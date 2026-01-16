"Военный Осведомитель": Новая оборонная стратегия США - что внутри?

22:51 24.01.2026

НОВАЯ ОБОРОННАЯ СТРАТЕГИЯ США - ЧТО ВНУТРИ?



Telegram-канал "Военный Осведомитель" @milinfolive



Пентагон опубликовал основные положения новой национальной стратегии обороны США (NDS), которая теперь во многом отражает идеи о направлении внешней политики США, высказываемые в последние месяцы Дональдом Трампом.



В этой связи интересно сравнить текущий документ не только с предыдущей стратегией, принятой при Джо Байдене в 2022 году (а сама по себе стратегия обновляется каждые четыре года), но и с ранней стратегией обороны самого Трампа, принятой им в свой первый срок еще в 2018 году.



Если говорить о стратегии Байдена, то она принималась в первый год СВО на Украине, что существенно повлияло на внешнеполитический курс США в отношении России. Тогда Пентагон декларировал плотную кооперацию с союзниками по НАТО для сдерживания России в Европе, а ключевым приоритетом называл Индо-Тихоокеанский регион как главный театр конкуренции с Китаем.



