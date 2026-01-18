"Закрытие Южных ворот": чем для Таджикистана могут обернуться беспорядки в Иране?

12:57 25.01.2026

Масштабные беспорядки в Иране способны парализовать торговлю со странами Центральной Азии, для которых очень важен выход к морским путям



ДУШАНБЕ, 22 янв - Sputnik. Нестабильность в Иране влечет за собой не только угрозы безопасности, но и экономические последствия для стран Центральной Азии, способные, например, привести их к изоляции. А все потому, что это - единственная страна, через территорию которой проходят безопасные торговые и транзитные пути на юг.



Обеспокоенность по поводу "отрезания" региона возникла после недавних событий в Иране, а также заявлений американских и израильских официальных лиц о возможности начала войны. Речь идет о продолжающихся три недели массовых протестах, которые быстро переросли в беспорядки, устроенные подрывными элементами. В итоге правительству страны пришлось подавить демонстрации.



Несмотря на сообщения о стабилизации ситуации в Иране и снижении уровня протестов, некоторые эксперты считают, что нельзя исключить возможность полномасштабной войны между страной и ее геополитическими соперниками - США и Израилем.



Угроза для Южных ворот



Потенциальная война, последующая за ней политическая нестабильность и ослабление в сфере безопасности, как отмечают аналитики, окажут негативное экономическое, торговое и транзитное влияние на отношения Ирана с другими странами, особенно с Центральной Азией, Россией и Китаем, которые являются его близкими партнерами.



По словам эксперта по региональным вопросам Косима Бекмухаммада, в последние годы Тегеран проводит политику расширения сотрудничества и взаимодействия с соседями, включая республики ЦА, что привело к наращиванию товарооборота с регионом. Поэтому нарушение этого процесса нанесет ущерб общим интересам и Ирана, и Центральной Азии.



"Для стран ЦА, не имеющих выхода к морю, доступ к морским портам и международным рынкам является жизненно важной потребностью, и в этом отношении Иран представляет собой один из приоритетных направлений. В ситуации, когда другие транзитные пути все еще не обустроены с точки зрения инфраструктуры и сталкиваются с трудностями, иранский маршрут с его взаимосвязанной сетью железных дорог, автомагистралей и прямым доступом к Персидскому и Оманскому заливам считается одним из ключевых вариантов для региона", - сказал он.



Косим Бекмухаммад добавил, что транзит через Иран короче и дешевле по сравнению с другими направлениями. В частности, он обратил внимание, что порты Бандар-Аббас и Чабахар, а также завершение строительства железной дороги Чабахар - Захедан облегчат доступ стран Центральной Азии через морские пути к рынкам Индии, государствам Ближнего Востока и Восточной Африки.



"Если эти маршруты станут небезопасными из-за возможной войной, то страны Центральной Азии вместе с Россией лишатся маршрута "Север - Юг", а китайский проект "Один пояс- один путь" будет приостановлен. На практике это означает экономическую и транспортную изоляцию и закрытие южных ворот в сторону Востока", - подчеркнул политолог.



Шанс для террористов



Как подчеркивают эксперты, стабильность и безопасность Ирана имеют особое значение для Таджикистана. Учитывая общий язык, идентичность и историческое наследие, эти два государства считаются стратегическими союзниками.



Региональный эксперт Фирдавс Джалилов утверждает, что нестабильность в Иране приведет к усилению роли и влияния культурных нарративов, которые Запад в последние годы активно продвигал и распространял в регионе.



"Обычно мы обращаем внимание на очаги войны на Ближнем Востоке и на Украине, но не видим, что в социальных сетях, политических кругах и даже на различных уровнях власти в Центральной Азии ведется другое противостояние, в которой применяется антироссийская, антииранская и антикитайская пропаганда. Ее цель - подготовка общественности к противостоянию с восточной осью, для чего Запад уже вложил значительные средства. Таджикистан практически является изолированным островом сопротивления этим нарративам", - пояснил он.



По мнению экспертов, если в Иране воцарится нестабильность, то геополитическая ситуация в регионе полностью изменится.



Эксперт по безопасности Нурулло Гусейнов считает, что, прежде всего, обострение ситуации в Иране откроет двери для террористических организаций, контролируемых Израилем и США, включая ИГИЛ*, "Джаиш-ул-Адл"*, "Исламское движение Восточного Туркестана"*, "Исламское движение Узбекистана"* и "Джамаат-Ансарулла"*.



""Талибан"** потеряет над ними контроль, и эти группировки начнут действовать в соответствии с программой, которую готовили десятилетиями, - а именно, дестабилизировать весь регион, особенно соседей Афганистана. Иран, по сути, находится на передовой этой великой битвы, и с его крахом всю Центральную Азию может охватить нестабильность", - отметил он.



По мнению экспертов, стабильность Тегерана как ключевого игрока на Глобальном Юге, развитие и безопасность которого входят в число стратегических целей таких организаций, как БРИКС и ШОС, изменили мировой расклад, а это значит, что основные вызовы и угрозы постепенно приближаются к Центральной Азии.



* - радикальное движение, признано террористической организацией, запрещено в России и других странах

** - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность