Британские ученые: как русские "волки-дезертиры" съели 2124 финских оленя

15:04 25.01.2026

The Guardian (британская газета) опять затянула песню о том, что страшные и хищные русские волки истребляют белых и пушистых финских оленей. За прошлый год, по данным газеты, ими было съедено 2124 оленя. Какая точность!



Самое главное в этой статье - это объяснение причин роста популяции русских волков - война на Украине. Процитирую этот шедевральный фрагмент дословно: "Они (финны) предполагают, что численность волков в России резко возросла после того, как охотников отправили на фронт на Украину, что вынудило многих волков искать новые территории в Финляндии"!



Ээээээ, простите, что??? Волки настолько соскучились по охотникам, что пошли искать их в Финляндию? И ведь публикуют!



