Мозг на паузе: как гаджеты формируют цифровой аутизм у детей, - София Токарева

18:31 25.01.2026

Мозг на паузе: как гаджеты формируют цифровой аутизм у детей

Гаджеты в дошкольном возрасте искажают формирование эмоционального интеллекта



София Токарева

24 января 2026



Современные дети все чаще проводят свободное время с гаджетами, заменяя живое общение экраном. На этом фоне специалисты говорят о так называемом "цифровом аутизме" - приобретенном синдроме, при котором у ребенка появляются симптомы, внешне напоминающие расстройства аутистического спектра. Как чрезмерное использование гаджетов влияет на речь, эмоции и социальные навыки - рассказывают "Известия".



Что такое "цифровой аутизм" и почему это не диагноз



Понятие "цифровой аутизм" ввел в конце 2010-х румынский психолог Мариус Замфир. Он описал тревожную закономерность: у детей, злоупотребляющих гаджетами, массово проявлялись симптомы, схожие с признаками классического аутизма. Как подчеркивает клинический психолог Ксения Савельева, речь не идет о заболевании или официальном диагнозе.



- Это не болезнь и не расстройство аутистического спектра. Мы говорим о синдроме, который формируется под влиянием среды и принципиально отличается от истинного аутизма своей обратимостью, - поясняет специалист.



По ее словам, ключевое отличие заключается в происхождении проблемы. Расстройство аутистического спектра (РАС) - это врожденное состояние, часто связанное с генетическими и нейробиологическими факторами. Цифровой аутизм формируется у изначально нормально развивавшегося ребенка и напрямую связан с дефицитом живого опыта.



Симптомы цифрового аутизма: как его распознать



Проявления избыточного экранного времени затрагивают сразу несколько областей развития. Ксения Савельева отмечает, что чаще всего родители замечают социальную отстраненность.



- Ребенок теряет интерес к живому диалогу, предпочитает виртуальный мир, становится замкнутым и эмоционально "обесточенным", - говорит психолог.



Среди характерных симптомов специалисты выделяют задержку речевого развития, бедный словарный запас, односложные ответы, отсутствие инициативы в общении. Часто появляются моторные стереотипии - ритмичное раскачивание, хлопки, тряска руками, которые возникают как реакция на сенсорную перегрузку.



Невролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская объясняет, что подобные проявления напрямую связаны с утратой навыков живого взаимодействия.



- Общение через экран не учит ребенка считывать мимику, жесты и интонации. В реальном мире такие дети могут избегать зрительного контакта, выглядеть отстраненными, с трудом поддерживать диалог, - отмечает она.



Дополняют картину повышенная раздражительность, перепады настроения, тревожность, проблемы с концентрацией внимания и поверхностное, "клиповое" мышление.



Одним из ключевых механизмов специалисты называют влияние цифрового контента на нейромедиаторы. Быстрая смена картинок и сюжетов вызывает резкие выбросы дофамина - гормона удовольствия.



- При частом повторении рецепторы теряют чувствительность. Ребенку требуется все более сильная стимуляция, как при любой зависимости, - поясняет Ксения Савельева.



Параллельно нарушается выработка мелатонина из-за синего света экранов, что приводит к бессоннице и хронической усталости. Повышенный уровень кортизола поддерживает состояние тревоги и эмоциональной нестабильности.



- В результате реальная жизнь кажется скучной, учеба и общение не приносят радости, - добавляет врач-психотерапевт Роман Устинов.



В каком возрасте риск особенно высок



Эксперты сходятся во мнении, что наиболее критичный период - раннее детство. Екатерина Демьяновская подчеркивает, что с рождения до семи лет формируются нейронные связи, отвечающие за речь, эмоциональный интеллект и социальные навыки.



- В этом возрасте мозг особенно пластичен. Если живое взаимодействие заменяется экраном, развитие идет по искаженному сценарию, - поясняет невролог.



Роман Устинов уточняет, что по международным рекомендациям наиболее уязвим возраст от двух до пяти лет.



- Именно в этот период формируется собственное "Я", способность к эмпатии, навыки общения. Гаджеты смещают развитие в сторону примитивного стремления к быстрым удовольствиям, - отмечает врач-психотерапевт.



По данным специалистов, при ежедневном экранном времени более четырех часов риск стойких нарушений резко возрастает. В возрастной группе 3–5 лет задержка речи и отсутствие указательного жеста фиксируются примерно у 70% детей с выраженной цифровой зависимостью. В 6–8 лет формируется клиповое мышление и неспособность читать длинные тексты, а в 9–12 лет - социальная дезориентация и признаки кибераддикции - патологического пристрастия к виртуальному пространству.



Ксения Савельева подчеркивает, что при начале коррекции до семи лет шансы на полное восстановление достигают 80%. После 12 лет остаточные эффекты часто сохраняются.



- К 18 годам у части подростков формируется глубокая социальная дезадаптация: около 89% испытывают серьезные трудности в диалоге, 94% не имеют друзей вне интернета, у 37% развиваются депрессивные расстройства, - отмечает психолог.



Можно ли полностью восстановить развитие ребенка



Все эксперты подчеркивают: в отличие от РАС, симптомы "цифрового аутизма" вторичны и обратимы.



- Поведение меняется не из-за повреждения мозга, а из-за дефицита опыта. При устранении причины навыки могут вернуться, - поясняет Демьяновская.



Ключевым шагом становится цифровая гигиена: строгие ограничения экранного времени, особенно в дошкольном возрасте, и активное замещение гаджетов реальной деятельностью.



- Недостаточно просто забрать телефон. Освободившееся время нужно заполнить движением, играми, общением, спортом и творчеством, - подчеркивает Устинов.



Эксперты предупреждают, что тотальные запреты часто вызывают протест. Гораздо эффективнее последовательные правила.



- Никаких гаджетов за едой, перед сном, сразу после пробуждения и во время учебы. Эти границы важно объяснять, а не навязывать, - отмечает Демьяновская.



Савельева добавляет, что важно обратить внимание и на атмосферу в семье.



- Ребенок часто уходит в экран не от любви к технологиям, а от скуки, дефицита внимания или напряженных отношений дома, - рассказала психолог.



Если в течение нескольких месяцев улучшений нет, специалисты рекомендуют обратиться к педиатру, неврологу и детскому психологу для исключения органических причин и выработки индивидуального плана помощи.



Почему откладывать решение опасно



По словам экспертов, длительное игнорирование проблемы может привести к стойким учебным трудностям, социальной изоляции и ухудшению психического здоровья во взрослом возрасте.



- Это не запугивание, а руководство к действию. Каждый месяц промедления снижает шансы на полноценное восстановление, - подчеркивает Ксения Савельева.



Специалисты сходятся во мнении: гаджеты не являются абсолютным злом, но в раннем возрасте требуют строгого контроля. Живое общение, движение и эмоциональный контакт остаются базовыми условиями развития ребенка, которые ни один экран заменить не способен.