|"Военный Осведомитель": Новая оборонная стратегия США - что внутри?
22:51 24.01.2026
НОВАЯ ОБОРОННАЯ СТРАТЕГИЯ США - ЧТО ВНУТРИ?
Telegram-канал "Военный Осведомитель" @milinfolive
Пентагон опубликовал основные положения новой национальной стратегии обороны США (NDS), которая теперь во многом отражает идеи о направлении внешней политики США, высказываемые в последние месяцы Дональдом Трампом.
В этой связи интересно сравнить текущий документ не только с предыдущей стратегией, принятой при Джо Байдене в 2022 году (а сама по себе стратегия обновляется каждые четыре года), но и с ранней стратегией обороны самого Трампа, принятой им в свой первый срок еще в 2018 году.
Если говорить о стратегии Байдена, то она принималась в первый год СВО на Украине, что существенно повлияло на внешнеполитический курс США в отношении России. Тогда Пентагон декларировал плотную кооперацию с союзниками по НАТО для сдерживания России в Европе, а ключевым приоритетом называл Индо-Тихоокеанский регион как главный театр конкуренции с Китаем.
Интересно, что поворот США от глобальной войны с терроризмом к конкуренции с Китаем и Россией через укрепление американской военной мощи инициировал в 2018 году сам Трамп, а Байден в 2022 году лишь развил идею своего предшественника.
В предыдущих стратегиях и Байден, и ранний Трамп относились к союзникам США как к неотъемлемой части своей военной мощи, являющейся мультипликатором силы. Сейчас же Дональд Трамп декларирует совсем иное, требуя от членов НАТО самостоятельности в вопросах защиты и большей финансовой ответственности, тогда как США готовы оказывать помощь лишь в критической ситуации.
Фокус внимания США также серьезно смещается - вместо устойчивого присутствия по всему земному шару нынешний Трамп, в отличие от Байдена и самого себя из прошлого, делает акцент на оптимизации американской военной мощи за рубежом в пользу сосредоточения на обороне территории Штатов и Западного полушария.
Не обошлось в новой стратегии и без Гренландии, которую Трамп записал в часть "критического стратегического пространства" США, к которому в том числе необходимо обеспечить военный и коммерческий доступ. Датский остров рассматривается американским президентом как ключ к предотвращению доминирования противников Вашингтона в Арктике - Китая и России.
Общее во всех стратегиях то, что США продолжают рассматривать модернизацию своих вооруженных сил и ядерного оружия как основной инструмент сдерживания противников и навязывания своей воли окружающим. Отличия здесь лишь в нюансах - в 2018 году планировалось восстановить американскую военную мощь, в 2022 году - глубже интегрировать союзников для увеличения проекции силы, а в 2026-м от этих союзников теперь требуют еще больших расходов на оборону и самостоятельности, при этом не снижаются и затраты самих США.
Кроме того, во всех трех документах основным соперником США указывается именно Китай. Причем в 2018 году Трамп делал ставку на прямую конкуренцию с КНР, тогда как в 2026 году добавил к этому ставку на стратегическую стабильность между двумя державами.
Новый документ называет РФ угрозой не столько для Америки, сколько для Европы. Это непрозрачно намекает на серьезное дистанцирование США от европейского НАТО в этом вопросе - разбирайтесь сами и продолжайте платить за американскую "крышу".
Актуальная национальная стратегия обороны напрямую отражает текущие взгляды Трампа на "реальную политику" и "мир через силу" с переносом фокуса внимания на собственные проблемы. Такой подход в краткосрочной перспективе сулит существенную выгоду крупным американским оборонным корпорациям, которые получат подряды на участие в строительстве множества мегапроектов Трампа для армии и флота. Однако он несет в себе и риски отдаления США от своих союзников в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, а также требует существенных затрат на реализацию хотя бы части задекларированных планов. Получится у США следовать собственной стратегии или ее придется корректировать - покажет следующая пара лет.