Константиновки – итоговая сводка Readovka за 23 января
Пятница, 23.01.2026
19:23  Эксперты объяснили, почему вложения Запада в Среднюю Азию себя не оправдают
14:38  Кыргызстан. Абылаев Тимур Замирбекович назначен заместителем директора НИСИ
14:23  В Туркменистане прошло расширенное заседание Государственного совета безопасности
13:53  Юный Моцарт: школьница из Таджикистана Джаннат Хусейнзода дирижирует и пишет музыку
03:57  Затея Трампа с "Советом мира" унижает Китай, - Юрий Тавровский
02:56  НГ: Союз Узбекистана и Таджикистана дает трещину
01:59  Индийский Центробанк предлагает связать цифровые валюты стран БРИКС
00:23  МК: что скрывается за кремлевским троллингом Европы
00:05  ВС РФ активизировались на севере Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 22 января
Четверг, 22.01.2026
22:29  Трамп в Давосе подписал устав "Совета мира". Лидеры каких стран приехали на церемонию и подписали документ (список)
20:18  В Казахстане построят четыре новых фармзавода за $400 млн.
17:07  Президент Туркменистана сменил главу Государственной пограничной службы
15:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 21.01.2026
01:03  Дания подавится, если получит от США $700 ярдов за Гренландию
00:05  ВС РФ усилили атакующую группировку на западном берегу Гайчура – итоговая сводка Readovka за 21 января
Среда, 21.01.2026
21:48  Второй президент США, погибший в результате покушения, - П.В.Густерин
15:08  Казахстанская нефть: К трудностями на КТК добавилась авария на месторождении Тенгиз
14:03  В ООН объявили о наступлении "эры глобального водного банкротства"
13:06  Известия: Трамп не собирается аннексировать Канаду вопреки заявлениям. И вот почему
12:38  Медет Таиров стал зам.председателя Национального банка Кыргызстана
02:33  Курултай в Казахстане. Как Токаев держит карты при себе: анализ эксперта
01:15  Объем торговли между Китаем и Центральной Азией в 2025 году превысил $100 млрд
00:05  Русские войска готовятся блокировать Боровскую группировку ВСУ – итоговая сводка Readovka за 20 января
Вторник, 20.01.2026
22:25  Монголия и КНР договорились сотрудничать в строительстве газопровода из РФ
16:34  Сергей Лавров изложил официальную позицию России по партнерству со странами Центральной Азии (видео)
12:04  Киргизия. Председателем Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений назначен Талантбек Ташибеков
10:09  Как США покупали земли других стран на протяжении веков
03:31  Президент Садыр Жапаров о причинах необходимости замены водительских удостоверений
02:07  Ареал МТК "Север – Юг" расширяется на Средний Восток и бассейн Красного моря, - Алексей Балиев
01:18  ПРАЙМ: "Валюты больше не будет". Доллар начал обвальное падение
00:05  Русские войска разваливают оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 января
Понедельник, 19.01.2026
22:44  В Кыргызстане сломался институт семьи? Депутаты обсуждают реформу алиментов
17:21  В Узбекистане началась единая перепись населения и ресурсов сельского хозяйства
16:19  Трамп направил приглашения выступить в его "Совета мира" лидерам около 60 стран (список)
15:35  Правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития животноводства до 2030 года
14:56  Цены на золото и серебро подскочили до рекордных максимумов из-за спора о Гренландии
14:53  Варианты Трампа в Гренландии – от "честной покупки" и "Крыма 2.0" до "восстания эскимосов", - Дмитрий Минин
03:01  Узбекистан создает "цифровой щит" на своих рубежах, - Виктория Панфилова
01:56  Эрдоган представил "Видение тюркского мира"
00:05  За минувшую неделю ВС РФ добились серьезных успехов сразу на нескольких направлениях СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 18.01.2026
20:07  Духовное управление мусульман Казахстана запустит "Imam AI" для ответов на вопросы верующих
16:20  В Таджикистане на сотнях гектаров посажен саксаул с целью предотвращения последствий изменения климата
14:39  Как борьба со смогом в Улан-Баторе стала бизнесом в Монголии (уроки истории)
03:45  Совет мира вместо ООН: Трамп продает абонементы на управление земным шаром
01:38  Sohu(Китай): Россия может помочь Ирану потопить американский авианосец
00:05  ВС РФ освободили населенные пункты Приволье и Прилуки
Суббота, 17.01.2026
22:30  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Минобороны и других силовых ведомствах
16:38  События в Иране: "восстание" за наличный расчет, - Сергей Кожемякин
15:39  Turkmen Serdar: Оппозиция обсуждает похищение Трампом туркменских Аркадагов вместе с газом. Пора звать ОДКБ?
14:59  МЧС Казахстана о Правилах безопасности при Крещенских купаниях (видео)
01:22  Дональд Трамп монетизированный, или Американский культ личности, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ угрожают снабжению ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 16 января
Пятница, 16.01.2026
16:32  Заявление ШОС по ситуации в Иране
15:57  Опасен ли Roblox для детей: депутат обратилась к правительству Казахстана
05:21  Китайский крот в Лондоне. Шпионский скандал вокруг строительства нового посольства КНР
04:28  Тот ли это Мадуро? Кого американские спецслужбы ищут на венесуэльских танкерах, - Алексей Гончаров
"Военный Осведомитель": Новая оборонная стратегия США - что внутри?
22:51 24.01.2026

