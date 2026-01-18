 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 25.01.2026
20:48  Kun.uz сообщил об аресте бывших высокопоставленные руководителей МВД Узбекистана - Бекмурода Абдуллаева и Рустама Турсунова
20:02  КТК завершил ремонт причала №3. Причал №2, пострадавший от украинской атаки, остается нерабочим
18:31  Мозг на паузе: как гаджеты формируют цифровой аутизм у детей, - София Токарева
16:11  В Ташкенте жители выступили против эксперимента МинстройЖКХ по передачи домов УК без согласия жителей
15:04  Британские ученые: как русские "волки-дезертиры" съели 2124 финских оленя
12:57  "Закрытие Южных ворот": чем для Таджикистана могут обернуться беспорядки в Иране?
12:53  Какие полномочия будут у вице-президента Казахстана
02:26  Sputnik: АЭС - это не опасно? Ответ - в видео
02:17  Взгляд: Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви
01:12  Ближний Восток: США и Китай на пути к схватке за аравийские редкоземы?
Суббота, 24.01.2026
22:51  "Военный Осведомитель": Новая оборонная стратегия США - что внутри?
13:37  ФСК: Революция в водном законодательстве Киргизии: что принесет новый Водный кодекс?
03:45  Монголия присоединилась к Совету мира, как ответственная и миролюбивая страна
02:55  Председатель Нацбанка Казахстана о сохранении 18% базовой ставки и девальвации тенге до 1500 за $1
00:05  Русские войска вышли на рубежи атаки южной части Константиновки – итоговая сводка Readovka за 23 января
Пятница, 23.01.2026
19:23  Эксперты объяснили, почему вложения Запада в Среднюю Азию себя не оправдают
14:38  Кыргызстан. Абылаев Тимур Замирбекович назначен заместителем директора НИСИ
14:23  В Туркменистане прошло расширенное заседание Государственного совета безопасности
13:53  Юный Моцарт: школьница из Таджикистана Джаннат Хусейнзода дирижирует и пишет музыку
03:57  Затея Трампа с "Советом мира" унижает Китай, - Юрий Тавровский
02:56  НГ: Союз Узбекистана и Таджикистана дает трещину
01:59  Индийский Центробанк предлагает связать цифровые валюты стран БРИКС
00:23  МК: что скрывается за кремлевским троллингом Европы
00:05  ВС РФ активизировались на севере Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 22 января
Четверг, 22.01.2026
22:29  Трамп в Давосе подписал устав "Совета мира". Лидеры каких стран приехали на церемонию и подписали документ (список)
20:18  В Казахстане построят четыре новых фармзавода за $400 млн.
17:07  Президент Туркменистана сменил главу Государственной пограничной службы
15:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 21.01.2026
01:03  Дания подавится, если получит от США $700 ярдов за Гренландию
00:05  ВС РФ усилили атакующую группировку на западном берегу Гайчура – итоговая сводка Readovka за 21 января
Среда, 21.01.2026
21:48  Второй президент США, погибший в результате покушения, - П.В.Густерин
15:08  Казахстанская нефть: К трудностями на КТК добавилась авария на месторождении Тенгиз
14:03  В ООН объявили о наступлении "эры глобального водного банкротства"
13:06  Известия: Трамп не собирается аннексировать Канаду вопреки заявлениям. И вот почему
12:38  Медет Таиров стал зам.председателя Национального банка Кыргызстана
02:33  Курултай в Казахстане. Как Токаев держит карты при себе: анализ эксперта
01:15  Объем торговли между Китаем и Центральной Азией в 2025 году превысил $100 млрд
00:05  Русские войска готовятся блокировать Боровскую группировку ВСУ – итоговая сводка Readovka за 20 января
Вторник, 20.01.2026
22:25  Монголия и КНР договорились сотрудничать в строительстве газопровода из РФ
16:34  Сергей Лавров изложил официальную позицию России по партнерству со странами Центральной Азии (видео)
12:04  Киргизия. Председателем Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений назначен Талантбек Ташибеков
10:09  Как США покупали земли других стран на протяжении веков
03:31  Президент Садыр Жапаров о причинах необходимости замены водительских удостоверений
02:07  Ареал МТК "Север – Юг" расширяется на Средний Восток и бассейн Красного моря, - Алексей Балиев
01:18  ПРАЙМ: "Валюты больше не будет". Доллар начал обвальное падение
00:05  Русские войска разваливают оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 января
Понедельник, 19.01.2026
22:44  В Кыргызстане сломался институт семьи? Депутаты обсуждают реформу алиментов
17:21  В Узбекистане началась единая перепись населения и ресурсов сельского хозяйства
16:19  Трамп направил приглашения выступить в его "Совета мира" лидерам около 60 стран (список)
15:35  Правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития животноводства до 2030 года
14:56  Цены на золото и серебро подскочили до рекордных максимумов из-за спора о Гренландии
14:53  Варианты Трампа в Гренландии – от "честной покупки" и "Крыма 2.0" до "восстания эскимосов", - Дмитрий Минин
03:01  Узбекистан создает "цифровой щит" на своих рубежах, - Виктория Панфилова
01:56  Эрдоган представил "Видение тюркского мира"
00:05  За минувшую неделю ВС РФ добились серьезных успехов сразу на нескольких направлениях СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 18.01.2026
20:07  Духовное управление мусульман Казахстана запустит "Imam AI" для ответов на вопросы верующих
16:20  В Таджикистане на сотнях гектаров посажен саксаул с целью предотвращения последствий изменения климата
14:39  Как борьба со смогом в Улан-Баторе стала бизнесом в Монголии (уроки истории)
03:45  Совет мира вместо ООН: Трамп продает абонементы на управление земным шаром
01:38  Sohu(Китай): Россия может помочь Ирану потопить американский авианосец
00:05  ВС РФ освободили населенные пункты Приволье и Прилуки
"Закрытие Южных ворот": чем для Таджикистана могут обернуться беспорядки в Иране?
12:57 25.01.2026

