Sputnik: АЭС - это не опасно? Ответ - в видео

02:26 25.01.2026

АЭС - это не опасно? Ответ - в видео



Существует распространенное заблуждение о влиянии атомной электростанции на окружающую среду и человека. Настороженность в обществе по этому поводу сохраняется из-за недостатка знаний о безопасности атомной энергетики.



Как простыми словами объяснить человеку без технического образования, почему атомная энергетика считается экологичной и безопасной?



На эти вопросы доступно и без сложных терминов ответили студенты Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ в МПЦ Sputnik Узбекистан.



"Мне часто приходится объяснять знакомым, что такое АЭС и как она работает, и в первую очередь я начинаю объяснение с того, что это чайник на уране", - сказал Мухиддин Умидов.



А Муроджон Илхомжонов отметил, что риск минимизирован и система безопасности на АЭС постоянно растет и развивается. "Нам нужно доверять современным технологиям и понимать, что над этой конструкцией работали тысячи, миллионы инженеров, которые потратили жизни для того, чтобы изучить и сделать это безопасным", - сказал он.



