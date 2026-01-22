 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Воскресенье, 25.01.2026
02:26  Sputnik: АЭС - это не опасно? Ответ - в видео
02:17  Взгляд: Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви
01:12  Ближний Восток: США и Китай на пути к схватке за аравийские редкоземы?
Суббота, 24.01.2026
22:51  "Военный Осведомитель": Новая оборонная стратегия США - что внутри?
13:37  ФСК: Революция в водном законодательстве Киргизии: что принесет новый Водный кодекс?
03:45  Монголия присоединилась к Совету мира, как ответственная и миролюбивая страна
02:55  Председатель Нацбанка Казахстана о сохранении 18% базовой ставки и девальвации тенге до 1500 за $1
00:05  Русские войска вышли на рубежи атаки южной части Константиновки – итоговая сводка Readovka за 23 января
Пятница, 23.01.2026
19:23  Эксперты объяснили, почему вложения Запада в Среднюю Азию себя не оправдают
14:38  Кыргызстан. Абылаев Тимур Замирбекович назначен заместителем директора НИСИ
14:23  В Туркменистане прошло расширенное заседание Государственного совета безопасности
13:53  Юный Моцарт: школьница из Таджикистана Джаннат Хусейнзода дирижирует и пишет музыку
03:57  Затея Трампа с "Советом мира" унижает Китай, - Юрий Тавровский
02:56  НГ: Союз Узбекистана и Таджикистана дает трещину
01:59  Индийский Центробанк предлагает связать цифровые валюты стран БРИКС
00:23  МК: что скрывается за кремлевским троллингом Европы
00:05  ВС РФ активизировались на севере Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 22 января
Четверг, 22.01.2026
22:29  Трамп в Давосе подписал устав "Совета мира". Лидеры каких стран приехали на церемонию и подписали документ (список)
20:18  В Казахстане построят четыре новых фармзавода за $400 млн.
17:07  Президент Туркменистана сменил главу Государственной пограничной службы
15:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 21.01.2026
01:03  Дания подавится, если получит от США $700 ярдов за Гренландию
00:05  ВС РФ усилили атакующую группировку на западном берегу Гайчура – итоговая сводка Readovka за 21 января
Среда, 21.01.2026
21:48  Второй президент США, погибший в результате покушения, - П.В.Густерин
15:08  Казахстанская нефть: К трудностями на КТК добавилась авария на месторождении Тенгиз
14:03  В ООН объявили о наступлении "эры глобального водного банкротства"
13:06  Известия: Трамп не собирается аннексировать Канаду вопреки заявлениям. И вот почему
12:38  Медет Таиров стал зам.председателя Национального банка Кыргызстана
02:33  Курултай в Казахстане. Как Токаев держит карты при себе: анализ эксперта
01:15  Объем торговли между Китаем и Центральной Азией в 2025 году превысил $100 млрд
00:05  Русские войска готовятся блокировать Боровскую группировку ВСУ – итоговая сводка Readovka за 20 января
Вторник, 20.01.2026
22:25  Монголия и КНР договорились сотрудничать в строительстве газопровода из РФ
16:34  Сергей Лавров изложил официальную позицию России по партнерству со странами Центральной Азии (видео)
12:04  Киргизия. Председателем Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений назначен Талантбек Ташибеков
10:09  Как США покупали земли других стран на протяжении веков
03:31  Президент Садыр Жапаров о причинах необходимости замены водительских удостоверений
02:07  Ареал МТК "Север – Юг" расширяется на Средний Восток и бассейн Красного моря, - Алексей Балиев
01:18  ПРАЙМ: "Валюты больше не будет". Доллар начал обвальное падение
00:05  Русские войска разваливают оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 января
Понедельник, 19.01.2026
22:44  В Кыргызстане сломался институт семьи? Депутаты обсуждают реформу алиментов
17:21  В Узбекистане началась единая перепись населения и ресурсов сельского хозяйства
16:19  Трамп направил приглашения выступить в его "Совета мира" лидерам около 60 стран (список)
15:35  Правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития животноводства до 2030 года
14:56  Цены на золото и серебро подскочили до рекордных максимумов из-за спора о Гренландии
14:53  Варианты Трампа в Гренландии – от "честной покупки" и "Крыма 2.0" до "восстания эскимосов", - Дмитрий Минин
03:01  Узбекистан создает "цифровой щит" на своих рубежах, - Виктория Панфилова
01:56  Эрдоган представил "Видение тюркского мира"
00:05  За минувшую неделю ВС РФ добились серьезных успехов сразу на нескольких направлениях СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 18.01.2026
20:07  Духовное управление мусульман Казахстана запустит "Imam AI" для ответов на вопросы верующих
16:20  В Таджикистане на сотнях гектаров посажен саксаул с целью предотвращения последствий изменения климата
14:39  Как борьба со смогом в Улан-Баторе стала бизнесом в Монголии (уроки истории)
03:45  Совет мира вместо ООН: Трамп продает абонементы на управление земным шаром
01:38  Sohu(Китай): Россия может помочь Ирану потопить американский авианосец
00:05  ВС РФ освободили населенные пункты Приволье и Прилуки
Суббота, 17.01.2026
22:30  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Минобороны и других силовых ведомствах
16:38  События в Иране: "восстание" за наличный расчет, - Сергей Кожемякин
15:39  Turkmen Serdar: Оппозиция обсуждает похищение Трампом туркменских Аркадагов вместе с газом. Пора звать ОДКБ?
14:59  МЧС Казахстана о Правилах безопасности при Крещенских купаниях (видео)
01:22  Дональд Трамп монетизированный, или Американский культ личности, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ угрожают снабжению ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 16 января
Пятница, 16.01.2026
16:32  Заявление ШОС по ситуации в Иране
Архив
Sputnik: АЭС - это не опасно? Ответ - в видео
02:26 25.01.2026

АЭС - это не опасно? Ответ - в видео

22.01.2026

Существует распространенное заблуждение о влиянии атомной электростанции на окружающую среду и человека. Настороженность в обществе по этому поводу сохраняется из-за недостатка знаний о безопасности атомной энергетики.

Как простыми словами объяснить человеку без технического образования, почему атомная энергетика считается экологичной и безопасной?

На эти вопросы доступно и без сложных терминов ответили студенты Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ в МПЦ Sputnik Узбекистан.

"Мне часто приходится объяснять знакомым, что такое АЭС и как она работает, и в первую очередь я начинаю объяснение с того, что это чайник на уране", - сказал Мухиддин Умидов.

А Муроджон Илхомжонов отметил, что риск минимизирован и система безопасности на АЭС постоянно растет и развивается. "Нам нужно доверять современным технологиям и понимать, что над этой конструкцией работали тысячи, миллионы инженеров, которые потратили жизни для того, чтобы изучить и сделать это безопасным", - сказал он.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769297160


