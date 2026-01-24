Ближний Восток: США и Китай на пути к схватке за аравийские редкоземы?

25.01.2026

Королевство Саудовская Аравия активно развивает горнодобывающую отрасль



Юрий МАВАШЕВ



Королевство Саудовская Аравия (КСА) предпочитает быть в равной степени открытой площадкой как для инвесторов из США, так и для вкладчиков из Китая. В то же время в Эр-Рияде понимают, что международная конкуренция за критически важные полезные ископаемые обострилась, заявил министр минеральных ресурсов королевства Бандар Аль-Хорайеф в кулуарах январского экономического форума в Давосе: "Места хватит всем. У нас есть заинтересованные инвесторы со всего мира, включая Китай".



Саудовская Аравия стремится расширить свою роль в глобальных цепочках поставок критически важных минералов на фоне усиливающейся конкуренции между Вашингтоном и Пекином. Выступая на панельной дискуссии 20 января, Аль-Хорайеф настаивал на том, что в Эр-Рияде принципиально не выбирают чью-либо сторону.



"Саудовская Аравия всегда была нейтральной страной и будет оставаться таковой. Наш главный приоритет – национальные интересы. Это ясно", – подчеркнул Аль-Хорайеф, добавив, что с развитием технологий нынешняя концентрация критически важных минералов и редкоземельных элементов на рынке "будет преодолена".



По его словам, КСА не может оставаться и смотреть на мир в статике, ведь перемены наблюдаются каждый день, ибо существует множество альтернатив (дальновидное замечание).



Симптоматично, что заявления прозвучали на фоне недавно объявленного совместного партнерства с участием ведущей саудовской горнодобывающей компании Maaden, американского производителя редкоземельных элементов MP Materials и Пентагона. Соответствующее соглашение было обнародовано еще 19 ноября 2025 года в ходе визита кронпринца Мухаммеда бин Сальмана в Вашингтон, где он пообщался и с президентом Дональдом Трампом. По итогам визита стало известно о нескольких крупных сделках в таких секторах, как оборона и ИИ.



Известно, что проект по добыче полезных ископаемых предусматривает строительство на территории королевства завода по переработке редкоземельных элементов, что, как ожидается, до определенной степени углубит интеграцию американо-саудовской цепочки поставок на фоне усиления конкуренции с Китаем.



"Мы очень рады этому, потому что на одном из участков, совместно с компанией Maaden, были обнаружены редкоземельные минералы, и мы хотели бы посмотреть, как мы можем развивать это направление, используя американские технологии, а также, возможно, сделать США своим заказчиком этих материалов", – поделился с журналистами Аль-Хорайеф. Предполагается, что месторождение будет поставлять редкоземельные материалы для различных целей, однако особое внимание будет уделено магнитам, являющимся "ключевым компонентом различных отраслей промышленности", а также, вероятно, титановым рудам. "Сегодня мы расширяем производство титана и алюминия, поэтому это очень долгосрочная стратегия для нас", – пояснил министр.



Широко известно, что добыча и обработка редкоземов имеют стратегическое значение для развития целого ряда отраслей будущего, таких как зеленая энергетика, включая электромобили и ветряные турбины. Также они незаменимы в бытовой электронике, включая смартфоны и дисплеи, а также в системах двойного назначения (ракеты и спутники).



Хотя в последние годы США увеличили инвестиции в редкоземельные элементы, Китай долгое время доминировал в этом секторе. По состоянию на 2019 год в Поднебесной производилось примерно 85% мировых оксидов редкоземельных элементов и около 90% редкоземельных металлов и сплавов – материалов, готовых к дальнейшему использованию, в том числе в производстве тех самых магнитов.



Китай "на световые годы опережает" США "благодаря десятилетиям стратегических инвестиций, проектам, поддерживаемым государством, координации с частным сектором и международным инвестициям", посетовала на полях недавнего форума Future Minerals в Эр-Рияде Эбигейл Хантер, исполнительный директор Центра полезных ископаемых при неправительственной организации SAFE (Securing America’s Future Energy). Стратегическое значение критически важных полезных ископаемых стало ключевой темой на Давосе в 2026 году, отражаясь и в недавних угрозах Трампа присоединить Гренландию, также располагающую значительными месторождениями редкоземельных элементов и других стратегических полезных ископаемых. Соответствующие заявления, сопровождаемые красочными картинками в социальных сетях, выявили противоречия Белого дома с европейскими партнерами, которые настаивают на том, что суверенитет острова должен уважаться и оставаться под контролем союзника по Дании (притом что на острове имеются объекты Пентагона, которые будут расширяться).



Так или иначе, при оценке перспектив, интересов США и Китая, а главное потенциала их реализации в Саудовской Аравии необходимо принять во внимание объективные уязвимости основных соперников на мировой шахматной доске. На сегодняшний день американцы объективно уязвимы перед Китаем в двух ключевых аспектах, ни один из которых Белому дому не удастся преодолеть в обозримой перспективе.



Во-первых, общепризнано, что ценность редкоземов не в самом их наличии в недрах где-либо, а в умении и способности их оттуда извлекать и обрабатывать. КНР в совершенстве владеет всеми перечисленными технологиями – извлекает, обрабатывает, предлагает внешнему миру. Соответственно, американцы, несмотря на лихорадочные усилия, пока не обладают технологическим конкурентным преимуществом перед Китаем, а значит, не способны конвертировать именно его в реальный политический результат.



Во-вторых, что не менее важно, Китай обладает и пользуется несравненно более высоким уровнем политического доверия на Востоке и в КСА в частности. Поднебесная ассоциируется с более предсказуемой международной линией, для которой не характерно вмешательство во внутренние дела. У Эр-Рияда нет ни единой гарантии и уверенности в том, что при любом вероятном обострении, будь то на социально-экономической или конфессиональной почве (к примеру, нефтеносная Восточная провинция населена в основном шиитами), Вашингтон не останется "курить в стороне" вместо оказания реальной поддержки королевскому дому.



Что же касается уязвимости Пекина перед Вашингтоном, то главная состоит в отсутствии реального сближения между Евросоюзом и Китаем, хотя возможности к тому были с начала 2025 г. на фоне торговых трений обеих сторон с США. Показательно, что летом прошлого года китайские власти решили сократить до одного дня саммит КНР-ЕС. О росте нервозности в диалоге Пекина и Брюсселя свидетельствуют и некоторые итоги визита в Европу главы китайской дипломатии Ван И. Между тем упущение преодолимо при взаимном желании, зависит от политической субъектности Брюсселя.



Таким образом, Китай пока играет на антиамериканском поле на Востоке один, что осложняет ему игру, а США и Евросоюз по-прежнему воспринимаются как коллективный Запад, пусть и явно не столь монолитный, как это казалось ранее (надо полагать, раскол по берегам Атлантики будет лишь углубляться). Из этого, впрочем, вовсе не следует, что Саудовская Аравия, реализующая ряд амбициозных внутренних реформ в соответствии с планом "Видение-2030", будет менее последовательно отстаивать свои национальные интересы: ставки высоки. Согласно данному документу, совокупные запасы полезных ископаемых оцениваются примерно в 2,5 трлн долл. Здесь и золото, и цинк, и медь, и литий, а также месторождения необходимых для высокотехнологичных отраслей диспрозия, тербия, неодима, празеодима и других редкоземов.



Страна активно инвестирует в горнодобывающую отрасль и снимает бюрократические рогатки, в том числе для иностранных инвесторов, с учетом длительности производственного цикла (на строительство перерабатывающего завода может уйти до нескольких десятков лет). Отчасти индикатором будущих процессов и того, кто одержит верх на саудовском рынке редкоземов, послужит позиция Эр-Рияда относительно продвигаемых Белым домом "Соглашений Авраама", а также решение саудовцев относительно участия в проекте экономического коридора "Индия – Ближний Восток – Европа" (IMEC). Пока известно о присоединении королевства к новоявленному Совету мира под предводительством Дональда Трампа, однако дееспособность этой структуры в условиях текущей мировой турбулентности, так и внутриполитической динамики внутри самих Штатов, далеко не очевидна.