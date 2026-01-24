 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 25.01.2026
20:48  Kun.uz сообщил об аресте бывших высокопоставленные руководителей МВД Узбекистана - Бекмурода Абдуллаева и Рустама Турсунова
20:02  КТК завершил ремонт причала №3. Причал №2, пострадавший от украинской атаки, остается нерабочим
18:31  Мозг на паузе: как гаджеты формируют цифровой аутизм у детей, - София Токарева
16:11  В Ташкенте жители выступили против эксперимента МинстройЖКХ по передачи домов УК без согласия жителей
15:04  Британские ученые: как русские "волки-дезертиры" съели 2124 финских оленя
12:57  "Закрытие Южных ворот": чем для Таджикистана могут обернуться беспорядки в Иране?
12:53  Какие полномочия будут у вице-президента Казахстана
02:26  Sputnik: АЭС - это не опасно? Ответ - в видео
02:17  Взгляд: Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви
01:12  Ближний Восток: США и Китай на пути к схватке за аравийские редкоземы?
Суббота, 24.01.2026
22:51  "Военный Осведомитель": Новая оборонная стратегия США - что внутри?
13:37  ФСК: Революция в водном законодательстве Киргизии: что принесет новый Водный кодекс?
03:45  Монголия присоединилась к Совету мира, как ответственная и миролюбивая страна
02:55  Председатель Нацбанка Казахстана о сохранении 18% базовой ставки и девальвации тенге до 1500 за $1
00:05  Русские войска вышли на рубежи атаки южной части Константиновки – итоговая сводка Readovka за 23 января
Пятница, 23.01.2026
19:23  Эксперты объяснили, почему вложения Запада в Среднюю Азию себя не оправдают
14:38  Кыргызстан. Абылаев Тимур Замирбекович назначен заместителем директора НИСИ
14:23  В Туркменистане прошло расширенное заседание Государственного совета безопасности
13:53  Юный Моцарт: школьница из Таджикистана Джаннат Хусейнзода дирижирует и пишет музыку
03:57  Затея Трампа с "Советом мира" унижает Китай, - Юрий Тавровский
02:56  НГ: Союз Узбекистана и Таджикистана дает трещину
01:59  Индийский Центробанк предлагает связать цифровые валюты стран БРИКС
00:23  МК: что скрывается за кремлевским троллингом Европы
00:05  ВС РФ активизировались на севере Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 22 января
Четверг, 22.01.2026
22:29  Трамп в Давосе подписал устав "Совета мира". Лидеры каких стран приехали на церемонию и подписали документ (список)
20:18  В Казахстане построят четыре новых фармзавода за $400 млн.
17:07  Президент Туркменистана сменил главу Государственной пограничной службы
15:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 21.01.2026
01:03  Дания подавится, если получит от США $700 ярдов за Гренландию
00:05  ВС РФ усилили атакующую группировку на западном берегу Гайчура – итоговая сводка Readovka за 21 января
Среда, 21.01.2026
21:48  Второй президент США, погибший в результате покушения, - П.В.Густерин
15:08  Казахстанская нефть: К трудностями на КТК добавилась авария на месторождении Тенгиз
14:03  В ООН объявили о наступлении "эры глобального водного банкротства"
13:06  Известия: Трамп не собирается аннексировать Канаду вопреки заявлениям. И вот почему
12:38  Медет Таиров стал зам.председателя Национального банка Кыргызстана
02:33  Курултай в Казахстане. Как Токаев держит карты при себе: анализ эксперта
01:15  Объем торговли между Китаем и Центральной Азией в 2025 году превысил $100 млрд
00:05  Русские войска готовятся блокировать Боровскую группировку ВСУ – итоговая сводка Readovka за 20 января
Вторник, 20.01.2026
22:25  Монголия и КНР договорились сотрудничать в строительстве газопровода из РФ
16:34  Сергей Лавров изложил официальную позицию России по партнерству со странами Центральной Азии (видео)
12:04  Киргизия. Председателем Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений назначен Талантбек Ташибеков
10:09  Как США покупали земли других стран на протяжении веков
03:31  Президент Садыр Жапаров о причинах необходимости замены водительских удостоверений
02:07  Ареал МТК "Север – Юг" расширяется на Средний Восток и бассейн Красного моря, - Алексей Балиев
01:18  ПРАЙМ: "Валюты больше не будет". Доллар начал обвальное падение
00:05  Русские войска разваливают оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 января
Понедельник, 19.01.2026
22:44  В Кыргызстане сломался институт семьи? Депутаты обсуждают реформу алиментов
17:21  В Узбекистане началась единая перепись населения и ресурсов сельского хозяйства
16:19  Трамп направил приглашения выступить в его "Совета мира" лидерам около 60 стран (список)
15:35  Правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития животноводства до 2030 года
14:56  Цены на золото и серебро подскочили до рекордных максимумов из-за спора о Гренландии
14:53  Варианты Трампа в Гренландии – от "честной покупки" и "Крыма 2.0" до "восстания эскимосов", - Дмитрий Минин
03:01  Узбекистан создает "цифровой щит" на своих рубежах, - Виктория Панфилова
01:56  Эрдоган представил "Видение тюркского мира"
00:05  За минувшую неделю ВС РФ добились серьезных успехов сразу на нескольких направлениях СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 18.01.2026
20:07  Духовное управление мусульман Казахстана запустит "Imam AI" для ответов на вопросы верующих
16:20  В Таджикистане на сотнях гектаров посажен саксаул с целью предотвращения последствий изменения климата
14:39  Как борьба со смогом в Улан-Баторе стала бизнесом в Монголии (уроки истории)
03:45  Совет мира вместо ООН: Трамп продает абонементы на управление земным шаром
01:38  Sohu(Китай): Россия может помочь Ирану потопить американский авианосец
00:05  ВС РФ освободили населенные пункты Приволье и Прилуки
Мозг на паузе: как гаджеты формируют цифровой аутизм у детей, - София Токарева