НОВАЯ ОБОРОННАЯ СТРАТЕГИЯ США - ЧТО ВНУТРИ?

Telegram-канал "Военный Осведомитель" @milinfolive

Пентагон опубликовал основные положения новой национальной стратегии обороны США (NDS), которая теперь во многом отражает идеи о направлении внешней политики США, высказываемые в последние месяцы Дональдом Трампом.

В этой связи интересно сравнить текущий документ не только с предыдущей стратегией, принятой при Джо Байдене в 2022 году (а сама по себе стратегия обновляется каждые четыре года), но и с ранней стратегией обороны самого Трампа, принятой им в свой первый срок еще в 2018 году.

Если говорить о стратегии Байдена, то она принималась в первый год СВО на Украине, что существенно повлияло на внешнеполитический курс США в отношении России. Тогда Пентагон декларировал плотную кооперацию с союзниками по НАТО для сдерживания России в Европе, а ключевым приоритетом называл Индо-Тихоокеанский регион как главный театр конкуренции с Китаем.



Интересно, что поворот США от глобальной войны с терроризмом к конкуренции с Китаем и Россией через укрепление американской военной мощи инициировал в 2018 году сам Трамп, а Байден в 2022 году лишь развил идею своего предшественника.

В предыдущих стратегиях и Байден, и ранний Трамп относились к союзникам США как к неотъемлемой части своей военной мощи, являющейся мультипликатором силы. Сейчас же Дональд Трамп декларирует совсем иное, требуя от членов НАТО самостоятельности в вопросах защиты и большей финансовой ответственности, тогда как США готовы оказывать помощь лишь в критической ситуации.

Фокус внимания США также серьезно смещается - вместо устойчивого присутствия по всему земному шару нынешний Трамп, в отличие от Байдена и самого себя из прошлого, делает акцент на оптимизации американской военной мощи за рубежом в пользу сосредоточения на обороне территории Штатов и Западного полушария.

Не обошлось в новой стратегии и без Гренландии, которую Трамп записал в часть "критического стратегического пространства" США, к которому в том числе необходимо обеспечить военный и коммерческий доступ. Датский остров рассматривается американским президентом как ключ к предотвращению доминирования противников Вашингтона в Арктике - Китая и России.

Общее во всех стратегиях то, что США продолжают рассматривать модернизацию своих вооруженных сил и ядерного оружия как основной инструмент сдерживания противников и навязывания своей воли окружающим. Отличия здесь лишь в нюансах - в 2018 году планировалось восстановить американскую военную мощь, в 2022 году - глубже интегрировать союзников для увеличения проекции силы, а в 2026-м от этих союзников теперь требуют еще больших расходов на оборону и самостоятельности, при этом не снижаются и затраты самих США.

Кроме того, во всех трех документах основным соперником США указывается именно Китай. Причем в 2018 году Трамп делал ставку на прямую конкуренцию с КНР, тогда как в 2026 году добавил к этому ставку на стратегическую стабильность между двумя державами.

Новый документ называет РФ угрозой не столько для Америки, сколько для Европы. Это непрозрачно намекает на серьезное дистанцирование США от европейского НАТО в этом вопросе - разбирайтесь сами и продолжайте платить за американскую "крышу".

Актуальная национальная стратегия обороны напрямую отражает текущие взгляды Трампа на "реальную политику" и "мир через силу" с переносом фокуса внимания на собственные проблемы. Такой подход в краткосрочной перспективе сулит существенную выгоду крупным американским оборонным корпорациям, которые получат подряды на участие в строительстве множества мегапроектов Трампа для армии и флота. Однако он несет в себе и риски отдаления США от своих союзников в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, а также требует существенных затрат на реализацию хотя бы части задекларированных планов. Получится у США следовать собственной стратегии или ее придется корректировать - покажет следующая пара лет.

Источник - RT на русском