Масштабные беспорядки в Иране способны парализовать торговлю со странами Центральной Азии, для которых очень важен выход к морским путям

ДУШАНБЕ, 22 янв - Sputnik. Нестабильность в Иране влечет за собой не только угрозы безопасности, но и экономические последствия для стран Центральной Азии, способные, например, привести их к изоляции. А все потому, что это - единственная страна, через территорию которой проходят безопасные торговые и транзитные пути на юг.

Обеспокоенность по поводу "отрезания" региона возникла после недавних событий в Иране, а также заявлений американских и израильских официальных лиц о возможности начала войны. Речь идет о продолжающихся три недели массовых протестах, которые быстро переросли в беспорядки, устроенные подрывными элементами. В итоге правительству страны пришлось подавить демонстрации.

Несмотря на сообщения о стабилизации ситуации в Иране и снижении уровня протестов, некоторые эксперты считают, что нельзя исключить возможность полномасштабной войны между страной и ее геополитическими соперниками - США и Израилем.

Угроза для Южных ворот

Потенциальная война, последующая за ней политическая нестабильность и ослабление в сфере безопасности, как отмечают аналитики, окажут негативное экономическое, торговое и транзитное влияние на отношения Ирана с другими странами, особенно с Центральной Азией, Россией и Китаем, которые являются его близкими партнерами.

Иранские вагоны будут курсировать через Таджикистан по маршрутам СНГ

По словам эксперта по региональным вопросам Косима Бекмухаммада, в последние годы Тегеран проводит политику расширения сотрудничества и взаимодействия с соседями, включая республики ЦА, что привело к наращиванию товарооборота с регионом. Поэтому нарушение этого процесса нанесет ущерб общим интересам и Ирана, и Центральной Азии.