18:31 25.01.2026
18:31 25.01.2026

Мозг на паузе: как гаджеты формируют цифровой аутизм у детей
Гаджеты в дошкольном возрасте искажают формирование эмоционального интеллекта

София Токарева
24 января 2026

Современные дети все чаще проводят свободное время с гаджетами, заменяя живое общение экраном. На этом фоне специалисты говорят о так называемом "цифровом аутизме" - приобретенном синдроме, при котором у ребенка появляются симптомы, внешне напоминающие расстройства аутистического спектра. Как чрезмерное использование гаджетов влияет на речь, эмоции и социальные навыки - рассказывают "Известия".

Что такое "цифровой аутизм" и почему это не диагноз

Понятие "цифровой аутизм" ввел в конце 2010-х румынский психолог Мариус Замфир. Он описал тревожную закономерность: у детей, злоупотребляющих гаджетами, массово проявлялись симптомы, схожие с признаками классического аутизма. Как подчеркивает клинический психолог Ксения Савельева, речь не идет о заболевании или официальном диагнозе.

- Это не болезнь и не расстройство аутистического спектра. Мы говорим о синдроме, который формируется под влиянием среды и принципиально отличается от истинного аутизма своей обратимостью, - поясняет специалист.

По ее словам, ключевое отличие заключается в происхождении проблемы. Расстройство аутистического спектра (РАС) - это врожденное состояние, часто связанное с генетическими и нейробиологическими факторами. Цифровой аутизм формируется у изначально нормально развивавшегося ребенка и напрямую связан с дефицитом живого опыта.

Симптомы цифрового аутизма: как его распознать

Проявления избыточного экранного времени затрагивают сразу несколько областей развития. Ксения Савельева отмечает, что чаще всего родители замечают социальную отстраненность.

- Ребенок теряет интерес к живому диалогу, предпочитает виртуальный мир, становится замкнутым и эмоционально "обесточенным", - говорит психолог.

Среди характерных симптомов специалисты выделяют задержку речевого развития, бедный словарный запас, односложные ответы, отсутствие инициативы в общении. Часто появляются моторные стереотипии - ритмичное раскачивание, хлопки, тряска руками, которые возникают как реакция на сенсорную перегрузку.

Невролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская объясняет, что подобные проявления напрямую связаны с утратой навыков живого взаимодействия.

- Общение через экран не учит ребенка считывать мимику, жесты и интонации. В реальном мире такие дети могут избегать зрительного контакта, выглядеть отстраненными, с трудом поддерживать диалог, - отмечает она.

Дополняют картину повышенная раздражительность, перепады настроения, тревожность, проблемы с концентрацией внимания и поверхностное, "клиповое" мышление.

