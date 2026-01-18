Какие полномочия будут у вице-президента Казахстана

12:53 25.01.2026

Назначать его будет президент страны



АСТАНА, 24 янв - Sputnik. В Астане проходит первое заседание Комиссии по Конституционной реформе.



Страну ожидает целый ряд изменений, о которых раньше выступил Токаев на Национальном Курултае.



Сегодня на первом заседании комиссии по Конституционной реформе Ержан Жиенбаев остановился на изменениях, касающихся полномочий вице-президента. Назначать его будет президент, с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов.



Чем занимается вице-президент:

- по поручению президента представляет интересы Республики Казахстан в международных отношениях;

- представляет президента Республики Казахстан при взаимодействии с Курултаем, Правительством и иными государственными органами.



Также вице-президент будет взаимодействовать с общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями Казахстана и иностранных государств.



Иные полномочия Вице-президента будут определяться президентом, подчеркнули в комиссии.



И еще - в связи с введением института Вице-президента из Конституции будут исключены положения о Государственном советнике. На уровне Конституции следует отразить требования, которые будут предъявляться к вице-президенту.



"Вице-президент не должен быть депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности и осуществлять предпринимательскую деятельность. На период осуществления своих полномочий вице-президент не должен состоять в политической партии", - сообщил Жиенбаев.



Такой подход соответствует взятому курсу по повышению политической конкуренции и обеспечению равных условий для развития всех партий, подчеркнул он.