"Для стран ЦА, не имеющих выхода к морю, доступ к морским портам и международным рынкам является жизненно важной потребностью, и в этом отношении Иран представляет собой один из приоритетных направлений. В ситуации, когда другие транзитные пути все еще не обустроены с точки зрения инфраструктуры и сталкиваются с трудностями, иранский маршрут с его взаимосвязанной сетью железных дорог, автомагистралей и прямым доступом к Персидскому и Оманскому заливам считается одним из ключевых вариантов для региона", - сказал он.

Косим Бекмухаммад добавил, что транзит через Иран короче и дешевле по сравнению с другими направлениями. В частности, он обратил внимание, что порты Бандар-Аббас и Чабахар, а также завершение строительства железной дороги Чабахар - Захедан облегчат доступ стран Центральной Азии через морские пути к рынкам Индии, государствам Ближнего Востока и Восточной Африки.

"Если эти маршруты станут небезопасными из-за возможной войной, то страны Центральной Азии вместе с Россией лишатся маршрута "Север - Юг", а китайский проект "Один пояс- один путь" будет приостановлен. На практике это означает экономическую и транспортную изоляцию и закрытие южных ворот в сторону Востока", - подчеркнул политолог.

Шанс для террористов

Как подчеркивают эксперты, стабильность и безопасность Ирана имеют особое значение для Таджикистана. Учитывая общий язык, идентичность и историческое наследие, эти два государства считаются стратегическими союзниками.

Региональный эксперт Фирдавс Джалилов утверждает, что нестабильность в Иране приведет к усилению роли и влияния культурных нарративов, которые Запад в последние годы активно продвигал и распространял в регионе.

"Обычно мы обращаем внимание на очаги войны на Ближнем Востоке и на Украине, но не видим, что в социальных сетях, политических кругах и даже на различных уровнях власти в Центральной Азии ведется другое противостояние, в которой применяется антироссийская, антииранская и антикитайская пропаганда. Ее цель - подготовка общественности к противостоянию с восточной осью, для чего Запад уже вложил значительные средства. Таджикистан практически является изолированным островом сопротивления этим нарративам", - пояснил он.

По мнению экспертов, если в Иране воцарится нестабильность, то геополитическая ситуация в регионе полностью изменится.

Эксперт по безопасности Нурулло Гусейнов считает, что, прежде всего, обострение ситуации в Иране откроет двери для террористических организаций, контролируемых Израилем и США, включая ИГИЛ*, "Джаиш-ул-Адл"*, "Исламское движение Восточного Туркестана"*, "Исламское движение Узбекистана"* и "Джамаат-Ансарулла"*.

""Талибан"** потеряет над ними контроль, и эти группировки начнут действовать в соответствии с программой, которую готовили десятилетиями, - а именно, дестабилизировать весь регион, особенно соседей Афганистана. Иран, по сути, находится на передовой этой великой битвы, и с его крахом всю Центральную Азию может охватить нестабильность", - отметил он.

По мнению экспертов, стабильность Тегерана как ключевого игрока на Глобальном Юге, развитие и безопасность которого входят в число стратегических целей таких организаций, как БРИКС и ШОС, изменили мировой расклад, а это значит, что основные вызовы и угрозы постепенно приближаются к Центральной Азии.

* - радикальное движение, признано террористической организацией, запрещено в России и других странах
** - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769335020


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Глава государства представил новую конституционную модель Справедливого Казахстана – Спикер Сената
- Государственный советник провел встречу с руководителями республиканских этнокультурных объединений
- Кадровые перестановки
- Проект комплексного плана по противодействию теневой экономике рассмотрен в Правительстве
- МСХ РК и Coca-Cola Içecek Kazakhstan подписали инвестсоглашение о строительстве завода в Актобе
- Касательно текущей ситуации на производственных объектах ТОО "Тенгизшевройл"
- Официальный комментарий АО "НАК "Казатомпром" касательно публикаций в ряде СМИ информации о проектах Laramide Resources Ltd. по разведке урана в РК
- 70 тысяч тонн руды добыто незаконно: последствия для экологии в ВКО
- Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2026 года №1157