Одним из ключевых механизмов специалисты называют влияние цифрового контента на нейромедиаторы. Быстрая смена картинок и сюжетов вызывает резкие выбросы дофамина - гормона удовольствия.

- При частом повторении рецепторы теряют чувствительность. Ребенку требуется все более сильная стимуляция, как при любой зависимости, - поясняет Ксения Савельева.

Параллельно нарушается выработка мелатонина из-за синего света экранов, что приводит к бессоннице и хронической усталости. Повышенный уровень кортизола поддерживает состояние тревоги и эмоциональной нестабильности.

- В результате реальная жизнь кажется скучной, учеба и общение не приносят радости, - добавляет врач-психотерапевт Роман Устинов.

В каком возрасте риск особенно высок

Эксперты сходятся во мнении, что наиболее критичный период - раннее детство. Екатерина Демьяновская подчеркивает, что с рождения до семи лет формируются нейронные связи, отвечающие за речь, эмоциональный интеллект и социальные навыки.

- В этом возрасте мозг особенно пластичен. Если живое взаимодействие заменяется экраном, развитие идет по искаженному сценарию, - поясняет невролог.

Роман Устинов уточняет, что по международным рекомендациям наиболее уязвим возраст от двух до пяти лет.

- Именно в этот период формируется собственное "Я", способность к эмпатии, навыки общения. Гаджеты смещают развитие в сторону примитивного стремления к быстрым удовольствиям, - отмечает врач-психотерапевт.

По данным специалистов, при ежедневном экранном времени более четырех часов риск стойких нарушений резко возрастает. В возрастной группе 3–5 лет задержка речи и отсутствие указательного жеста фиксируются примерно у 70% детей с выраженной цифровой зависимостью. В 6–8 лет формируется клиповое мышление и неспособность читать длинные тексты, а в 9–12 лет - социальная дезориентация и признаки кибераддикции - патологического пристрастия к виртуальному пространству.

Ксения Савельева подчеркивает, что при начале коррекции до семи лет шансы на полное восстановление достигают 80%. После 12 лет остаточные эффекты часто сохраняются.

- К 18 годам у части подростков формируется глубокая социальная дезадаптация: около 89% испытывают серьезные трудности в диалоге, 94% не имеют друзей вне интернета, у 37% развиваются депрессивные расстройства, - отмечает психолог.

Можно ли полностью восстановить развитие ребенка

Все эксперты подчеркивают: в отличие от РАС, симптомы "цифрового аутизма" вторичны и обратимы.

- Поведение меняется не из-за повреждения мозга, а из-за дефицита опыта. При устранении причины навыки могут вернуться, - поясняет Демьяновская.

Ключевым шагом становится цифровая гигиена: строгие ограничения экранного времени, особенно в дошкольном возрасте, и активное замещение гаджетов реальной деятельностью.

- Недостаточно просто забрать телефон. Освободившееся время нужно заполнить движением, играми, общением, спортом и творчеством, - подчеркивает Устинов.

Эксперты предупреждают, что тотальные запреты часто вызывают протест. Гораздо эффективнее последовательные правила.

- Никаких гаджетов за едой, перед сном, сразу после пробуждения и во время учебы. Эти границы важно объяснять, а не навязывать, - отмечает Демьяновская.

Савельева добавляет, что важно обратить внимание и на атмосферу в семье.

- Ребенок часто уходит в экран не от любви к технологиям, а от скуки, дефицита внимания или напряженных отношений дома, - рассказала психолог.

Если в течение нескольких месяцев улучшений нет, специалисты рекомендуют обратиться к педиатру, неврологу и детскому психологу для исключения органических причин и выработки индивидуального плана помощи.

Почему откладывать решение опасно

По словам экспертов, длительное игнорирование проблемы может привести к стойким учебным трудностям, социальной изоляции и ухудшению психического здоровья во взрослом возрасте.

- Это не запугивание, а руководство к действию. Каждый месяц промедления снижает шансы на полноценное восстановление, - подчеркивает Ксения Савельева.

Специалисты сходятся во мнении: гаджеты не являются абсолютным злом, но в раннем возрасте требуют строгого контроля. Живое общение, движение и эмоциональный контакт остаются базовыми условиями развития ребенка, которые ни один экран заменить не способен.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769355060


