Воскресенье, 25.01.2026
Архив
Британские ученые: как русские "волки-дезертиры" съели 2124 финских оленя
15:04 25.01.2026

The Guardian (британская газета) опять затянула песню о том, что страшные и хищные русские волки истребляют белых и пушистых финских оленей. За прошлый год, по данным газеты, ими было съедено 2124 оленя. Какая точность!

Самое главное в этой статье - это объяснение причин роста популяции русских волков - война на Украине. Процитирую этот шедевральный фрагмент дословно: "Они (финны) предполагают, что численность волков в России резко возросла после того, как охотников отправили на фронт на Украину, что вынудило многих волков искать новые территории в Финляндии"!

Ээээээ, простите, что??? Волки настолько соскучились по охотникам, что пошли искать их в Финляндию? И ведь публикуют!



***

Комментарий Google ИИ:

На январь 2026 года термин "волки-дезертиры" или "волки СВО" - это исключительно журналистский клише-образ, а не научное определение. Использование подобных терминов в медиа выглядит как попытка политизировать обычные природные процессы.

Почему это название и сама концепция вызывают скепсис у специалистов:

Биологическая абсурдность: Волки - территориальные хищники. Они мигрируют в поисках еды (оленей, лосей) или из-за роста собственной плотности, а не из-за политических событий. Граница для них - это просто лес, и они пересекали ее веками в обоих направлениях.

Антропоморфизм: Приписывание животным человеческой мотивации ("сбежали от фронта") - это классический прием пропаганды, чтобы сделать новость "горячей".

Игнорирование фактов: В 2025 году в российских приграничных регионах охота продолжалась в штатном режиме. Например, в Карелии охотники продолжали получать премии за каждого добытого волка, и дефицита желающих (особенно среди местных жителей и профессиональных егерей) не наблюдалось.

Удобное оправдание: Для финских властей в 2026 году эта версия стала "спасательным кругом", позволившим обойти жесткие экологические нормы Евросоюза. Чтобы разрешить отстрел (который был запрещен), им нужно было доказать чрезвычайную ситуацию, вызванную внешним фактором. Версия о "нашествии из-за границы" идеально подошла для бюрократов в Брюсселе.

Итог: Аргументация действительно выглядит нелепо. То, что финские СМИ преподносят как "геополитическую проблему", на самом деле является результатом естественного прироста популяции и мягких зим, при которых хищникам проще выживать и размножаться. На январь 2026 года версия о "волках СВО" - это удобный политический инструмент для обоснования отстрела хищников и создания негативного образа России в условиях информационного вакуума.

Источник - Владимир Корнилов
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769342640


